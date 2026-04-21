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Giulio Pellizzari gana la segunda etapa del Tour de los Alpes con Egan Bernal 4° y Juan Felipe Rodríguez 15°

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Hace 9 mins

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El italiano Giulio Pellizzari ganó la segunda etapa Tour de los Alpes 2026. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
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La nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito tendrá un recorrido súper exigente

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21 abril, 2026

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La Vuelta a Colombia Femenina tendrá seis etapas que recorrerán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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El NU Colombia, con cambios para afrontar la Vuelta a Asturias

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21 abril, 2026

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El boyacense Cristián Camilo Muñoz, uno de los cambios obligados para la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)
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Paula Patiño, una de las escogidas del Laboral Kutxa-Euskadi para afrontar la Flecha Valona 2026

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21 abril, 2026

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La antioqueña Paula Patiño, se medirá a las mejores ciclistas en la Flecha Valona 2026. (Foto © Laboral Kutxa - Fundación Euskadi)
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