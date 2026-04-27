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Tour de Romandía: tres escarabajos afrontarán el último examen antes del Giro de Italia

Publicado

Hace 23 mins

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Nairo Quintana, campeón del Tour de Romandía
El boyacense Nairo Quintana regresa al Tour de Romandía, carrera de la que fue campeón en 2016. (Foto © RMC)
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Aluvión de noticias en torno al Giro de Italia 2026; dos ilustres se bajan de la primera grande de la temporada

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El portugués João Almeida, una de las bajas confirmadas para la edición 109 de la 'Corsa Rosa'. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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El belga Tom Crabbe también ganó la segunda etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto Burgos Burpellet BH © Sprint Cycling)
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Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta

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27 abril, 2026

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El boyacense Sebastián Gómez y la bogotana Sara Arias, en el podio como campeones nacionales prejuveniles de ruta. (Foto © FCC)
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