Ruta
La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas
Inició a la temporada 2026 para la Liga de Ciclismo del Valle con un proceso de valoraciones médicas de sus deportistas, con el objetivo de garantizar un adecuado estado físico y de salud de cara a las competencias del nuevo año.
Las evaluaciones están a cargo de un equipo de profesionales del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle), especializados en medicina deportiva, e incluyen valoraciones en las áreas de nutrición, psicología y fisioterapia.
En esta primera fase del año se ha dado prioridad a los deportistas de la modalidad BMX Racing, quienes tendrán la posibilidad de competir en el primer evento nacional de la temporada. En total, son 14 los atletas que hacen parte de la Selección Valle de esta modalidad, los cuales estarán en acción bajo las órdenes del profesor José Luis Primera.
La competencia se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero en la pista William Alexander Jiménez, durante el Campeonato Nacional de BMX, certamen que contará con la participación de más de 1.000 deportistas provenientes de todo el país.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador, en una carrera del calendario internacional UCI Women Éite.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
Y este domingo Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
La pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador 2026, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
Ruta
El UAE arrasa en la segunda etapa del Tour Down Under con Jay Vine 1° y Jhonatan Narváez 2°
En un final lleno de emociones, Jay Vine salió victorioso en la segunda etapa en línea del Tour Down Under 2026, luego de recorrer de 148,1 kilómetros entre Norwood y Uraidla. El australiano del UAE Team Emirates – XRG ganó en una llegada complicada tras un ataque en el último ascenso.
Fue la victoria 13 en el WorldTour para el formidable rutero oceánico que superó a su compañero de equipo, el ecuatoriano Jhonatan Narváez. Tercero entró el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), mientras que el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en el puesto 30° a 1:43 del ganador.
La fuga del día la animaron el suizo Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), el croata Fran Miholjević (Bahrain – Victorious), el neerlandés Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), los noruegos Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobility) y Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility) y los australianos Lucas Stevenson (Selección de Australia) y Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el pelotón.
En cuanto a la clasificación general, el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) no pudo conservar la camiseta naranja de líder y perdió la primera posición con el local Jay Vine del UAE Team Emirates – XRG.
La carrera australiana continuará este jueves con la disputa de la tercera etapa en línea, otra jornada ondulada de 140,8 kilómetros con salida en Henley Beach y llegada en el pequeño municipio de Nairne, al sur de Australia.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Norwood – Uraidla (148,1 km)
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|3:36:42
|2
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|0:58
|4
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:58
|5
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:58
|6
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|0:58
|7
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:58
|8
|Matteo Sobrero
|Lidl – Trek
|0:58
|9
|Harry Sweeny
|EF Education – EasyPost
|0:58
|10
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|0:58
|30
|Buitrago Santiago
|Bahrain – Victorious
|1:43
|101
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|11:26
Clasificación General Individual
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|6:23:33
|2
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|3
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|1:05
|4
|Harry Sweeny
|EF Education – EasyPost
|1:12
|5
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|1:14
|6
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|1:16
|7
|Michael Leonard
|EF Education – EasyPost
|1:23
|8
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|,,
|10
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|,,
|31
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|2:06
|99
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|11:49
Ruta
El Caja Rural-Seguros RGA presentó su ambicioso proyecto 2026; Fernando Gaviria una de las novedades
A pocos horas de arrancar oficialmente su decimoséptima temporada consecutiva en el campo profesional y a apenas un año vista de cumplir cuatro décadas en el mundo del ciclismo, el Caja Rural-Seguros RGA presentó en Pamplona su ilusionante proyecto 2026. La plantilla más amplia de toda su historia, integrada por veintiséis corredores, se dio a conocer en el Hotel El Toro de la capital navarra junto a su filial Caja Rural-Alea, el vivero donde se ha formado gran parte del conjunto ProTeam, en concreto trece* de esos veintiséis.
