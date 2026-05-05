Cédrine Kerbaol gana en La Coruña la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina; Paula Patiño mejora en la general

En un final lleno de emociones, Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) sorprendió al pelotón para salir victoriosa en la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina, en una jornada ondulada de 121,2 kilómetros, que se disputó entre la localidad de Padrón y la ciudad de la Coruña

La pedalista francesa, que aguantó la embestida del pelotón, superó por cuatro segundos a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y a la neerlandesa Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike).

En cuanto a las colombianas, Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) entró con las mejores en la casilla 34° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 111° a más de 10 minutos de Kerbaol.

Con los resultados de hoy, en la general no se presentaron grandes cambios en los primeros lugares. De esta manera, la alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) mantuvo el liderato con la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) a tan solo dos segundos de la líder.

La ronda española para mujeres continuará este miércoles con otra jornada ondulada que llevará a las pedalistas desde Monforte de Lemos hasta Antas de Ulla a lo largo de 115,6 kilómetros, con dos premios de montaña categorizados y varios repechos.

Vuelta España Femenina (2.WWT)

Resultados Etapa 3 | Padrón – La Coruña (121,2 km)

1 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly 3:14:17 2 Lotte Kopecky Team SD Worx – Protime 0:04 3 Sarah Van Dam Team Visma | Lease a Bike 0:04 4 Lippert Liane Movistar Team 0:04 5 Blasi Paula UAE Team ADQ 0:04 6 Bredewold Mischa Team SD Worx – Protime 0:04 7 Adegeest Loes Lidl – Trek 0:04 8 Paternoster Letizia Liv AlUla Jayco 0:04 9 García Mavi UAE Team ADQ 0:04 10 Moolman-Pasio Ashleigh AG Insurance – Soudal Team 0:04 34 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 0:04 111 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 10:08



Franziska Koch, líder de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto La Vuelta Femenina © Cxcling Creative Agency)

Clasificación General Individual