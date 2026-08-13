La terminación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026 deja campeón a Diego Camargo

La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin antes de lo previsto. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera determinaron este jueves terminar anticipadamente la edición 76 de la competencia, luego de evaluar las condiciones generadas por el terremoto que afectó al país el pasado lunes 10 de agosto.

“Atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026”, informó Fedeciclismo.

La terminación anticipada de la ronda colombiana dejó como campeón al boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien estuvo acompañado en el podio por Javier Jamaica (Nu Colombia) y Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito).

Hay que acotar que todas las etapas que transcurrieron fueron ganadas por el Team Medellín-EPM, cuatro de ellas, por el antioqueño Wilmar Paredes y la del día anterior por Camargo.

Clasificación General Final