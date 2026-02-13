Ruta
Tres colombianos protagonistas en la presentación del Team Hino-One-La Red-Suzuki como equipo continental UCI
El Team Hino-One-La Red-Suzuki fue presentado oficialmente como equipo continental UCI, marcando un antes y un después para el ciclismo chapín. El acto contó con la presencia de tres ciclistas colombianos Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, nueva contratación para esta temporada.
Los tres escarabajos, que vienen de participar en los Campeonatos Nacionales, se robaron las miradas en la presentación a la que asistieron autoridades de la Federación Guatemalteca de Ciclismo y el Comité Olímpico Guatemalteco.
“Un evento bastante bonito, muy interesante ver los inicios de Hino y conocer a mis nuevos compañeros. Muy contento de hacer parte de esta familia, yo creo que así arranca nuestra temporada 2026, tengo muchas expectativas. El equipo al ser continental tiene bastantes carreras de mucho nombre y esperamos darlo todo este año”, dijo Casallas, flamante fichaje de la escuadra guatemalteca.
Con más de 20 años de trayectoria en el ciclismo de Guatemala, Hino One- La Red – Suzuki ha sido protagonista constante del pelotón nacional y regional, logrando tres títulos de la Vuelta a Guatemala con Víctor Hugo González (2001) y Mardoqueo Vásquez (2020 y 2022), además de la recordada victoria de Yesid Pira en la Vuelta a Honduras el año pasado.
Para la temporada 2026, la escuadra guatemalteca incluyó una nueva incorporación y una base sólida de talento, que seguirá siendo dirigida por Alfredo Ajpacajá. El equipo chapín competirá a nivel nacional e internacional en República Dominicana, Suramérica, Vuelta a Honduras y un evento en Europa que próximamente será anunciado.
Nómina 2026
- Yeisson Casallas *Colombia (nueva incorporación)
- Nicolás Paredes *Colombia
- Yesid Pira *Colombia
- Wilson Chonay *Guatemala
- Dorian Monterroso *Guatemala
- Edgar Torres *Guatemala
- Melvin Torres *Guatemala
- Víctor Tuíz *Guatemala
- Adolfo Vásquez *Guatemala
- Mardoqueo Vásquez *Guatemala
Ruta
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, Juan Esteban Canchón, viene sonando con fuerza en el mercado internacional. Desde hace algunos días circulan rumores sobre el interés que tendría el Ineos Grenadiers en contratar al joven cundinamarqués.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo inglés, se rumorea que Canchón, quien hace parte del conjunto italiano Ciclistica Trevilese, ascienda directamente al World Tour en 2028, según indicó el periodista Daniel Benson, quien aseguró que la escuadra británica se encuentra monitoreando al escarabajo de 16 años.
“El colombiano competirá en Italia esta temporada y ha atraído la atención de varios equipos de la máxima categoría. Sabemos que el INEOS le hace seguimiento al ciclista, pero el interés general se centra en que Canchón ascienda directamente al World Tour en 2028, saltándose así la categoría sub-23”, indicó el reconocido comunicador.
Canchón, que se proclamó campeón general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 de manera categórica gracias a una presentación impecable durante las cuatro etapas, ha despertado el interés de varios elencos como el EF Education – EasyPost, el Red Bull – BORA – hansgrohe y el UAE Team Emirates – XRG, que siguen muy de cerca su rendimiento en las categorías juveniles.
El joven ciclista cajiqueño viene de ocupar el tercer lugar en la prueba contrarreloj junior de los más recientes Campeonatos Nacionales de Ciclismo, además de terminar décimo en la prueba de ruta, siendo el segundo más joven del top 10.
Ruta
Jonathan Guatibonza, planillado para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería
Uno de los sprinters colombianos con mayor proyección, Jonathan Guatibonza, aparece preinscrito para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería, que se disputará este domingo 15 de febrero.
El boyacense, que nació en Paipa hace 20 años, tendrá la oportunidad de mostrar todas sus condiciones de velocista, enfrentándose a grandes especialistas en las llegadas masivas como Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), entre otros.
Más allá de su corta edad, el pedalista paipano, que viene de destacarse el año pasado con NU Colombia, cuenta con gran experiencia internacional que adquirió en su paso por el UAE Team Emirates Gen Z en la temporada 2024.
En esta nueva escuadra continental participará en algunas de las carreras del calendario ciclístico europeo, en una formación que estará enfocada en promover jóvenes talentos para el equipo profesional, así como lo hacen la mayoría de los equipos de la máxima categoría.
Ruta
Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto
En la ciudad de Bogotá fue presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026 que se dispone así cumplir con su quinto año consecutivo en apoyo al progreso y crecimiento del movimiento ciclístico femenino del país con grandes patrocinadores como la Fundación Gero, Gracias a la Bici, Colo Café, OX Sports Nutrition, Lauve Joyería, entre otros.
La nómina bajo la dirección de Luis Miguel Caviedes, que tendrá una gira por territorio español, la encabezan Valentina Ovalle, quien ha estado desde el inicio y Camila Sánchez, las únicas de la categoría élite.
El equipo lo completan las Sub-23: Mariana Herrera, Valentina Torres, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.
La segunda competencia del año después de los Nacionales será la Vuelta al Tolima, seguida de la Clásica de Anapoima. Asimismo, en el calendario aparece una gira por territorio español con la Vuelta Ciclista Andalucía como el gran reto.
El proyecto tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.
De la mano de la dirección deportiva del profesor Caviedes, las jóvenes promesas tienen la mejor formación ciclística. Además, el equipo cuenta con una alianza con el Club LMC, escuela de formación de Bogotá especializada en el entrenamiento de alta intensidad y la formación humana y deportiva de talentos de todas las edades.