Tour de los Alpes, antesala del Giro de Italia para el retorno de Egan Bernal.

La historia del Tour de los Alpes dice que es una prueba nacida en 1962 y se corre entre Italia y Austria, por lo que en un comienzo se llamó Tour del Trentino, la región fronteriza que divide los dos países. Estuvo suspendida por espacio de 14 años entre 1964 y 1978

Se considera para una buena cantidad de corredores y equipos, como el último exámen antes del Giro de Italia y en su álbum de oro figuran grandes estrellas del ciclismo mundial como Francesco Moser, Maurizio Fondriest, Claudio Corti, Damiano Cunego, Cadel Evans, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Michel Landa, etc.

El ciclismo de este lado del mundo figura desde 1991 con la victoria del venezolano Leonardo Sierra bajo la dirección de Gianni Savio (q.e.p.d) y luego sería tercero dos años más tarde. Mientras tanto los ciclistas colombianos figuran con Nelson Rodríguez en el tercer puesto de la versión 1996 y Miguel Angel Lopez en el mismo lugar en el 2018.

Para el capítulo que comienza este lunes en Innsbruck y terminará el próximo 24 de Abril, los organizadores han propuesto un trazado de 760 kilómetros y 14.620 metros de desnivel, donde la cuota montañosa será decisiva para la batalla que emprenden grandes campeones como el defensor del título Michel Storer enfrentando a rivales de la talla de Tom Pidcok, Giulio Pellizzari, Ben O´Connor, Sean Quinn, entre otros de la lista de 176 inscritos.

El ciclismo de nuestro país cuenta con la presencia del gran campeón Egan Bernal, quien retorna a la temporada luego de algunos problemas físicos posteriores al Campeonato Nacional de Ruta, pero su retorno lo hace luego de una meticulosa preparación, tanto para esta prueba como para el Giro de Italia que ya ganó en el 2021.

Con Egan estarán igualmente representando al ciclismo 2 jóvenes que se abren camino en la selva del gran ciclismo como Juan Felipe Rodriguez (Education First) y Martin Herreño (Bardiani).

La primera etapa se corre este lunes sobre 141 km e incluye 2 PM, uno de tercera y otro de segunda categoría.