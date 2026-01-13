“Vi que era el más rapido de todos”: Brandon Vega tras ganar la quinta jornada de la Vuelta al Táchira

Un día como hoy, un 13 de enero, varios ciclistas legendarios están de festejo por su cumpleaños. Así como el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021, Egan Bernal, quien cumple 29 años, también festejan el neerlandés Huub Zilverberg y el italiano Fausto Bertoglio.

Otros que ya no están como Roberto ‘Pajarito’ Buitrago (q. e. p. d.) cumpliría 89 años de edad y Marco Pantani (q. e. p. d.), quien festejaría 56 años.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico enumera algunos exciclistas que coinciden en su nacimiento el día de hoy con el formidable pedalista zipaquireño del Ineos Grenadiers.

(PAÍSES BAJOS) Huub Zilverberg *Nació en 1939 – 87 años

A pesar de haber tenido una carrera corta como ciclista profesional entre 1961 y 1969, el recordado ciclista neerlandés consiguió 11 victorias durante su carrera profesional, destacando una etapa en el Tour de Francia y otra en el Giro de Italia, ambas en 1962. También ganó una fracción en el tour de Flandes en 1961, una etapa en la París – Niza en 1964 y un parcial en el Critérium du Dauphiné Libéré en 1966.

(ITALIA) Fausto Bertoglio *Nació en 1949 – 77 años

Su primer nombre fue elegido por sus padres en homenaje a Fausto Coppi. Comenzó su carrera profesional en 1973. El mayor éxito de su carrera deportiva fue el triunfo en el Giro de Italia 1975, por delante del español Francisco Galdós y el italiano Felice Gimondi. Al siguiente año se subió al podio como tercero de la Corsa Rosa en 1976. Terminó su carrera en 1980 después de haber trabajado durante un año como miembro del equipo de Francesco Moser en Sanson-Campagnolo.

(ITALIA) Giovanni Visconti *Nació en 1983 – 43 años

Fue profesional desde 2005 hasta 2022 alcanzando con 34 victorias en su palmarés tras más de 17 temporadas en el pelotón internacional. Siempre le quisieron comparar con Paolo Bettini. Además, fue compañero de Nairo Quintana en el Movistar. Es recordado porque fue campeón de Italia de ciclismo en ruta en tres ocasiones, vistió la Maglia Rosa en el Giro de Italia 2008 durante ocho etapas y en 2015, ganó el maillot azul de mejor escalador de la Corsa Rosa. Asimismo, ganó la Coppa Sabatini en dos oportunidades y Giro dell’Emilia en 2017.

(MÉXICO) Jesús Sarabia *Nació en 1946 – 80 años

El histórico exciclista nacido en Ciudad de México es recordado en su país por su gran actuación en el ciclismo de ruta de los juegos Olímpicos de Munich 1972, donde ocupó la décima casilla, llegando detrás del italiano Francesco Moser y del colombiano Miguel Samacá. También participó en los Juegos Olímpicos de 1968.

(COLOMBIA) Roberto ‘Pajarito’ Buitrago *Nació en 1937 – Falleció el año pasado

Reconocido por ser el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia y una de las principales figuras del deporte de las bielas durante las décadas de 1950 y 1960. Nació el 13 de enero de 1937 en Guayatá (Boyacá). En 1962 obtuvo el triunfo más importante de su carrera derrotando a Martín Emilio “Cochise” Rodríguez en la Vuelta a Colombia.

(ITALIA) Marco Pantani *Nació en 1970 – Falleció en 2004

El ganador del Giro de Italia 1998 y el Tour de Francia del mismo año es considerado por muchos uno de los mejores escaladores de la historia. La cinta que solía llevar en su cabeza rapada, sus explosivos ataques en las etapas montañosas y su estilo atacante le valieron el sobrenombre de ‘El Pirata’. Su carrera exitosa se vio truncada en 1999 por acusaciones de dopaje, que él siempre rechazó. Luego de una crisis depresiva, el 14 de febrero de 2004 Pantani fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en la localidad costera italiana de Rímini. La leyenda del ciclismo italiano estaría cumpliendo hoy 52 años.

(FRANCIA) Roger Bertaz *Nació en 1929 – Falleció en 2024

Destacado pedalista francés de la década de los 50’s. Su primer gran triunfo lo consiguió en la Paris-Troyes. El corredor galo obtuvo sus mejores resultados en la Paris-Niza en 1953 donde ganó una etapa y se quedó con el tercer cajón del podio. Ese mismo año también obtuvo el tercer puesto en el Tour de Picardie.