El talentoso santandereano Santiago Delgado, nuevo refuerzo del Caja Rural-Alea

Llega talento internacional para la plantilla del equipo de desarrollo del Caja Rural. El colombiano Santiago Delgado continuará con su crecimiento como ciclista profesional en su estreno en la categoría sub-23 el próximo año con la escuadra española.

El santandereano de 18 años reforzará el renovado bloque del Caja Rural-Alea de cara a la temporada 2027, donde estará en la Vuelta al Táchira. El joven escarabajo dará el salto a la categoría sub-23 tras completar un destacado segundo año como juvenil.

Delgado, criado y formado en el ciclismo español en el Purito Cycling Team, brilló lo largo de la campaña 2026 gracias sobre todo a la regularidad exhibida de marzo a septiembre, destacando la numerosa cantidad de top-3 alcanzados en una interesante variedad de carreras.

Aunque sus únicos triunfos llegaron en una etapa de la Vuelta a los Valles Cántabros y en El Prat, fue segundo en la exigente Vuelta a Camporrobles, en Agurain y en Alsasua. Como añadido, demostró su clase en el siempre complicado terreno navarro, finalizó tercero en la general de la Vuelta a Pamplona y quinto en la Bizkaiko Itzulia.

*Con información Filial Caja Rural-Alea