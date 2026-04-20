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Tour de los Alpes, antesala del Giro de Italia para el retorno de Egan Bernal.
La historia del Tour de los Alpes dice que es una prueba nacida en 1962 y se corre entre Italia y Austria, por lo que en un comienzo se llamó Tour del Trentino, la región fronteriza que divide los dos países. Estuvo suspendida por espacio de 14 años entre 1964 y 1978
Se considera para una buena cantidad de corredores y equipos, como el último exámen antes del Giro de Italia y en su álbum de oro figuran grandes estrellas del ciclismo mundial como Francesco Moser, Maurizio Fondriest, Claudio Corti, Damiano Cunego, Cadel Evans, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Michel Landa, etc.
El ciclismo de este lado del mundo figura desde 1991 con la victoria del venezolano Leonardo Sierra bajo la dirección de Gianni Savio (q.e.p.d) y luego sería tercero dos años más tarde. Mientras tanto los ciclistas colombianos figuran con Nelson Rodríguez en el tercer puesto de la versión 1996 y Miguel Angel Lopez en el mismo lugar en el 2018.
Para el capítulo que comienza este lunes en Innsbruck y terminará el próximo 24 de Abril, los organizadores han propuesto un trazado de 760 kilómetros y 14.620 metros de desnivel, donde la cuota montañosa será decisiva para la batalla que emprenden grandes campeones como el defensor del título Michel Storer enfrentando a rivales de la talla de Tom Pidcok, Giulio Pellizzari, Ben O´Connor, Sean Quinn, entre otros de la lista de 176 inscritos.
El ciclismo de nuestro país cuenta con la presencia del gran campeón Egan Bernal, quien retorna a la temporada luego de algunos problemas físicos posteriores al Campeonato Nacional de Ruta, pero su retorno lo hace luego de una meticulosa preparación, tanto para esta prueba como para el Giro de Italia que ya ganó en el 2021.
Con Egan estarán igualmente representando al ciclismo 2 jóvenes que se abren camino en la selva del gran ciclismo como Juan Felipe Rodriguez (Education First) y Martin Herreño (Bardiani).
La primera etapa se corre este lunes sobre 141 km e incluye 2 PM, uno de tercera y otro de segunda categoría.
Pista
Stefany Cuadrado cerró su participación en la Copa Mundo de Hong Kong con un Top 5 en el keirin
Este domingo llegaron a su fin las competencias Copa Mundo de pista que se llevaron a cabo en Hong Kong, con una buena actuación de la delegación colombiana, gracias a la antioqueña Stefany Cuadrado, quien disputó la final de keirin con un 5° puesto.
Nuevamente la joven pistera colombiana ratificó su buen momento deportivo en Asia, destacándose en la último jornada de competencias, después de participar sin mucha figuración en la prueba de velocidad el día anterior.
La pedalista paisa peleó con las mejores, quedándose con el 5° puesto en la prueba del keirin, que fue dominada por la china Yuan Liying. El podio lo completaron la rusa Iana Burlakova y la británica Emma Finucane.
Cuadrado volverá a competencia la próxima semana, cuando haga parte de la Copa del Mundo de Nilai en Malasia, que se disputará del 24 al 26 de abril, donde buscará sumar puntos importantes en el ranking UCI. Kevin Quintero y Cristián Ortega la acompañarán en esta nueva incursión bajo la dirección de Jhon Jaime González.
RESULTADOS KEIRIN
Ruta
Remco Evenepoel le ganó el duelo a Mattias Skjelmose y se quedó con la Amstel Gold Race 2026
Arrancó el tríptico de las Ardenas con victoria para Remco Evenepoel. El belga del Red Bull-BORA-hansgrohe le ganó el duelo al danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y firmó este domingo un gran triunfo en la Amstel Gold Race, disputada sobre 257,2 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg.
El tercer lugar del podio se definió en favor del francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), quien fue el más rápido en el embalaje del grupo perseguidor, que entró a casi dos minutos de los dos punteros.
El único pedalista colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se reportó en el puesto 88° a más de 7 minutos del ganador.
De esta manera, Evenepoel conquistó su sexto triunfo de la temporada, en la primera de las tres clásicas de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja).
Amstel Gold Race (1.UWT)
Maastricht – Valkenburg (257,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|05:59:40
|2
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:01
|3
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|1:59
|4
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|1:59
|5
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|1:59
|6
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|1:59
|7
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|1:59
|8
|Albert Withen Philipsen
|Lidl-Trek
|1:59
|9
|Ewen Costiou
|Groupama-FDJ United
|1:59
|10
|Marco Frigo
|NSN Cycling Team
|1:59
|88
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|7:43
MountainBike
Daniela Gaviria se coronó campeona panamericana junior en el Cross Country Olímpico
Con una actuación contundente, la ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria se consagró campeona panamericana de Cross Country Olímpico (XCO) en la categoría femenina junior, en el marco del Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026, que se desarrolla en el exigente circuito de Aguavista, en Itapúa, Paraguay.
La competencia, disputada este sábado, reunió a las mejores representantes del continente en la modalidad reina del ciclismo de montaña, exigente tanto en resistencia como en técnica sobre un trazado que combinó subidas empinadas, descensos técnicos y zonas rápidas en piedra.
Gaviria dominó la carrera desde las primeras vueltas, imponiendo un ritmo sólido y manteniendo una ventaja sostenida frente a sus rivales hasta cruzar la meta en primer lugar, lo que le permitió asegurar la medalla de oro panamericana en la categoría. Su triunfo representa un hito significativo, ratificando su crecimiento competitivo y posicionándola como una de las principales referentes del mountain bike juvenil en América.
La colombiana, integrante de la Selección Colombia de MTB, venía consolidando un fuerte proceso competitivo durante la temporada y trasladó ese nivel al Panamericano, imponiéndose en un terreno exigente y con condiciones de alto nivel internacional sobre un circuito técnico de montaña diseñado para poner a prueba tanto la resistencia física como la estrategia de carrera.
La victoria de Gaviria no solo aporta una nueva presea dorada para el medallero colombiano, sino que también confirma la profundidad de talento y la proyección de las nuevas generaciones en el MTB nacional, destacando la importancia de los procesos formativos e inversión en desarrollo juvenil dentro de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Este título panamericano se suma al conseguido en la jornada anterior por Antonio Gómez, en el short track Sub-23, y por los obtenidos por Steffany Higuita en el XCO juvenil y Antonia Rivera en el XCO menores.
las otros resultados importantes de la delegación nacional en diferentes pruebas del certamen, reafirmando el protagonismo de Colombia en el ciclismo de montaña a nivel continental en todas sus categorías.
El Campeonato Panamericano de MTB continúa con otras competencias programadas en las próximas jornadas, manteniendo el escenario de alto nivel competitivo entre las principales selecciones del continente.
*Con Información de Fedeciclismo