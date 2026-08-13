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Vuelta a Colombia 2026: cancelada la etapa a Jericó y está en vilo la continuidad de la carrera

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Hace 20 mins

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La caravana de la Vuelta a Colombia va en camino al municipio de Jérico. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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