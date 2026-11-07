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¡Moñona del Sistecrédito! Emmanuel Restrepo gana en La Habana y José Manuel Posada es el nuevo líder de la Vuelta Juvenil

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Hace 33 mins

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El antioqueño Emmanuel Zuluaga ganó la cuarta etapa de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Tour de Burkina Faso: Hamza Amari se lleva la penúltima etapa y Paul Daumont queda cerca de revalidar el título

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7 noviembre, 2026

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El argelino Hamza Amari ganó la novena etapa del Tour de Burkina Faso 2026. (Foto © Tour du Faso)
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Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia

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7 noviembre, 2026

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El Tour Colombia 2027 tendría de nuevo un recorrido por Antioquia de etapas llanas, de media montaña y un gran final en el Alto de Palmas, similar al de 2019. (Foto © RMC)
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Agua Marina Espínola ficha por el Aromitalia Vaiano y continuará su carrera en Europa

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7 noviembre, 2026

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La actual subcampeona de la Vuelta al Uruguay, la paraguaya Agua Marina Espínola, integrará las filas del Aromitalia Vaiano. (Foto © SND)
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