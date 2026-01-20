Tour Down Under 2026: así se clasifican en la general los ecuatorianos y colombianos en el inicio de la carrera australiana

La edición 26 del Tour Down Under, que cuenta con la participación de tres ecuatorianos y dos colombianos, arrancó este martes en Australia, en la ciudad costera de Adelaida con un prólogo de 3,6 kilómetros.

Luego de la jornada inaugural, el británico Samuel Watson (Ineos Grenadiers) se convirtió en el primer líder con una ventaja de un segundo sobre su más inmediato perseguidor, su compatriota Ethan Vernon (NSN Cycling Team).



Santiago Buitrago en acción, en el prólogo del Tour Down Under 2026. (Foto Bahrain – Victorious © Sprint Cycling)

Transcurrido el primer día de competencia de la carrera australiana, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) fue el suramericano más destacado en la casilla 23°, mientras que el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor colombiano, en el puesto 68° a 16 segundos de Watson.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas suramericanos en la general, luego de cumplirse el prólogo.

Los Suramericanos en la Clasificación General