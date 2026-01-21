Connect with us

Ruta

Cundinamarca, la casa del ciclismo colombiano en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

Presentación de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026. (Foto © Prensa Indeportes Cundinamarca)
Ruta

Paula Patiño hace historia, gana la última etapa y se consagra campeona del Tour El Salvador 2026

Publicado

Hace 26 mins

el

21 enero, 2026

Por

Ainara Albert, Paula Patiño y Naia Amondarain, en el podio del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Ruta

El Caja Rural-Seguros RGA presentó su ambicioso proyecto 2026; Fernando Gaviria una de las novedades

Publicado

Hace 41 mins

el

21 enero, 2026

Por

El antioqueño Fernando Gaviria, en la presentación oficial del Caja Rural-Seguros RGA modelo 2026. (Foto © Caja Rural-Seguros RGA)
Ruta

El Equipo Kern Pharma abre la temporada con tres carreras de la Comunidad Valenciana sin Iván Ramiro Sosa

Publicado

Hace 5 horas

el

21 enero, 2026

Por

Luego de uan intensa pretemporada el equipo español Kern Pharma regresa a la competición. (Foto © Kern Pharma)
