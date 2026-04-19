Usoa Ostolaza conquista el Gran Premio Ciudad de Eibar 2026 con Paula Patiño en la 10° posición

La pedalista española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) ganó el Gran Premio Ciudad de Eibar 2026. La ciclista local, de 28 años, se unió a un grupo de fuga justo antes de la empinada subida final a Ixua (6.3 km à 6.2%) y resultó ser la más fuerte de la escapada.

El podio de la carrera española lo adornaron dos compatriotas suyas: Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) y Sandra Alonso (Eneicat – Be Call), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

Por el lado de la única colombiana en competencia, Paula Patiño (Movistar Team) cumplió una destacada actuación y terminó en el 10° puesto a 1:28 de su compañera de equipo.

Para la sexta edición del GP Ciudad de Eibar, la organización eligió un recorrido montañosa. A lo largo del trayecto se presentaron cuatro subidas, dos en la parte inicial de tercera categoría, mientras que en la fase final los dos ascensos restantes terminaron por definir la carrera de una día, que contó con 108,5 kilómetros.

Resultados Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1)

Eibar – Eibar (108.5km)