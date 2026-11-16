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El talentoso santandereano Santiago Delgado, nuevo refuerzo del Caja Rural-Alea
Llega talento internacional para la plantilla del equipo de desarrollo del Caja Rural. El colombiano Santiago Delgado continuará con su crecimiento como ciclista profesional en su estreno en la categoría sub-23 el próximo año con la escuadra española.
El santandereano de 18 años reforzará el renovado bloque del Caja Rural-Alea de cara a la temporada 2027, donde estará en la Vuelta al Táchira. El joven escarabajo dará el salto a la categoría sub-23 tras completar un destacado segundo año como juvenil.
Delgado, criado y formado en el ciclismo español en el Purito Cycling Team, brilló lo largo de la campaña 2026 gracias sobre todo a la regularidad exhibida de marzo a septiembre, destacando la numerosa cantidad de top-3 alcanzados en una interesante variedad de carreras.
Aunque sus únicos triunfos llegaron en una etapa de la Vuelta a los Valles Cántabros y en El Prat, fue segundo en la exigente Vuelta a Camporrobles, en Agurain y en Alsasua. Como añadido, demostró su clase en el siempre complicado terreno navarro, finalizó tercero en la general de la Vuelta a Pamplona y quinto en la Bizkaiko Itzulia.
*Con información Filial Caja Rural-Alea
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Daniel Hoyos se consagró campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo
El ciclista caldense Daniel Hoyos se coronó este domingo como el gran campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo. El corredor colombiano del Team Nativos aseguró el título de la clasificación general tras defender con éxito la camiseta de líder durante la quinta y última fracción, una exigente jornada que unió a la población de Monay con el municipio de La Mesa de Esnujaque.
Con esta destacada actuación, el pedalista de 31 años escribió su nombre en el palmarés de la prestigiosa ronda venezolana, sucediendo en el trono al corredor local Yonathan Eugenio, quien se había quedado con el título en la edición anterior. El triunfo de Hoyos ratifica el buen momento del ciclismo colombiano en territorio vecino, tras ganar este año la Vuelta de la Juventud, la Vuelta a Mérida, la Vuelta a La Fría y la Vuelta a Venezuela.
En el podio definitivo de la competencia, el escarabajo estuvo escoltado por dos experimentados referentes del pelotón local. El venezolano Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya), quien finalizó en la segunda casilla, mientras que su compatriota Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix) completó el cuadro de honor en el tercer lugar.
Por su parte, el cierre del telón en el último capítulo de la carrera tuvo protagonismo venezolano en la línea de sentencia. Nelson Peña, defensor de los colores de la Gobernación de Mérida, se llevó los honores de la etapa final tras protagonizar una sólida fuga y cruzar la meta en solitario.
RESULTADOS COMPLETOS
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Paul Seixas le ganó el duelo a Brandon McNulty y se quedó con el Critérium de Saitama 2026
En un final lleno de emociones, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se impuso este domingo en el Critérium de Saitama, en Japón. El joven francés, que venía de ser segundo en Singapur detrás del mexicano Isaac del Toro, soltó a todos sus rivales en la parte final y terminó ganando la competencia.
El corredor galo fue escoltado por el campeón del mundo, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) y por el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), quienes completaron el podio de la carrera nipona.
La prueba asiática destinada a promocionar el Tour de Francia en el continente asiático cumplió su décima segunda edición se disputó en un circuito urbano en la ciudad Saitama como es tradición y al que los ciclistas le dieron varias vueltas.
Saitama vibró con la presencia de algunas estrellas del pelotón mundial como el británico Oscar Onley, el neerlandés Thymen Arensman, el español Óscar Rodríguez, el australiano Michael Matthews y el suizo Mauro Schmid y el italiano Davide Ballerini, entre otros. La carrera no contó con participación colombiana.
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La Vuelta al Táchira tendrá una antesala avalada por la UCI: el Clásico Venezuela Renace
San Cristóbal y el estado Táchira estrenarán una competencia internacional de un día tras la oficialización del Clásico Internacional Venezuela Renace en el calendario del UCI America Tour, prueba de categoría 1.2 que se disputará el 6 de enero de 2027 sobre 144 kilómetros en el circuito «Santos Bermúdez«. El evento, organizado por el equipo que está al frente de la Vuelta al Táchira en Bicicleta bajo la égida de Rubén Osorio, marcará el regreso de este formato al país tras más de una década de ausencia, específicamente desde la realización de la Copa FVC, y servirá como apertura de la temporada de ruta en el continente americano.
La inclusión de la carrera responde a una solicitud extemporánea elevada por la Comisión Técnica de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) liderada por Yorkys Arias, Miguel Fuentes, Ruben Osorio, Rainer Nuhlen, Luis Mendez y Francisco Benitez, quienes bajo la instruccion del presidente de la FVC Gerardo Marquez, siendo respaldada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en virtud de las relaciones institucionales consolidadas con el ente rector, que dieron como resultado la realización de este evento.
Con esta estrategia, la dirigencia venzolana busca ampliar el roce competitivo y facilitar la suma de unidades en pleno ciclo olímpico, ubicando la prueba como antesala directa de la Vuelta al Táchira en Bicicleta para que los equipos extranjeros disputen ambas citas en una misma gira. En total, la primera semana del año pondrá en juego 427 puntos para el escalafón mundial, distribuidos en 154 unidades del clásico y 273 del giro tachirense.
De acuerdo con el reglamento internacional para eventos clase 2, la carrera habilitará la participación de conjuntos UCI ProTeam del país organizador o invitados, escuadras continentales, selecciones nacionales y clubes regionales con licencia oficial. A diferencia de trazados planos del calendario continental como por ejemplo el Gran Premio New York City, el recorrido exigirá al pelotón en un recorrido de 144 kilómetros en el tradicional circuito «Santos Bermúdez», escenario de los Campeonatos Panamericanos de 1976 y 2016 así como de los Mundiales de Ciclismo en Pista y Ruta de 1977.
La disputa del Clásico Internacional Venezuela Renace coincidirá con el año en que se celebra el quincuagésimo aniversario de aquella cita universal celebrada en San Cristóbal hace medio siglo. Dicho campeonato motivó la construcción del Velódromo J. J. Mora de Pueblo Nuevo y convirtió a la capital tachirense en la primera sede latinoamericana de un mundial de la disciplina.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera