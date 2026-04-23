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Mundo Ciclístico en entrevista con Germán Bahamón, Gerente Federación Nacional de Cafeteros
El Café es un producto insignia de nuestro país tanto nacional como internacionalmente y goza de un prestigio innegable que se acrecentó desde 1985 cuando la Federación Nacional de Cafeteros decidió patrocinar un equipo de ciclismo -el CAFÉ DE COLOMBIA – ,que por espacio de 5 años desde 1985 hasta 1990 llenó de orgullo y satisfacción a millones de compatriotas por sus extraordinarios logros en el más alto nivel del ciclismo para es época con ciclistas de la talla de LUCHO HERRERA Y FABIO PARRA.
Fueron necesarios 35 años para enterarse, ayer Miércoles , de que gracias a la posición mundial de la marca CAFÉ DE COLOMBIA, visión empresarial, conocimiento de la historia más la dinámica de este deporte y nuevos objetivos de mercadeo, la Federación encabezada por su joven gerente GERMÁN BAHAMÓN ha conseguido llegar a un acuerdo con el gran equipo británico INEOS para convertirse en co-patrocinador mediante una alianza que le permitirá lucir el logo oficial de la Federación en el uniforme del equipo a lo largo de este temporada en la cual estarán compitiendo con esta escuadra , el gran campeón del TDF y el Giro de Italia ( EGAN BERNAL Y SU COMPATRIOTA BRANDON RIVERA.
Se trata de una gran noticia deportiva y comercial que seguramente va a redundar en beneficio del movimiento ciclístico y por su importancia estamos hoy presentando a nuestros lectores, una entrevista exclusiva que generosamente el doctor GERMÁN BAHAMON ha concedido a REVISTA MUNDO CICLÍSTICO, además de recibir un ejemplar de nuestro libro LA HISTORIA DEL CICLISMO COLOMBIANO EN EL MUNDO y habernos entregado a su vez una réplica de la famosa camiseta con la que el ciclismo colombiano y su equipo CAFÉ DE COLOMBIA escribieron una fascinante historia con letras de oro para este deporte en Colombia y el mundo.
“Estamos dándole una gran noticia a Colombia, que nos satisface mucho desde el punto de vista de Federación Nacional de Cafeteros, porque resalta la marca de todos los colombianos. Café de Colombia es la marca de todos los colombianos la que nos identifica y nos genera orgullo a nivel internacional y que bueno tenerla posibilidad hoy como federación de volver al ciclismo”, dijo Bahamón en primera intancia.
¿Dónde nació su afición por el ciclismo?
Antes de entrar a la federación lo practicaba con frecuencia, ahora ya no hay tiempo. Me gusta mucho el ciclismo he sido deportista y el ciclismo es una manera de también de esparcimiento, salud ya ayuda a tener contacto con los amigos.
¿Qué recuerdos tiene del Café de Colombia en los años 80?
Yo tengo 51 años, así que en 1985 que fue cuando el Café de Colombia hizo esa irrupción en el mundo del ciclismo pues yo veía a Lucho Herrera y Fabio Parra, era definitivo que todo el país vibraba con estos dos grandes ciclistas y en ese momento el Café de Colombia era el patrocinador des esa escuadra que era llena de figuras de nuestro ciclismo. Yo estaba en el colegio y los escuchábamos por radio y vibrábamos con las etapas del Tour, la Vuelta y el Giro. Así que claramente lo tenemos nosotros todos como una nostalgia que el Café de Colombia patrocinaba a nuestros ciclistas.
¿Qué significado tenía para la sociedad de ese momento las actuaciones del equipo Café de Colombia en Europa y en el País?
Sin lugar a dudas, a nosotros nos llenaba de orgullo y se volvían ídolos de la sociedad colombiana, deportistas como Fabio Parra y Lucho Herrera, para mencionar unos pocos, pues estuvieron en esos equipos y nos hacían vibrar, eso creo quedó permeado en la sociedad por eso, cuando anunciamos que volvía el Café de Colombia aun equipo de estos grandes y donde está Egan Bernal, pues obviamente no han hecho sino llegar palabras motivadoras de agradecimiento además de que estemos volviendo al ciclismo. Es necesario para nosotros mantener esa imagen de marca ‘Café de Colombia’ como imagen del país que obviamente transmite los valores de la sociedad colombiana en esa resiliencia y tenacidad de nuestros ciclistas.
¿Dónde, cuándo y de qué manera se produce la negociación con el equipo Ineos?
