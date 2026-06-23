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Tour de Francia 2026: el Visma-Lease a Bike confirma a los que acompañarán a Jonas Vingegaard
El equipo Visma – Lease a Bike anunció sus ocho elegidos para el Tour de Francia 2026, en que lucirán nueva imagen como es tradición en los últimos años. El bicampeón, el danés Jonas Vingegaard intentará hacer frente al poderoso UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogacar, con un equipo muy equilibrado.
La escuadra neerlandesa suplió la ausencia de Wout Van Aert con el italiano Davide Piganzoli, el elegido para ocupar el puesto del todoterreno belga, una pieza fundamental que siempre ha sido el gran lugarteniente del escandinavo, que sin duda le hará mucha falta para contrarrestar el poderío de su máximo rival.
Completan el potente ocho del conjunto de Países Bajos: el belga Victor Campenaerts, el noruego Per Strand Hagenes, el francés Bruno Armirail, además de los estadounidenses Matteo Jorgenson y Sepp Kuss y los italianos Davide Piganzoli y Edoardo Affini. Un equipazo que tendrá que medirse de tú a tú contra un el UAE que llega muy fuerte.
Nómina del Visma – Lease a Bike para el Tour de Francia
El danés Jonas Vingegaard – 29 años
El estadounidense Sepp Kuss – 31 años
El italiano Davide Piganzoli – 23 años
El estadounidense Matteo Jorgenson – 26 años
El noruego Per Strand Hagenes – 22 años
El francés Bruno Armirail – 32 años
El belga Victor Campenaerts – 34 años
El italiano Edoardo Affini – 29 años
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Ranking UCI: así quedó el ranking UCI tras nueva actualización con Isaac del Toro firme en el 3° puesto
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial de ciclismo de ruta esta semana, luego de finalizar las últimas carreras de preparación antes del Tour de Francia, la segunda grande de la temporada.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.593 de puntaje.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369), que se mantuvo inamovible en el 2° puesto con 8.625 puntos, mientras que el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 31°. Le siguen Harold Tejada en la posición 80° y Santiago Buitrago en el puesto 81°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 21.003 puntos, por delante de Dinamarca 2° (18.729), Francia 3° (17.259), Eslovenia 4° (15.275) e Italia 5° (13.864). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.390 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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¡Blindado! Jhonatan Narváez se queda en el UAE Team Emirates-XRG tres años más
Al pedalista ecuatoriano Jhonatan Narváez el UAE Team Emirates-XRG le renovó el contrato hasta final de la temporada 2029. El corredor suramericano, de 29 años, acababa su vinculación esta temporada 2026, y hace un par de meses los rumores le situaban fuera de la escuadra emiratí.
“Estoy muy contento de extender mi contrato con el UAE Team Emirates-XRG. Desde el momento en que llegué, sentí la confianza del equipo y rápidamente supe que este era el lugar correcto para mí. Tenemos un grupo increíble de corredores y personal, y cada día hay un verdadero deseo de mejorar y ganar juntos”, dijo Narváez en declaraciones recogidas por su equipo.
El ecuatoriano, que sumó tres victorias de etapa en el pasado Giro de Italia, seguirá corriendo tres años más en la formación árabe, a la que llegó en 2025 y con la que ya suma ocho triunfos. En total acumula 19 victorias como profesional.
“Las dos últimas temporadas han sido de las mejores de mi carrera y creo que puedo seguir creciendo aquí. Ya hemos logrado mucho juntos, pero siento que aún hay mucho más por venir. Estoy emocionado de continuar este camino y seguir contribuyendo al éxito de este equipo en los próximos años”, concluyó Narváez.
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El Team Medellín-EPM sumó dos podios en su gira por Estados Unidos
Las buenas actuaciones de la escuadra continental colombiana, el Team Medellín-EPM, continuaron en su gira por Estados Unidos, donde viene participando en una serie de circuitos al estilo critérium.
La buena noticias llegaron con Wilmar Paredes, quien fue segundo en el Monument Square Gran Prix, donde el pedalista antioqueño impuso su velocidad para lograr otro podio en la temporada a nivel internacional, sumados a los del Tour de Beauce, Vuelta Internacional al Estado de São Paulo y al de la Vuelta de la Independencia Republica Dominicana.
La otra actuacion por destacar, llegó de la mano de Brayan Sánchez, quien terminó tercero en la Clocktower Classic. En total serán 11 carreras a pura velocidad al estilo critérium, en los que la escuadra antioqueña dirigida por José Julián Velásquez, buscará seguir obteniendo más podios.
Para esta serie de compromisos en territorio norteamericano, el director deportivo designó a Álvaro Hodeg, Bryan Sánchez, Wilmar Paredes, Róbigzon Oyola, Daniel Méndez y Víctor Ocampo, mientras que Óscar Sevilla se desplazó a España para participar en los campeonatos nacionales de su país.