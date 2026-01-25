Tour Down Under: el UAE revalida el título de Jhonatan Narváez con Jay Vine y Matthew Brennan gana la etapa final

Gran inicio de temporada para el australiano Jay Vine, quien se consagró campeón del Tour Down Under 2026 y sucedió a su compañero de equipo, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador el año pasado. El corredor oceánico, que sufrió una caída sin graves consecuencias, defendió con éxito su maillot naranja en la última etapa disputada en Stirling, un suburbio de Perth.

El podio de la primera carrera World Tour del año lo completaron el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y el australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) terminó en la casilla 22° a 2:20 de Vine, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) no concluyó la prueba.

La última etapa la ganó el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer los 168,9 kilómetros por los alrededores de Stirling.



Matthew Brennan, ganador de la última etapa del Santos Tour Down Under 2026. (Foto © Santos Tour Down Under)

Santos Tour Down Under (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Stirling – Stirling (169,8 km)

1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3:58:08 2 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 3 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team ,, 4 Brady Gilmore NSN Cycling Team ,, 5 Simone Velasco XDS Astana Team ,, 6 Patrick Eddy Australia ,, 7 Samuel Watson INEOS Grenadiers ,, 8 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious ,, 9 Natnael Tesfatsion Movistar Team ,, 10 Andrea Bagioli Lidl – Trek ,,

40 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:14

Clasificación General Individual

1 Jay Vine UAE Team Emirates – XRG 16:44:54 2 Mauro Schmid Team Jayco AlUla 1:03 3 Harry Sweeny EF Education – EasyPost 1:12 4 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 1:14 5 Andreas Kron Uno-X Mobility 1:16 6 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step 1:19 7 Anthon Charmig Uno-X Mobility 1:23 8 Filippo Zana Soudal Quick-Step ,, 9 Matteo Sobrero Lidl – Trek 1:27 10 Ben O’Connor Team Jayco AlUla 1:28