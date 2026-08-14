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Vuelta a Colombia: les presentamos a las revelaciones de la edición 76
La edición 76 de la Vuelta a Colombia llegó a su fin anticipadamente tras cinco días de competencia y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en la carrera más importante del calendario nacional.
En esta oportunidad les presentamos a las tres grandes revelaciones que nos dejó la competencia, perteneciente al calendario UCI América Tour, que concluyó de forma anticipada este jueves, dejándonos como gran campeón al boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM).
Felipe Bravo – 19 años (GW Erco Sportfitness)
Juan Diego Estupiñán – 21 años (Team Boyacá es Para Vivirla)
Héctor Álvarez – 20 años (Best PC)
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Angie Mariana Londoño ganó la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina
Empezaron las emociones de la Vuelta a Guatemala Femenina con buenas noticias para el ciclismo colombiano. La antioqueña Angie Mariana Londoño (Asociación de Sololá) se adjudicó la primera etapa de la prueba que se corrió en Parramos, municipio situado en el departamento de Chimaltenango.
La jornada inaugural, que presentó un recorrido ondulado 97,5 kilómetros, fue acorde para las condiciones de la pedalista nacional que terminó siendo la más fuerte en la definición. Segunda se reportó la estadounidense Galen Bolard (Competitive Edge Racing) a cuatro segundos y tercera ingresó a la meta la ecuatoriana Marcela Peñafiel (Best PC Hino – Chía) a cinco segundos de la colombiana.
La nueva edición 23 de la carrera chapina, de categoría UCI 2.2, una de las más importantes de Centroamérica, arrancó con un pelotón de 54 pedalistas de 10 equipos, donde sobresalen 8 colombianas.
La carrera guatemalteca para mujeres, continuará este viernes con la segunda etapa, una jornada ondulada 95,3 kilómetros, que se llevará a cabo entre Santa Lucía Utatlán y la Cumbre María Tecún, cerca de la localidad de Senyabá, en un final montañoso.
Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 1 | Parramos – Parramos (97,5 km)
|1
|Angie Mariana Londoño
|Asociación de Sololá
|2:43:35
|2
|Galen Bolard
|Competitive Edge Racing
|0:04
|3
|Marcela Peñafiel
|Best PC Hino – Chía
|0:05
|4
|Gabriela Soto
|Team Macizo – Banrural
|0:07
|5
|Ashley Frye
|Competitive Edge Racing
|0:13
|6
|Elvia Cárdenas
|Team Macizo – Banrural
|0:13
|7
|Gergana Stoyanova
|Team Macizo – Banrural
|0:17
|8
|Diana Rodríguez
|Castelli Deluxe RedHook
|0:17
|9
|Juanita Salcedo
|Azteca Cycling Team
|0:19
|10
|Adriana Molina
|Best PC Hino – Chía
|0:19
|21
|María Fernanda Gomez
|Asociación de San Marcos
|0:54
|25
|Catalina Roa
|Asociación de Sololá
|1:02
|26
|María Alejandra León
|Castelli Deluxe RedHook
|1:02
|29
|Andrea Vargas
|Azteca Cycling Team
|1:17
|32
|Katherinne Araque
|Project Chaos
|1:44
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La terminación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026 dejó campeón a Diego Camargo
La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera determinaron este jueves terminar anticipadamente la edición 76 de la competencia, luego de evaluar las condiciones generadas por el terremoto que afectó al país el pasado lunes 10 de agosto.
“Atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026”, informó Fedeciclismo.
La terminación anticipada de la ronda colombiana dejó como campeón al boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien estuvo acompañado en el podio por Javier Jamaica (Nu Colombia) y Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito).
Hay que acotar que todas las etapas que transcurrieron fueron ganadas por el Team Medellín-EPM, cuatro de ellas, por el antioqueño Wilmar Paredes y la del día anterior por Camargo.
En la clasificación Sub-23, el título quedó en manos del ecuatoriano Héctor Álvarez, del Best PC, quien acumuló un tiempo de 21:40:19. El guatemalteco Melvin Torres terminó segundo a 3:45 y el colombiano Mauricio Zapata, del Team Sistecrédito, ocupó la tercera posición a 7:06.
Por equipos, el NU Colombia se quedó con el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 64:38:56. El Team Sistecrédito ocupó la segunda posición, a 9:38, mientras que el Hino-One-La Red-Suzuki de Guatemala terminó tercero a 23:46.
Clasificación General Final
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|21:28:08
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:38
|3
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|1:04
|4
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|2:05
|5
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|5:37
|6
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:37
|7
|Daniel Hoyos
|Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman
|5:40
|8
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|6:35
|9
|Luis Daniel Oses
|7C Economy -Hyundai
|7:56
|10
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|8:11
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Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Umba escaló más de 25 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Tour de Polonia y la Vuelta a Burgos. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar, quien sigue en lo más alto con 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (7.356) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el zipaquireño Egan Bernal se mantuvo en el mejor colombiano de la lista, en la casilla 28°.
En cuanto al resto de los nacionales, el huilense Harold Tejada ascendió al puesto 71°. Le siguen el bogotano Santiago Buitrago en la posición 98°, quien escaló 4 lugares y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez en la casilla 140°.
Los grandes ascensos los dieron los boyacenses Santiago Umba, quien escaló 28 posiciones hasta el puesto 258° y Juan Sebastián Molano, que recuperó 10 posiciones, subiendo hasta el puesto 330° del escalafón.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 23.142 puntos, por delante de Francia 2° (19.144), Dinamarca 3° (18.115), Eslovenia 4° (14.377) e Italia 5° (13.233). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.420 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI y los primeros puestos.
Posiciones de los colombianos
TOP 15 DEL RANKING UCI