Nosotros iniciamos hace tres años, yo fui invitado a manejar la Federación de cafeteros a liderar este gremio y desde ese día veíamos que la imagen del Café de Colombia plasmada en una camiseta que ha sido icónica y que nos ha representado tanto, deberíamos activarla de nuevo y como le contaba lo hicimos con Rigoberto Urán, que tiene sus tiendas donde podrán adquirir las camisetas del Café de Colombia, porque además es una marca de los cafeteros colombianos y la venta de estas camisas también le genera recursos a los cafeteros en Colombia y desde ahí empezó a verse, digamos que este interés de nuevo por volver a patrocinar los deportes. El año pasado sacó una camisa alusiva a estos momentos y entramos en contacto con él y con su equipo para ver si podíamos llegar a tener un patrocinio con ellos. Y pues bueno hoy tenemos la fortuna de poderle decir a Colombia que tenemos otra vez a café de Colombia en un equipo de talla mundial y además con Egan Bernal.
¿La marca va a estar en el uniforme de qué manera vamos a ver el logo del café de Colombia?
No vamos a tener una escuadra como tuvimos en el 85 el uniforme va a tener el triángulo del Café de Colombia con Juan Valdez y Conchita, va estar en el uniforme de Egan Bernal y de todo el equipo Ineos estará ubicado en la badana en la parte trasera en donde enfocan las cámaras, ahí donde se genera la potencia del ciclismo va a estar la marca de todos los colombianos.
¿Qué objetivos de imagen de publicidad está pretendiendo la marca?
Parte fundamental de la toma de decisión de volver a al World Tour con el Ineos y con Egan Bernal es porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo particularmente importante en el mercado español en donde Juan Valdez está abriendo más tienda donde acabamos de terminar una alianza comercial que nos va a permitir que la marca de todos los colombianos, el café 101 por ciento colombiano este en las tiendas, en los supermercados y también en el retail de Juan Valdez, así que por eso mismo entendemos que hacer esfuerzos que generen la visibilidad de nuestra marca, va a redundar también que esa marca empiece a rotar más, en que los ciclistas europeos y los aficionados empiecen a comprar la marca de 100 por ciento café colombiano.
Finalmente, doctor Bahamón dejémosle un mensaje a la juventud que hace deporte en el país y específicamente para los que practican el ciclismo
Hay algo bien importante para la juventud y es que el café es una bebida saludable, antes en el 85 a nosotros nos decían nuestros abuelos que muy posiblemente el café no era saludable y que esperara hasta los 18 años para tomarlo y la ciencia nos está diciendo que los niños, los jóvenes pueden recibir beneficios de salud si consumen café y eso también nos invita a nosotros a patrocinar equipos deportivos, porque l deporte es salud y el café también. Así que un saludo a todos y sigan practicando su deporte preferido y que tengan en su cantimplora café, antes tenían agua de panela ahora que tengan café.
Ruta
Javier Jamaica abre con un Top 10 la participación del Nu Colombia en la Vuelta a Asturias
El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con buenas sensaciones este jueves su participación en la Vuelta a Asturias 2026, luego de que Javier Jamaica se metiera entre los mejores de la jornada inaugural al finalizar en la séptima posición de la etapa entre Oviedo y Benia de Onís, disputada sobre 155,5 kilómetros. El corredor bogotano cruzó la meta a 31 segundos del vencedor del día, el francés Gabriel Layrac, para firmar un arranque positivo del conjunto morado en territorio español.
Gracias a su actuación en la fracción inaugural, Jamaica quedó igualmente ubicado en la séptima casilla de la clasificación general, a 42 segundos del liderato, ratificando el buen momento con el que el Nu Colombia ha venido compitiendo en su gira europea. El resultado mantiene al equipo colombiano bien instalado en la pelea desde el primer día de una de las carreras por etapas más tradicionales del calendario ibérico.
En cuantos a los dos escarabajos del Movistar Team, Diego Pescador y Nairo Quintana también se reportaron en el grupo principal a 31 segundos del ganador del día, al igual que Sergio Luis Henao y Rodrigo Contreras del equipo continental colombiano.
La jornada de apertura presentó un trazado quebrado y selectivo desde la salida en Oviedo hasta la llegada en Benia de Onís, sobre un recorrido de 155,5 kilómetros y cerca de 2.882 metros de desnivel acumulado, condiciones que empezaron a marcar diferencias entre los hombres llamados a pelear la clasificación general. En ese contexto, el conjunto dirigido por Raúl Mesa respondió con solidez y dejó a su mejor hombre en una posición importante de cara a lo que viene.
