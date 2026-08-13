Ciclo-Retro: ciclistas con más victorias de etapa por edición en la historia de la Vuelta a Colombia

Las 76 ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional.

Efraín ‘el Zipa’ Forero, primer campeón de la Vuelta a Colombia, sumó 7 triunfos de etapa, al año siguiente se destacó el francés José Beyaert con 5 victorias y luego apareció Ramon Hoyos Vallejo, quien en cuatro años salió victorioso en 34 ocasiones.

En los años 60’s, el gran dominador fue Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, en los 70’s tuvimos a Álvaro Pachón y a Rafael Antonio Niño. Ya más reciente en el nuevo milenio sobresalieron el letón Andris Naudužs, el santandereano Hernán Buenahora y el venezolano José Rujano, quienes, con 4 victorias, entraron en esta lista de más ganadores por edición.

En 2023, Miguel Ángel López fue el gran dominador ganando nueve etapas, en una gran demostración que será difícil de igualar en esta era moderna. En la presente edición William Paredes lleva cuatro triunfos, faltando cuatro etapas por disputarse.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que más han ganado etapas en más de 7 decadas de competencia.

Miguel Ángel López – 9 etapas (2023)



Miguel Ángel López ganador de nueve etapas en la Vuelta a Colombia 2023. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

José Rujano – 4 etapas (2009)



El venezolano José Rujan, campeón de la Vuelta a Colombia 2009. (Foto © RMC)

Hernán Buenahora – 4 etapas (2001)



Hernán Buenahora en la Vuelta a Colombia 2001. (Foto © Indeportes Boyacá)

Andris Naudužs – 4 etapas (2000)



Andris Nauduž ganó 4 etapas en la Vuelta a Colombia 2000. (Foto © Néctar Selle Italia)

Rafael Antonio Niño – 4 etapas (1977)



Rafael Antonio Niño , en acción en la Vuelta a Colombia. (Foto Archivo © RMC)

Álvaro Pachón – 4 etapas (1971)



Álvaro Pachón, en acción en la Vuelta a Colombia. (Foto Archivo © RMC)

Cochise Rodríguez – 4 etapas (1967) – 8 etapas (1966) – 9 etapas (1964) – 6 etapas (1963)



Martín Emilio Cochise Rodríguez, ganador de la Vuelta a Colombia en 1964. (Foto Archivo © RMC).

Javier Amado «El Ñato» Suárez – 5 etapas (1965)



Javier Amado «El Ñato» Suárez. (Foto Archivo © RMC)

Julio Jiménez – 4 etapas (1961)



El español Julio Jiménez se destacó en la Vuelta a Colombia 1961. (Foto Archivo © RMC)

Rubén Darío Gómez – 4 etapas (1959)



Rubén Darío Gómez, en acción en la Vuelta a Colombia. (Foto Archivo © RMC)

José Bernardo Pulido – 4 etapas (1958)



Ramón Hoyos ganó la Vuelta a Colombia en 1958. (Foto Archivo © RMC)

Ramón Hoyos – 8 etapas (1956) – 12 etapas (1955) – 6 etapas (1954) – 8 etapas (1953)



Ramón Hoyos Vallejo, en acción en la Vuelta a Colombia 1953. (Foto Archivo © RMC)

José Beyaert – 5 etapas (1952)



José Beyaert, campeón de la Vuelta a Colombia 1952. (Foto ©Archivo ElTiempo/© RMC)

Efraín Forero – 7 etapas (1951)