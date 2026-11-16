La Cuarta Válida Nacional de Pista llegó a su final este domingo en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, con una última jornada que reunió a más de 200 exponentes del ciclismo colombiano y delegaciones internacionales, en un programa de competencias que incluyó pruebas de velocidad, fondo y medio fondo en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.

En las pruebas de velocidad élite, Martha Bayona y Kevin Santiago Quintero se quedaron con los máximos honores. Bayona, representante de la Selección Colombia, se impuso en la final femenina, seguida por Luna Álvarez, de Atlántico, y Marianis Salazar, del Fx Cycling Team, quien completó el podio. En la rama masculina, Quintero superó a su compañero de selección Cristian David Ortega, mientras que el venezolano Yorber Terán ocupó la tercera posición.



Cristian David Ortega, Kevin Quintero y Yorber Terán, en el podio de la velocidad. (Foto © FCC)

La jornada también dejó destacadas actuaciones en las pruebas de fondo. En el ómnium élite femenino, Lina Marcela Hernández (Sel. Colombia) se llevó la victoria con 134 puntos, seguida por Elizabeth Castaño (Colombia), con 126 unidades, y Lilibeth Chacón, del equipo Eneicat, con 112 puntos.

Por su parte, Brayan Sánchez conquistó la prueba por puntos élite con 49 unidades, en una ajustada definición frente a Juan Esteban Arango, de Antioquia, quien terminó segundo con 47 puntos. Santiago Londoño, también de Antioquia, completó el podio con 45 unidades.

En el scratch élite masculino, el venezolano Arlex Méndez se quedó con el primer lugar, seguido por Anderson Arboleda y Santiago Londoño, ambos representantes de Antioquia.



Anderson Arboleda, Arlex Méndez y Santiago Londoño, en el podio del scratch. (Foto © FCC)

En la categoría juvenil, las pruebas de velocidad tuvieron como protagonistas a Manuela Loaiza, de Antioquia, ganadora en la rama femenina, y Juan José Calderón, también de Antioquia, vencedor en la masculina. Los podios los completaron Danna Valentina Martínez (Casanare) y Laura Sofía Rendón (Bogotá), en damas; y Fabián Camilo Sánchez (Bogotá) y Juan José Vargas (Antioquia), en varones.

Antioquia también fue protagonista en las pruebas de eliminación juvenil. Emelith Rodríguez se quedó con la victoria femenina, acompañada en el podio por Salomé Alcaraz y Daniela Quintero, (ambas de Antioquia) mientras que en la rama masculina el triunfo fue para Cristian Samuel Páez, del Threshold Team-Milo-Sáfer, seguido por Thomas Mejía, de Antioquia, y Hugo Schneider Calvo, del Team Everet.



Emelith Rodríguez se quedó con la victoria en la prueba de eliminación juvenil. (Foto © FCC)

En la categoría prejuvenil, el keirin femenino tuvo como ganadora a Camila Alejandra Arenas, de Santander, seguida por Miley Alejandra Barragán, del Fast Bike Pichincha de Ecuador, y María Camila Páez, de Antioquia. En la rama masculina, Hugo Jhoan Valencia, del Valle, se llevó el primer lugar, por delante de Luis José Villalba, de Sucre, y Martín Samuel Saavedra, de Bogotá.

Las pruebas de scratch prejuvenil cerraron el programa de competencias con los triunfos de Sara Sofía Castro, de Bogotá, en la rama femenina, y Emmanuel Rodríguez, de Antioquia, en la masculina. Los segundos lugares fueron para Camila Alejandra Arenas (Santander) y Gianpier Cruz (Fundación Club Everet), respectivamente, mientras que María Camila Páez (Antioquia) y Fabián Manuel Carreño (Santander) completaron los podios.

Con estas competencias concluyó la Cuarta Válida Nacional de Pista, que durante sus jornadas reunió a deportistas de 14 ligas del país y representantes internacionales de Ecuador, Perú, Republica Dominicana y Venezuela en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, escenario que fue sede de una nueva cita del calendario nacional de esta disciplina.



Elizabeth Castaño, Lina Marcela Hernández y Lilibeth Chacón, en el podio del ómnium. (Foto © FCC)

RESULTADOS JORNADA FINAL

*Con Información de Fedeciclismo