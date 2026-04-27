Tour de Romandía: tres escarabajos afrontarán el último examen antes del Giro de Italia

Tres pedalistas colombianos serán de la partida este martes en la 79ª edición del Tour de Romandía en Suiza, prueba que servirá como último examen antes del Giro de Italia 2026, con la disputa de un prólogo y cinco etapas montañosas.

La lista de los nacionales la conforman el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team), inscrito a última hora, el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Colombia tiene gratos recuerdos de esta prestigiosa carrera suiza, con tres podios, dos títulos con Santiago Botero (2005) y Nairo Quintana (2016), mientras que Egan Bernal fue segundo en 2018.



Santiago Botero, campeón del Tour de Romandía en 2005. (Foto © RMC)

La ronda helvética tendrá seis jornadas, la primera en modo prólogo en la ciudad de Villars-sur-Glâne. La edición de este año contará con un recorrido de 851,3 kilómetros con un desnivel acumulado de más de 14.000 metros.

La superestrella eslovena Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) llega como gran favorito a su debut en una carrera que en el pasado ganó su compatriota Primoz Roglic (2018, 2019), que también estará en la línea de salida.

Tres colombianos, en el podio del Tour de Romandía



Egan Bernal, Primoz Roglic y Richie Porte, en podio del Tour de Romandía 2018. (Foto © RMC)

Santiago Botero en 2005 y Nairo Quintana en 2016, escribieron su nombre en el libro de grandes campeones de esta prueba en la que Colombia cuenta con notables antecedentes y prestigio, propios de un país potencia, que subió por última ocasión al segundo escalón del podio en 2018.

Recorrido Tour de Romandía

28 de abril | Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne *Prólogo (3,2 km)

29 de abril | Martigny – Martigny (171,2 km)

30 de abril | Rue – Vucherens (173,1 km)

1 de mayo | Orbe – Orbe (176,6 km)

2 de mayo | Broc – Charmey (149,6 km)

3 de mayo | Lucens – Leysin (178,2 km)