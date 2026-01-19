Lina Marcela Hernández sigue bajo observación médica tras caerse en la primera etapa del Tour El Salvador 2026

Luego de su estupenda actuación el prólogo del Tour El Salvador 2026, la carmelitana Lina Marcela Hernández, salió con toda la actitud para la primera etapa en línea, pero no contó con suerte y sufrió un accidente que la obligó a retirarse de la competencia.

A falta de aproximadamente dos kilómetros para la meta, la ciclista se vio involucrada en una caída múltiple, en la que salió de la vía hacia un jardín contiguo. Como consecuencia del impacto, un objeto extraño se le incrustó cerca de la zona púbica, situación que requirió atención médica inmediata, así lo indicó la Federación Colombiana de Ciclismo.

La colombiana fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández Zacamil, donde fue intervenida quirúrgicamente para la extracción del elemento. De acuerdo con el reporte médico oficial, la lesión no comprometió órganos vitales ni estructuras osteomusculares, por lo que su estado de salud es estable y su evolución ha sido favorable tras el procedimiento.

La corredora antioqueña permanecerá bajo observación médica y continuará su proceso de recuperación conforme a las indicaciones del equipo médico especializado.

*Con Información de Fedeciclismo