“Fue una etapa rápida, con mucho movimiento y con un final que exigía estar bien ubicados. Me sentí bien, el equipo hizo un gran trabajo y arrancar en el Top 10 siempre da confianza. Esto apenas comienza, quedan días importantes y la idea es seguir peleando adelante”, señaló Javier Jamaica al término de la jornada.
La Vuelta a Asturias 2026 continuará este viernes 24 de abril con su segunda etapa, que unirá Llanes con Pola de Lena sobre 140,8 kilómetros, con cuatro pasos de montaña en el alto de La Cruz (2ª), La Colladiella (1ª), Cueña (2ª) y El Carabanzo (3ª) a solo siete kilómetros de la meta, en una jornada en la que el Nu Colombia buscará seguir ganando terreno en la clasificación general.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 1 | Oviedo – Benia de Onís (155,5 km)
|1
|Gabriel Layrac
|AVC Aix-en-Provence Dole
|3:18:30
|2
|Miguel Heidemann
|REMBE | rad-net
|m.t.
|3
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|4
|Álvaro Sagrado
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|5
|Adam Smith
|AVC Aix-en-Provence Dole
|m.t.
|6
|Edgar Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:31
|7
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|8
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:31
|9
|Mark Lightfoot
|AVC Aix-en-Provence Dole
|0:31
|10
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|0:31
|13
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:31
|15
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:31
|17
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:31
|19
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:31
|34
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Nu Colombia
|2:17
|56
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|6:14
|57
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|6:14
Ruta
Tour de los Alpes: gran victoria de Lennart Jasch en la cuarta etapa con destaque de Juan Felipe Rodríguez
En una jornada montañosa llena de emoción, el ciclista alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) ganó la cuarta etapa del Tour de los Alpes 2026, mientras que el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) mantuvo el liderato a un día de terminar la carrera.
El pedalista teutón se llevó la victoria del penúltimo capítulo de la ronda europea disputada entre las localidades italianas de Laces y Arco, con un recorrido 174,5 kilómetros. Jasch supo manejar brillantemente sus límites en la parte final y aguantó en solitario hasta la meta. Segundo entró el italiano Matteo Sobrero (Lidl – Trek) a 10 segundos del ganador.
En cuanto a los escarabajos, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) cerró el top 10, llegando en grupo de favoritos 20 segundos después del vencedor del día. Con el mismo tiempo en la casilla 16° se reportó Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo), quien estuvo escapado algunos kilómetros. Por otro lado, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se retiró de la carrera.
Mañana se disputará la quinta y última jornada del Tour de los Alpes 2026, elaborada sobre 128,6 kilómetros con salida en Trento y final en la ciudad de Bolzano, al norte de Italia, donde conoceremos al sucesor del australiano Michael Storer, campeón del año pasado.
Tour of the Alps (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Arco – Trento (167,8 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|4:28:06
|2
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:10
|3
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|0:11
|4
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:20
|5
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:20
|6
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|7
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:20
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|0:20
|9
|Embret Svestad-Bårdseng
|INEOS Grenadiers
|0:20
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:20
|16
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:20
|DNF
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|15:41:32
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:04
|4
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|5
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|0:15
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|7
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|0:29
|8
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:29
|9
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:29
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|24
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|1:29
Pista
Interesante mano a mano entre Antioquia y el Valle del Cauca en el segundo día del Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026
Segundo día en el Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026, que se disputa en Bucaramanga, y sigue el mano a mano entre Antioquia y el Valle del Cauca, que sumó tres medallas de oro, ratificando su protagonismo en el certamen.
La delegación vallecaucana logró coronar como nuevos campeones nacionales a Sheylin Gómez, en la prueba de scratch juvenil; Juan Felipe Peláez, en la velocidad prejuvenil; y José Miguel Cardona, en la eliminación prejuvenil.
Además, el Valle consiguió importantes resultados adicionales: medalla de bronce en la velocidad juvenil con Juan Miguel Rojas; bronce en el ómnium juvenil con Mariana Jiménez; medalla de plata en la velocidad juvenil con Daniel Mauricio García; y bronce en la prueba por puntos prejuvenil con Lousiana Valencia.
Con estos resultados, el Valle del Cauca se ubica en la segunda posición de la tabla general de medallas, con un total de 14 preseas: 5 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, manteniéndose en la pelea por el liderato del campeonato, que reúne a las principales ligas del país.
“Estamos llegando muy rápido a los objetivos que nos trazamos desde el momento de asumir este proceso en la Liga”, dijo Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle.
Hoy el velódromo Alfonso Flórez de Bucaramanga acogerá la tercera jornada de competencias de pista en el Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026, que se desarrolla del 21 al 26 de abril con la participación de más de 280 ciclistas de todo el país.
RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDA JORNADA
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca