Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026: dos riders colombianos entre los favoritos

Riders nacionales e internacionales vuelven a Valparaíso, Chile, para enfrentarse al circuito de Downhill más desafiante del planeta, en una nueva edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la carrera que convirtió a la ciudad puerto en un ícono global del descenso urbano.

Entre los favoritos a ganar la prueba aparecen el checo Tomáš Slavík, el chileno Felipe Agurto, el brasilero Roger Vieira, el alemán Johannes Fischbach, además de los colombianos Sebastián Holguín y Camilo Sánchez.

Los cascos y las ruedas regresan a Valparaíso, la ciudad donde nació un evento creado en Chile que marcó al descenso urbano mundial y que hoy sigue fiel a su esencia, combinando adrenalina pura, identidad local y la energía única del Puerto.

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo no es solo una carrera. Es historia, es cultura urbana y es el punto de encuentro donde los mejores riders empujan los límites del deporte en el descenso urbano más extremo del mundo por las estrechas calles de Valparaíso, un escenario único donde la técnica y la velocidad se pondrán al límite nuevamente hoy.

GRANDES FAVORITOS

Tomáš Slavík 🇨🇿

Es sinónimo de descenso urbano al límite. Con una trayectoria que lo ha llevado a lo más alto en diferentes circuitos callejeros alrededor del mundo, llega a Valparaíso como uno de los nombres más esperados de la lista de salida.

Sebastián Holguín 🇨🇴

Representante de una escena colombiana que no deja de crecer. Acostumbrado a terrenos técnicos y carreras intensas, el colombiano combina manejo agresivo con una gran capacidad para adaptarse a circuitos nuevos.

Felipe Agurto 🇨🇱



El local conoce Valparaíso como pocos. El rider chileno, criado entre cerros, pasajes estrechos y escaleras infinitas, trae a la pista esa combinación única de velocidad y lectura del terreno que solo un local puede tener.

Roger Vieira 🇧🇷



El brasilero llega con experiencia en descensos rápidos y físicos, su manejo agresivo lo convierte en un rival peligroso en tramos de alta velocidad y secciones con grandes impactos.

Johannes Fischbach 🇩🇪



Desde Alemania llega Fischbach un rider con años de experiencia, con una trayectoria sólida en descensos técnicos, llega con la experiencia necesaria para enfrentar un circuito donde no hay margen de error.

Camilo Sánchez 🇨🇴



El biker caldense es considerado uno de los ciclistas más técnicos y rápidos de Colombia. Conocido en la escena internacional y habitual protagonista en Valparaíso.