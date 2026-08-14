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Ruta

Vuelta a Colombia: les presentamos a las revelaciones de la edición 76

Publicado

Hace 15 mins

el

El joven antioqueño Felipe Bravo, en cuatro etapas estuvo en el top 5. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Angie Mariana Londoño ganó la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina

Publicado

Hace 1 hora

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14 agosto, 2026

Por

Galen Bolard, Angie Mariana Londoño y Marcela Peñafiel, en el podio de la primera etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2026. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)
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La terminación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026 dejó campeón a Diego Camargo

Publicado

Hace 2 horas

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14 agosto, 2026

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Javier Jamaica, Diego Camargo y Edgar Pinzón, en el podio de la Vuelta a Colombia 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Ruta

Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Umba escaló más de 25 posiciones

Publicado

Hace 4 horas

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13 agosto, 2026

Por

El boyacense Santiago Umba mejoró 28° puestos en el escalafón de la UCI tras su actuación en el Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)
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