Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026: dos riders colombianos entre los favoritos

Publicado

Hace 1 hora

el

El extraordinario “biker” colombiano Sebastián Holguín, uno de los favoritos a ganar la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. (Foto © RMC)
Copa Nacional de MTB: Calarcá vivió la primera válida con las pruebas del Short Track

Publicado

Hace 3 horas

el

15 febrero, 2026

Por

Acciones de la primera válida nacional de ciclomontañismo en Calarcá, Quindío. (Foto © Eje Pedal)
MountainBike

Santa Vall: Leonardo Páez arrancó su temporada de Gravel en Girona, España

Publicado

Hace 17 horas

el

14 febrero, 2026

Por

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez inició su temporada de gravel en la Santa Vall. (Foto © Lee Cougan – Basso Factory Racing)
MountainBike

Leonardo Páez con nuevos retos para el calendario 2026; competirá en el Maratón y el Gravel

Publicado

Hace 2 días

el

13 febrero, 2026

Por

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez con doble compromiso internacional en el Maratón y el Gravel. (Foto © Lee Cougan - Basso Factory Racing)
