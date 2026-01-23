Santos Tour Down Under 2026: victoria holgada de Sam Welsford en la tercera etapa

La tercera etapa en línea del Santos Tour Down Under 2026 supuso la victoria para Sam Welsford (Ineos Grenadiers). El sprinter australiano fue holgadamente el más rápido, en una fracción de 140,8 kilómetros disputada entre Henley Beach y el pequeño municipio de Nairne, al sur de Australia.

El corredor oceánico, que consiguió su primer triunfo con su nuevo equipo, superó al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y al neozelandés Lewis Bower (Groupama – FDJ United), 2° y 3° respectivamente.

Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en la casilla 65° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en el puesto 111°, a más de dos minutos de Welsford.

En cuanto a la clasificación general, todo siguió igual y el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) mantuvo el liderato con 6 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, el ecuatoriano Jhonatan Narváez.

La carrera World Tour australiana continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, la catalogada reina, que tendrá 176 kilómetros entre Brighton y Willunga Hill con un final en ascenso de 3,2 km al 7.4 por ciento.

Santos Tour Down Under (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | Henley Beach – Nairne (140,8 km)

1 Sam Welsford INEOS Grenadiers 3:26:43 2 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team ,, 3 Lewis Bower Groupama – FDJ United ,, 4 Jake Stewart NSN Cycling Team ,, 5 Aaron Gate XDS Astana Team ,, 6 Žak Eržen Bahrain – Victorious ,, 7 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 8 Matthew Fox Lotto Intermarché ,, 9 Anthon Charmig Uno-X Mobility ,, 10 Jensen Plowright Alpecin-Premier Tech ,, 65 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 111 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 2:05



Jay Vine, líder del Tour Down Under 2026. (Foto © Santos Tour Down Under)

Clasificación General Individual