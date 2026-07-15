Tour du Valromey: Benjamín Noval le arrebata el título a Seff Van Kerckhove en la cronoescalada final al Grand Colombier

La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior, el Tour du Valromey 2026, la ganó de forma espectacular Benjamín Noval (MMR Academy). El joven español le descontó 40 segundos al belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Teama) en la crono final para relegarlo al tercer lugar y coronarse campeón.

El segundo cajón del podio de la prueba juvenil del calendario UCI lo ocupó el austriaco Michael Hettegger (Lidl – Trek Junior Racing), mientras que el top 5 lo completaron los escandinavos Kristian Haugetun (Selección de Noruega) y el sueco Elias Wändel (JEGG-SKIL-DJR).



Michael Hettegger, Benjamín Noval y Seff Van Kerckhove, en el podio final del Tour du Valromey 2026. (Foto © Tour Valromey Organisation)

En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) terminó en el puesto 37° a 17:20 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Tscherning Cycling Academy) finalizó la casilla 93°, a más de 58 minutos del campeón.

La última etapa la ganó el vikingo Kristian Haugetun (Selección de Noruega), quien fue el mejor en la contrarreloj individual de 14,9 kilómetros entre Culoz y el Grand Colombier.



Kristian Haugetun, ganador de la cronoescalada final del Tour du Valromey 2026. (Foto © Tour Valromey Organisation)

Valromey Tour (2.1)

Resultados Etapa 5 (CRI) | Anglefort – Grand Colombier (14,9 km)

1 Kristian Haugetun Selección de Noruega 44:46 2 Benjamín Noval MMR Cycling Academy 0:12 3 Michael Hettegger Lidl-Trek Junior Racing 0:56 4 Elias Wändel JEGG-SKIL-DJR U19 1:55 5 Seff Van Kerckhove Decathlon CMA CGM U19 Team 1:56 6 Celian Rolland Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 2:33 7 Antoine Dejoie Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 2:42 8 Nolan Pedersoli U19 Academy Région Sud 2:47 9 Aitor Martínez Team Vangi Tommasini Il Pirata 2:48 10 Alec Franzke ARA | Skip Capital Development Team 3:05 46 Juan Esteban Canchón Ciclistica Trevigliese 5:28 109 Jhonatan David Morales Tscherning Cycling Academy 10:24



Benjamín Noval, en el podio como campeón del Tour du Valromey 2026. (Foto © Tour Valromey Organisation)

Clasificación General Final