Ruta
Tadej Pogacar le rinde homenaje a Cristian Muñoz en su cuarto triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja; Egan Bernal termina 5°
Apuntando al cielo en dedicatoria a su excompañero de equipo Cristian Muñoz, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sumó este domingo otro monumento en su carrera al imponerse en la edición 112 de la Lieja-Bastoña-Lieja. Con este resultado el campeón del mundo consiguió su cuarto triunfo en esta carrera (2021, 2024, 2025 y 2026).
El podio de ‘La Decana’, que se disputó en la localidad belga que le da nombre a la prueba, lo completaron el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien cumplió con las expectativas y terminó segundo, mientras que el tercer puesto lo ocupó el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Pogacar necesitó cuatro ataques para poder descolgar al corredor galo para alzarse con su tercera victoria consecutiva en la clásica belga, la cuarta en total. “Estaba preparado para llegar al sprint con él”, dijo el esloveno al finalizar la carrera.
En cuanto a los colombianos, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) realizó una destacada actuación, al llegar en el lote de los mejores, ubicándose en la 5° lugar, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en el puesto 22°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 42° y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 94°.
Resultados Liège-Bastogne-Liège (1.UWT)
Liège – Liège (259,5 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|5:50:28
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:45
|3
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:42
|4
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|1:42
|5
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:42
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|1:42
|7
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|1:42
|8
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:42
|9
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:42
|10
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|1:42
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:42
|42
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:33
|94
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|16:08
Ruta
Nairo Quintana consigue su tercer título en la Vuelta a Asturias con Diego Pescador en el podio
La Vuelta a Asturias – Julio Álvarez «Mendo» terminó con excelentes noticias para el ciclismo colombiano, donde Nairo Quintana se aseguró la victoria general y consiguió su tercer título en la ronda asturiana, luego de cuatro etapas.
Al escarabajo lo acompañaron en el podio final el español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) y su compatriota y compañero de equipo Diego Pescador (Movistar Team).
El experimentado pedalista boyacense, que sucedió al español Marco Soler, sumó el cuarto título para Colombia en la carrera española con sus tres victorias (2026, 2021 y 2017) y la de Iván Ramiro Sosa en 2022.
La última etapa se la adjudicó el pedalista mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), tras escaparse en la parte final. El corredor manito logró su segundo triunfo consecutivo y terminó en el top 5.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 4 | Lugones – Oviedo (152,2 km)
|1
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|3:39:59
|2
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|0:17
|3
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:17
|4
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:17
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|0:17
|6
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:25
Clasificación General Final
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|14:40:36
|2
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|0:25
|3
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:33
|4
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|1:34
|5
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|1:54
|6
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|3:57
Ruta
Tom Crabbe gana la jornada inaugural del Tour de Turquía con Fernando Gaviria 6°
En un final para velocistas, Tom Crabbe salió victorioso en la jornada inaugural del Tour de Turquía 2026. El corredor del Team Flanders – Baloise fue el más rápido del pelotón, luego de recorrer 148,7 kilómetros entre las ciudades de Çeşme y Selçuk.
El belga de 20 años demostró ser el sprinter más veloz para ganar la primera etapa de la ronda turca por delante de su compatriota Simon Dehairs (Alpecin-Premier Tech) y del italiano Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos entraron en el lote con el mismo tiempo del ganador, siendo el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros, en el 6° puesto.
La ronda turca continuará este lunes con la segunda etapa, de las ocho pactadas, una jornada rompe-piernas de 152,8 kilómetros entre Aydın y Marmaris, que incluye un premio de montaña y varios repechos no categorizados.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Çeşme – Selçuk (148,7 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|3:23:57
|2
|Simon Dehairs
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|4
|Ramazan Yilmaz
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
|5
|Jason Tesson
|TotalEnergies
|m.t.
|6
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|7
|Paul Hennequin
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|8
|Filippo Cettolin
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|9
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Timothy Dupont
|Tarteletto – Isorex
|m.t.
|61
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|115
|Iván Ramisro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
Ruta
El equipo GW Erco Sportfitnes emprende viaje para afrontar el Tour de Gila 2026
El GW Erco Sportfitness emprende viaje este lunes hacia territorio norteamericano para afrontar el Tour de Gila 2026, una de las competencias por etapas más exigentes del calendario internacional, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo en los imponentes paisajes de Nuevo México. Desde el inicio de la semana, los corredores se encuentran concentrados en Bogotá, afinando detalles y completando su preparación de cara a este importante reto.
La nómina estará conformada por Johan Colón, Brandon Vega, Robinson López Rivera, Santiago Garzón, Felipe Bravo, Juan Carlos López y Camilo Gómez, corredores llamados a responder en un recorrido que combina alta montaña, potencia y lectura de carrera.
La escuadra llega con antecedentes importantes en esta competencia, tras haber conquistado una victoria de etapa en la edición anterior. Además, Robinson López dejó huella al consagrarse campeón de la montaña y ubicarse dentro del top 5 de la clasificación general, resultados que elevan las expectativas del equipo para este año.
Desde su creación en 1987, el Tour de Gila se ha consolidado como una de las pruebas por etapas más respetadas de Estados Unidos, formando parte del calendario UCI America Tour. Disputada en los exigentes terrenos de Nuevo México, la carrera se caracteriza por su altimetría acumulada, ascensos prolongados y tramos técnicos que ponen a prueba la resistencia del lote.
La edición 2026 contará con un recorrido variado que incluye una contrarreloj individual, etapas de alta montaña como la llegada a Mogollon con rampas que alcanzan hasta el 19%, un criterium técnico en el centro de Silver City y la siempre decisiva etapa reina, el “Gila Monster”, donde suele definirse la clasificación general.
Cada jornada exigirá lectura de carrera, control del ritmo y un trabajo colectivo preciso para responder a las condiciones del terreno y a la intensidad de la competencia.
Con el viaje en marcha, el equipo afrontará cinco días de alta exigencia, donde cada etapa será una historia por disputar.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness