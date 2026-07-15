Ruta
Tour du Valromey: Benjamín Noval le arrebata el título a Seff Van Kerckhove en la cronoescalada final al Grand Colombier
La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior, el Tour du Valromey 2026, la ganó de forma espectacular Benjamín Noval (MMR Academy). El joven español le descontó 40 segundos al belga Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Teama) en la crono final para relegarlo al tercer lugar y coronarse campeón.
El segundo cajón del podio de la prueba juvenil del calendario UCI lo ocupó el austriaco Michael Hettegger (Lidl – Trek Junior Racing), mientras que el top 5 lo completaron los escandinavos Kristian Haugetun (Selección de Noruega) y el sueco Elias Wändel (JEGG-SKIL-DJR).
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) terminó en el puesto 37° a 17:20 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Tscherning Cycling Academy) finalizó la casilla 93°, a más de 58 minutos del campeón.
La última etapa la ganó el vikingo Kristian Haugetun (Selección de Noruega), quien fue el mejor en la contrarreloj individual de 14,9 kilómetros entre Culoz y el Grand Colombier.
Valromey Tour (2.1)
Resultados Etapa 5 (CRI) | Anglefort – Grand Colombier (14,9 km)
|1
|Kristian Haugetun
|Selección de Noruega
|44:46
|2
|Benjamín Noval
|MMR Cycling Academy
|0:12
|3
|Michael Hettegger
|Lidl-Trek Junior Racing
|0:56
|4
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR U19
|1:55
|5
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|1:56
|6
|Celian Rolland
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|2:33
|7
|Antoine Dejoie
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|2:42
|8
|Nolan Pedersoli
|U19 Academy Région Sud
|2:47
|9
|Aitor Martínez
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|2:48
|10
|Alec Franzke
|ARA | Skip Capital Development Team
|3:05
|46
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|5:28
|109
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|10:24
Clasificación General Final
|1
|Benjaín Noval
|MMR Cycling Academy
|11:22:59
|2
|Michael Hettegger
|Lidl-Trek Junior Racing
|0:36
|3
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|1:04
|4
|Kristian Haugetun
|Selección de Noruega
|2:36
|5
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR U19
|2:38
|6
|Aitor Martínez
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|3:09
|7
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|3:38
|8
|Milo de la Mare
|Camsmajaco
|4:27
|9
|Celian Rolland
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19
|4:39
|10
|Marek Stiblik
|Roman Kreuziger Cycling Academy
|6:09
|37
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|17:20
|93
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|58:30
Ruta
“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba”: Fernando Gaviria
El sprinter antioqueño Fernando Gaviria logró su mejor resultado en el Tour de Francia 2026, tras entrar noveno en la undécima etapa de la ronda francesa, su primer top 10 en la presente edición. La jornada fue ganada por el noruego Søren Waerenskjold (Uno-X Mobility), quien sorprendió al resto de velocistas al anticipar su ataque.
Una etapa marcada en rojo para el velocista colombiano, que volvió a contar con el apoyo de su equipo a lo largo de todo el día. Sin embargo, superada la pancarta de los últimos 10 kilómetros, un inoportuno pinchazo le obligó a perder tiempo y a un esfuerzo extra para regresar al pelotón con la ayuda de todo el equipo, que logró devolver al paisa a la parte delantera antes de que se lanzase la llegada.
“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba. Todos los compañeros se pararon a esperarme después del pinchazo y gracias a ellos tuve más fuerzas para disputar el sprint”. dijo Gaviria, en declaraciones recogidas por la escuadra española.
El velocista del Caja Rural-Seguros RGA, que tendrá más oportunidades en las próximas jornadas, confía en sus posibilidades y se muestra tranquilo para lo que viene en la Grande Bouclé. “Mañana será otra oportunidad antes de que vuelva otra vez la montaña”, concluyó el colombiano.
Ruta
Con un colombiano inicia el Giro del Valle d’Aosta; Mateo Ramírez y Henrique Bravo aparecen como favoritos
Un día antes del inicio se conoce la lista de salida para una nueva edición del Giro Ciclístico della Valle d’Aosta, una carrera por etapas que se llevará a cabo en territorio italiano del 16 al 19 de julio y que contará con la participación de un joven colombiano.
Se trata de Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco), quien serán el único pedalista nacional que estará en la competencia italiana, donde Colombia cuenta con dos títulos, el de Alex Cano en 2007 y el de Bernardo Suaza en 2014.
La carrera italiana para pedalistas Sub-23 tendrá cuatro etapas, una cronoescalada y tres jornadas súper montañosas en las que se presentarán exigentes retos para los escaladores que recorrerán paisajes impresionantes de la región del noroeste de Italia que limita con Francia y Suiza. Ubicada en los Alpes occidentales, conocida por los icónicos montes nevados.
Entre los principales aspirantes al título se encuentran el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z), actual subcampeón de la prueba y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), alineándose junto a estrellas emergentes como el irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco), el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) y el danés Noah Møller Andersen (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), entre otros.
Ruta
Tour de Qinghai: Jonathan Caicedo recupera el liderato con Martín Herreño y Edward Cruz en el top 15
El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) recuperó el liderato del Tour de Qinghai 2026 en la quinta etapa, que se disputó entre las localidades chinas de Guide y Gonghe con un recorrido de 135,5 kilómetros e incluyó dos premios de montaña en la parte inicial.
La victoria le correspondió al italiano Christian Bagatin (MBH Bank Ballan Telecom Fort), quien se escapó y llegó en solitario a la meta con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores. Segundo se reportó Caicedo y tercero el argentino Eduardo Sepulveda (Li Ning Star).
En cuanto a los colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó en el puesto 11°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 12° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) finalizó en la posición 18°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se retiró.
En lo referente a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el suramericano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) de nuevo al comando, con solo nueves segundos de ventaja sobre el español Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA). El podio parcial lo completa el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) a 21 segundos del nuevo líder.
La carrera asiática continuará este jueves con la sexta etapa, que contará con 233 kilómetros desde Gonghe hasta Gangcha, con dos puertos de montaña en la fase inicial. Primero se subirá al Sangchi Tunbao (5.7 km al 5.4%) e inmediatamente después al Nanshan Luohe (1.6 km al 2.1%).
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Guide – Gonghe (135,5 km)
|1
|Christian Bagatin
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|3:21:39
|2
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|1:03
|3
|Eduardo Sepulveda
|Li Ning Star
|1:19
|4
|Darren van Bekkum
|XDS Astana Team
|1:19
|5
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:19
|6
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:19
|7
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|1:19
|8
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|1:19
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:19
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:19
|11
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:53
|12
|Martín Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:53
|18
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|12:43
Clasificación General Individual
|1
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|19:09:56
|2
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:09
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:21
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:32
|5
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:36
|6
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|2:28
|7
|Eduardo Sepulveda
|Li Ning Star
|3:55
|8
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|3:59
|9
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|6:32
|10
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|6:52
|12
|Martín Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|8:04
|14
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|9:53
|16
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|13:54