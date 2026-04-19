Stefany Cuadrado cerró su participación en la Copa Mundo de Hong Kong con un Top 5 en el keirin

Este domingo llegaron a su fin las competencias Copa Mundo de pista que se llevaron a cabo en Hong Kong, con una buena actuación de la delegación colombiana, gracias a la antioqueña Stefany Cuadrado, quien disputó la final de keirin con un 5° puesto.

Nuevamente la joven pistera colombiana ratificó su buen momento deportivo en Asia, destacándose en la último jornada de competencias, después de participar sin mucha figuración en la prueba de velocidad el día anterior.



Iana Burlakova, Yuan Liying y Emma Finucane, en el podio del keirin. (Foto © UCI Track Cycling)

La pedalista paisa peleó con las mejores, quedándose con el 5° puesto en la prueba del keirin, que fue dominada por la china Yuan Liying. El podio lo completaron la rusa Iana Burlakova y la británica Emma Finucane.

Cuadrado volverá a competencia la próxima semana, cuando haga parte de la Copa del Mundo de Nilai en Malasia, que se disputará del 24 al 26 de abril, donde buscará sumar puntos importantes en el ranking UCI. Kevin Quintero y Cristián Ortega la acompañarán en esta nueva incursión bajo la dirección de Jhon Jaime González.

RESULTADOS KEIRIN