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Giulio Pellizzari gana la segunda etapa del Tour de los Alpes con Egan Bernal 4° y Juan Felipe Rodríguez 15°
La segunda etapa del Tour de los Alpes 2026 resultó ser presa de Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien fue el más fuerte en una etapa de 147,5 kilómetros entre el municpio austriaco de Telfs y la localidad italiana de Martell.
El corredor italiano de 22 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al neerlandés Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) y a su compatriota Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ingresó en un meritorio 4° puesto con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a los otros dos colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) se reportó en la casila 15° a 25 segundos y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 31° a más de un minuto de Pellizzari.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) se apoderó del liderato, que estaba en manos de su coterráneo Tommaso Dati (Team UKYO).
La carrera europea del calendario UCI, continuará este miércoles con la tercera etapa, otra jornada rompe-piernas de 174,5 kilómetros entre las localidades de Latsch/Laces y Arco, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour of the Alps (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km)
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:28:17
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|5
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|6
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:03
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:09
|8
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:19
|9
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:19
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|11
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|0:19
|12
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:19
|13
|Giovanni Aleotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:25
|14
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|0:25
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:25
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:49:42
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|0:06
|4
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:10
|5
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:10
|6
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:13
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|0:29
|9
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:29
|10
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:29
|11
|Pozzovivo Domenico
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:29
|16
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:35
Ruta
La nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito tendrá un recorrido súper exigente
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó oficialmente el recorrido de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, una edición que combinará exigencia montañosa, jornadas estratégicas y una contrarreloj individual decisiva para coronar a la nueva campeona de la carrera en su undécima edición.
Del 2 al 7 de junio, el pelotón recorrerá más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de las mejores ciclistas del país y de los equipos extranjeros participantes.
La carrera abrirá con una fracción de alta exigencia en territorio cundinamarqués, con el doble paso por el Alto del Sisga, saliendo de manera controlada de Chía, avanzando hasta Villapinzón y haciendo el retorno para terminar en Tocancipá, en un trazado ondulado y acumulativo que premiará la regularidad y tendrá una llegada al sprint.
La segunda jornada mantendrá el protagonismo de la montaña con dos ascensos tradicionales: el paso por el Alto del Vino y el exigente Alto del Trigo, antes del arribo a Guaduas. Será un día clave para las aspirantes al título, en un recorrido que favorece ataques lejanos y estrategias ofensivas.
La tercera fracción, que se llevará a cabo entre Honda y Girardot, tendrá un perfil más rodador, la cuál ofrecerá oportunidades para las corredoras más rápidas y para los equipos interesados en controlar la carrera. Sin embargo, el desgaste acumulado podría abrir espacio a fugas estratégicas rumbo a Girardot.
La etapa reina, tendrá como escenario cumbre el mítico Alto de La Línea, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo colombiano, que por segunda ocasión en la historia recibirá al pelotón femenino élite y Sub-23. El ascenso final, tras el paso por Cajamarca, será determinante para la clasificación general y perfila diferencias importantes entre las favoritas.
El pelotón continuará en la quinta etapa por el Eje Cafetero en una jornada quebrada que incluirá el paso por el Alto del Roble y un recorrido técnico antes del arribo a Santuario. Una fracción que puede generar movimientos tácticos en la antesala de la contrarreloj final.
La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general.
La Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 presenta un recorrido equilibrado, con alta presencia de montaña y un cierre contra el cronómetro que garantiza espectáculo hasta el último kilómetro. La combinación de puertos históricos y escenarios estratégicos reafirma el compromiso con el fortalecimiento y la proyección del ciclismo femenino colombiano en el calendario nacional.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121 km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas /118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
*Con Información de Fedeciclismo
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El NU Colombia, con cambios para afrontar la Vuelta a Asturias
El equipo de ciclismo Nu Colombia viajó a Oviedo, noroeste de España, para afrontar su segundo desafío internacional de la temporada 2026, donde disputará del 23 al 26 de abril la Vuelta a Asturias, una de las carreras por etapas más importantes del calendario ibérico.
Para encarar la carrera española la formación colombiana dirigida por Raúl Mesa, tendrá dos cambios obligados en la nómina con relación a la que participó en las clásicas francesas. El primero, Juan Diego Alba que se ausentará debido a una caída, y el segundo Cristián Muñoz, quien retornó a Colombia y su reemplazo será el tolimense Camilo Ardila.
Para este segundo bloque de la gira, la escuadra morada presentará una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, dos corredores de amplio recorrido internacional que aportarán experiencia y jerarquía.
La formación del equipo para la cita francesa la completan el bogotano Javier Jamaica, el santandereano Carlos Alberto Gutiérrez y el antioqueño Sebastián Henao, grupo con el que el conjunto colombiano intentará figurar entre las montañas de Cantabria y la bahía de Vizcaya, en la capital asturiana.
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Paula Patiño, una de las escogidas del Laboral Kutxa-Euskadi para afrontar la Flecha Valona 2026
La pedalista antioqueña Paula Patiño viajó con su equipo el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi a territorio belga para disputar la Flecha Valona, una de las clásicas que conforman la ‘Trilogía de las Ardenas’, junto a la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja.
La paisa, de 29 años, viene de hacer un top 10 en el Gran Premio Ciudad de Éibar, que precisamente fue ganado por su compañera Usoa Ostolaza, quien será la carta principal de la escuadra vasca en la importante carrera del calendario femenino.
La Flecha Valona va a poner en juego su 29ª edición el miércoles 22 de abril; en 2025, la victoria correspondió a la neerlandesa Puck Pieterse, quien defenderá el título obtenido el año pasado.
En la lista de grandes favoritas aparecen Demi Vollering, ganadora de la Flecha Valona en 2023, así como la campeona olímpica de MTB en París 2024, Pauline Ferrand-Prévot, del Team Visma | Lease a Bike.