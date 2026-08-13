Vuelta a Colombia 2026: cancelada la etapa a Jericó y está en vilo la continuidad de la carrera

En declaraciones recogidas por nuestro periodista Andrés Piedrahita, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se refirió a la cancelación de la sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2026, que tenía como destino el municipio de Jericó.

Galeano, también habló sobre la situación que enfrenta el pueblo colombiano en la actualidad, por cuenta del terremoto que azotó al país al inicio de la semana, y que mantiene en vilo la continuidad de la carrera más importante del calendario ciclístico nacional.

#VColombia2026 | 🚨ATENCIÓN🚨



🎙️DECLARACIÓN de Rubén Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo• @fedeciclismocol • tras la cancelación de la sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2026 🎙️



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En este momento la caravana multicolor se dirige al municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia, donde se decidirá si la ronda colombiana prosigue o sí llega a su fin.

En caso de que se decida dar por terminada la carrera, será declarado como campeón el boyacense Diego Camargo, quien lidera tras cinco intensos días de competencia. Todas las estapas que transurrieron fueron ganadas por el Team Medellín-EPM, cuatro de ellas, por el antioqueño Wilmar Paredes.