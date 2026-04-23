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Orgullo Paisa dispone lo mejor de su nómina para afrontar la Vuelta Bantrab en Guatemala

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Hace 22 mins

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El sexteto del Orgullo Paisa que encarará la Vuelta Bantrab 2026. (Foto © Prensa Orgullo Paisa)
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El equipo nariñense Orígenes Coffee se destacó en la Vuelta al Valle 2026. (Foto © Orígenes Coffee)
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