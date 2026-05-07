Ruta
¡La tercera es la vencida! Victoria y liderato para Lotte Kopecky en el cuarto capítulo de la Vuelta a España Femenina
Después de dos top 3, la ciclista belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) ganó este miércoles la cuarta etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, disputada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla sobre 115,6 kilómetros, al imponerse con fortaleza en un esprint totalmente controlado por su equipo para, además, ponerse líder de la general gracias a las bonificaciones.
La dos veces campeona del mundo, que consiguió su primer triunfo en la ronda española, luchó incansablemente en la jornadas anteriores por el triunfo parcial, pero finalmente lo logró tras dos intentos fallidos. El podio del día lo completaron la veterana neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) y la italiana Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).
El ‘Top 5’ lo completaron la ganadora de etapa en esta Vuelta Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) y la anterior líder, la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ), mientras que Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) entró con las mejores en la casilla 62° con el mismo tiempo de la ganadora y Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 110° a más de un minuto de Kopecky.
Con los resultados de hoy, en la general se presentaron cambios en los primeros lugares. De esta manera, Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) pasó a comandar la carrera. La belga llegó a lo más alto del podio, ahora escoltada por la alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) a 6 segundos de la nueva líder.
La ronda española para mujeres continuará este jueves con la quinta etapa que llevará a las pedalistas desde de León hasta Astorga a lo largo de 119,6 kilómetros.
Vuelta España Femenina (2.WWT)
Resultados Etapa 4 | Monforte de Lemos – Antas de Ulla (115,6 km)
|1
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|3:07:11
|2
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|3
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|4
|Shari Bossuyt
|AG Insurance-Soudal Team
|m.t.
|5
|Franziska Koch
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|6
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Liane Lippert
|Movistar Team
|m.t.
|8
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Agnieszka Skalniak-Sójka
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|62
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
|110
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|1:51
Clasificación General Individual
|1
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|12:10:46
|2
|Franziska Koch
|FDJ United-SUEZ
|0:06
|3
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:12
|4
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:20
|5
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:22
|6
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|0:22
|7
|Loes Adegeest
|Lidl-Trek
|0:24
|8
|Liane Lippert
|Movistar Team
|0:26
|9
|Pauline Ferrand-Prevot
|Team Visma | Lease a Bike
|0:26
|33
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:08
|111
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|40:14
Ruta
Giro de Italia 2026: así llegan Egan Bernal y los otros dos escarabajos
Con la presencia de tres pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 109 del Giro de Italia. La primera grande de la temporada que arrancará en Bulgaria este viernes con tres etapas, en un arranque diseñado para que los velocistas peleen por la primera maglia rosa.
La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Los tres ya saben lo que es ganar en la ronda italiana.
Para tener en cuenta que el ciclista colombiano con más victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’ es el sprinter antioqueño Fernando Gaviria con 5, le siguen Lucho Herrera, Nairo Quintana y Esteban Chaves cada uno con 3 triunfos.
Además, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1989, luego le siguieron Chepe González en 1997 y 1999, Freddy González 2001 y 2003, y la última fue para Julián Arredondo en 2014.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan los escarabajos a la ronda italiana, que arranca con dos excampeones: Egan Bernal (2021) y Jai Hindley (2022) y con el danés Jonas Vingegaard como máximo favorito.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *3 participación en el Giro
El zipaquireño llega con 1.461 kilómetros en 9 días, tras participar en solo tres competencias europeas. Viene de ser 5° en la Lieja-Bastoña-Lieja y 2° en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.
Einer Rubio (Movistar Team) * 6 participación en el Giro
El boyacense de 28 años llega a la Corsa Rosa con 1.578 kilómetros recorridos en 11 días de competencia. En su última carrera fue 52° en la Volta a Catalunya. Participó en la Milano-Torino, en la que finalizó en la casilla 29°- Su temporada arrancó en Omán sin mucha figuración.
Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *3 participación en el Giro
El bogotano, que suma 3.777 kilómetros en 24 días de competencia en lo que va de la temporada, llega como jefe de filas del Bahrain – Victorious. Consiguió ganar el Trofeo Laigueglia en el mes de marzo. Su última carrera fue la Lieja-Bastoña-Lieja en la que terminó en la casilla 22°. También participó en la Tirreno-Adriático, donde finalizó 7° y en la Vuelta a Catalunya se clasificó 11°. Sus primeras competencias del año las corrió en Australia: 22° en el Santos Tour Down Under y 18° en la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race.
Ruta
Alex Ferreira triunfa en la tercera etapa de la Vuelta a São Paulo con Róbigzon Oyola 2° y Cristian Rico 3°
En una brillante actuación, el brasilero Alex Ferreira (Andbank Cycling Team) le ganó el mano a mano a los colombianos en la tercera etapa de la Vuelta a São Paulo 2026, pactada sobre 134,5 kilómetros, con salida Barretos y llegada en Franca.
Ferreira, que apretó el ritmo sobre el final, fue más fuerte en la definición, derrotando a Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) y Cristian Rico (NU Colombia), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el local Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team) siguió al comando con una ventaja cómoda sobre su más inmediato rival, su compatriota Alex Ferreira, mientras que Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM) y Emerson Gordillo (NU Colombia) se mantuvieron en el top 5.
La carrera brasilera continuará este jueves con la cuarta etapa, una jornada corta y ondulada de 106 kilómetros, que saldrá de Franca para terminar en Ribeirão Preto.
Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)
Resultados Etapa 3 | Barretos – Franca (134,6 km)
|1
|Alex Ferreira
|Andbank Cycling Team
|3:17:07
|2
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|0:10
|3
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:11
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:14
|5
|Luiz Fernando Bomfim
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:15
|6
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|0:15
|7
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:15
|8
|Cristobal Baeza
|Plus Performance – ZEO Sport
|0:15
|9
|William Colorado
|Nu Colombia
|0:15
|10
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team
|9:58:10
|2
|Alex Ferreira
|Andbank Cycling Team
|2:01
|3
|Rodrigo Do Nascimento
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|2:03
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|2:18
|5
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|2:19
|6
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|2:26
|7
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|2:37
|8
|Kaua Domingos
|Seleção Paraense
|2:40
|9
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|2:46
|10
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|3:04
Ruta
“Aspiramos a estar en los primeros puestos de la general”: Egan Bernal antes afrontar la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’
El campeón nacional colombiano, Egan Bernal, liderará junto al neerlandés Thymen Arensman al Netcompany INEOS en la 109ª edición del Giro de Italia, lo que supondrá la primera carrera del conjunto británico bajo su nueva identidad.
“El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo llega en buena forma tras conseguir un meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja y ser subcampeón en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.
“Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiramos a estar en los primeros puestos de la clasificación general”, agregó Bernal.
El formidable rutero nacional está mostrando esta temporada su mejor nivel desde el grave accidente que tuvo en 2022 y sueña con subirse nuevamente al podio de una Gran Vuelta.
Asimismo, Geraint Thomas, director de competición del equipo, habló de sus dos bazas. “Contamos con dos buenos líderes para la clasificación general, Thymen y Egan, que ya han tenido un buen desempeño en el Giro en ediciones anteriores. Están rindiendo a un gran nivel y llegan con muchísima motivación para sacar el mejor resultado posible”.