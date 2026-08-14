Vuelta a Colombia: les presentamos a las revelaciones de la edición 76

La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera determinaron este jueves terminar anticipadamente la edición 76 de la competencia, luego de evaluar las condiciones generadas por el terremoto que afectó al país el pasado lunes 10 de agosto.

“Atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026”, informó Fedeciclismo.

La terminación anticipada de la ronda colombiana dejó como campeón al boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien estuvo acompañado en el podio por Javier Jamaica (Nu Colombia) y Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito).



Podio final de la Vuelta a Colombia 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC

Hay que acotar que todas las etapas que transcurrieron fueron ganadas por el Team Medellín-EPM, cuatro de ellas, por el antioqueño Wilmar Paredes y la del día anterior por Camargo.

En la clasificación Sub-23, el título quedó en manos del ecuatoriano Héctor Álvarez, del Best PC, quien acumuló un tiempo de 21:40:19. El guatemalteco Melvin Torres terminó segundo a 3:45 y el colombiano Mauricio Zapata, del Team Sistecrédito, ocupó la tercera posición a 7:06.

Por equipos, el NU Colombia se quedó con el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 64:38:56. El Team Sistecrédito ocupó la segunda posición, a 9:38, mientras que el Hino-One-La Red-Suzuki de Guatemala terminó tercero a 23:46.



El Nu Colombia, el mejor equipo de la Vuelta a Colombia 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Final