Victoria de Luke Burns en la segunda etapa del Tour de Kumano; Leonel Quintero mejora en la general

La segunda etapa del Tour de Kumano 2026 quedó en manos de Luke Burns (Victoire Hiroshima). El pedalista australiano logró la victoria en solitario, luego de recorrer 127,5 kilómetros por los alrededores de la población de Kozagawa.

El corredor oceánico, que alcanzó su segundo triunfo en la temporada, llegó 19 segundos por delante del japonés Kazushige Kuboki (Team UKYO) y del alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en el puesto 34° con el mismo tiempo del vencedor.

En cuanto a la clasificación general, el neerlandés Sinschek Nils (Li Ning Star) mantuvo el liderato de la carrera, ahora escoltado por dos australianos: Luke Burns (Victoire Hiroshima) a 5 segundos y Cameron Scott (Li Ning Star) a 22 segundos.

La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la tercera etapa, un circuito ondulado de 107,5 kilómetros en las inmediaciones de la en la península de Kii.

Tour de Kumano (2.2)

Resultados Etapa 2 | Kozagawa – Kozagawa (127,5 km)

1 Luke Burns Victoire Hiroshima 2:54:23 2 Kazushige Kuboki Team UKYO 0:19 3 Lucas Carstensen Kinan Racing Team 0:19 4 Andrea D’Amato Team UKYO 0:19 5 Cameron Scott Li Ning Star 0:19 6 Elliot Schultz Victoire Hiroshima 0:19 7 Gerard Ledesma VC Fukuoka 0:19 8 Hijiri Oda Aisan Racing Team 0:19 9 Atsushi Oka Astemo Utsunomiya Blitzen 0:19 10 Takumi Yamada Shimano Racing Team + 19 34 Leonel Quintero Victoire Hiroshima 0:19

Clasificación General Individual