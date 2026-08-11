Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: ¡Intratable! Wilmar Paredes prende el turbo y suma su cuarta victoria

¡Cuatro de cuatro! Wilmar Paredes no le dio espacio a sus rivales y sumó un nuevo triunfo en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, el cuarto en lo que va de carrera. El paisa de nuevo se mostró intratable, en la jornada disputada entre Neiva e Ibagué tras recorrer 196,9 kilómetros.

El pedalista antioqueño, que prendió el turbo en los últimos metros, se quedó con el triunfo por delante de su coterráneo Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) y del risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En lo referente a la clasificación general, terminó siendo un espejo de la etapa con Wilmar Paredes primero, escoltado por su paisano Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) y el podio parcial lo completa Kevin Castillo (Orgullo Paisa).

La ronda colombiana continuará este miércoles con la quinta etapa, donde alta montaña hará su aparición en un recorrido de 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto Rafael Niño (El Sifón), luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 4 | Neiva – Ibague (196,9 km)

1 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM 4:11:21 2 Felipe Bravo GW Erco SportFitness m.t. 3 Kevin Castillo Orgullo Paisa m.t. 4 Sebastián Castaño Team Sistecrédito m.t. 5 José Canastuj Fundecom – Tour & Nativa m.t. 6 Sergio Luis Henao Nu Colombia m.t. 7 Melvin Torres Hino One La Red Suzuki m.t. 8 Javier Jamaica Nu Colombia m.t. 9 Diego Camargo Team Medellín – EPM m.t. 10 Wilson Steven Haro 4WD Rent a Car m.t.

Clasificación General Individual