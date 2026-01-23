“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes”: Diego Pescador, tras su primer podio de la temporada 2026

El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador inició la temporada 2026 de la mejor manera con un segundo puesto en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.

“Súper feliz por el podio obtenido hoy. Tuvimos una actitud de siempre ir al ataque, lo demostramos desde el segundo paso del premio de montaña y bueno hemos querido mover la carrera”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por su equipo.

En su segunda temporada con la escuadra telefónica, el joven escarabajo fue uno de los grandes protagonistas de la carrera valenciana, durante todo el recorrido estuvo muy activo, confirmando su dotes de escalador y su gran forma en este inicio del año.

“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes porque había muchas curvas antes de la meta. Al final Scaroni ha sido el corredor más fuerte hoy. De mi parte también venía un poco tocado después de la aceleración que hice en el segundo puerto”, agregó el corredor del Movistar.

Asimismo, el quindiano destacó el papel de sus compañeros en los momentos clave de la prueba. “Los dos chicos, Cubillas y Villate, siempre estuvieron ahí atentos para ayudarnos en la colocación junto con Raúl. Y bueno, Nairo obviamente comandando todo. Castro, Iván y yo siempre ahí muy pendientes. Y bueno, al final nos hemos sentido bien”, concluyó Pescador.