Juan Mari Guajardo volvió a conducir un acto en el que se repasaron los principales logros del equipo la pasada temporada: el récord de puntos UCI con 3.922 -mejor ProTeam español y 23º del mundo a inicios de 2026-, la clasificación automática para todo el calendario ProSeries de la actual campaña, la apuesta rotunda por la formación con el uruguayo Thomas Silva convirtiéndose en el 30º ciclista que ha saltado al WT desde Caja Rural-Seguros RGA y por supuesto el regreso a La Vuelta, donde dos jóvenes valores formados en la cantera concluyeron en el top 15 de la general como los dos mejores ciclistas españoles.
La base del proyecto
Todos estos logros son el fruto de un trabajo a medio y largo plazo que comienza en Filial Caja Rural-Alea, conjunto que la pasada temporada formó y ayudó a dar la alternativa a siete nuevos profesionales, cuatro de ellos con destino nuestro primer equipo: Gorka Corres, Iker Villar, Pablo Lospitao y el francés Ellande Larronde. Con ellos son ya 143 los corredores con pasado en la escuadra élite y sub 23 que han dado el salto a la categoría superior.
La renovada plantilla 2026, integrada por 22 ciclistas, todos ellos sub 23 y más de la mitad de primer o segundo año, tratará de emular el brillante curso de un grupo que el pasado año alcanzó los 43 triunfos, con el 75% de la plantilla sumando al menos una victoria a esa larga lista. Alea, que desde 2022 forma parte de este proyecto como patrocinador principal, sigue apostando por la juventud y el desarrollo de nuevos valores en un conjunto comandado por Eneko Iparragirre en la dirección deportiva.
Un año de objetivos ambiciosos
Presentado el filial, Guajardo dio paso a continuación a los miembros del primer equipo, que saltaron al escenario de dos a dos hasta completar la foto de familia junto a sus cuatro directores deportivos: José Miguel Fernández, Rubén Martínez, Aritz Bagües y el castellonense Óscar Pelegrí, que se incorpora este año al cuerpo técnico. Y es que, para cubrir el ambicioso y amplio calendario que aguarda a Caja Rural-Seguros RGA, se ha apostado por crecer en todos los sentidos. Un 2026 en el que no se renuncia a competir en los grandes escenarios y en el que las siete caras nuevas refuerzan un bloque en el que se ha mantenido a la mayoría de nombres destacados.
Fernando Gaviria, José Félix Parra y Stefano Oldani, fichajes que fortalecen áreas concretas, se unen a los mencionados cuatro ascensos desde el filial y a una mescolanza de juventud y veteranía en la que sobresalen nombres como el campeón de España CRI Abel Balderstone, Eduard Prades, Fernando Barceló, Jaume Guardeño, Joel Nicolau, Iúri Leitao, Alex Molenaar o el aún sub 23 y revelación el pasado curso Jan Castellon. Todos dan forma a un equipo que buscará competir ante los grandes del pelotón sin renunciar a su ADN de formar y desarrollar a jóvenes valores.
Listos para el debut
La presentación finalizó con un concurso online en el que el participante con más puntos consiguió una equipación oficial del equipo y los dos siguientes sendos packs de productos Alea. Sin embargo, antes se destacó una vez más el apoyo inestimable de los patrocinadores, parte fundamental de este proyecto. En ese marco se dio a conocer a Scientiffic Nutrition, que se encargará desde este año de suministrar la nutrición y la alimentación deportiva para nuestros ciclistas, que debutarán oficialmente el próximo viernes 23 de enero en la apertura del calendario europeo, la Clásica Camp de Morvedre.
Declaraciones
José Miguel Fernández (director deportivo): “Creo que tenemos un grupo bastante compensado. Hay una línea continuista con una serie de corredores importantes que siguen con nosotros como Joel Nicolau, Edu Prades, Fernando Barceló o Abel Balderstone, incluso jóvenes que están creciendo como Jaume Guardeño. Por otro lado, hay un grupo de gente joven que sube a profesionales donde se encuentran Ellande Larronde o Iker Villar, que son dos chicos muy potentes y muy rápidos que pueden adaptarse rápido a la categoría a pesar de su edad.
Lospitao y Corres pueden brillar en muchos terrenos y tampoco les debería costar demasiado adaptarse a profesionales. Después hay otros corredores que llegan con experiencia profesional como José Félix Parra, quien pienso que nos va a dar estabilidad en la alta montaña, una asignatura que quizá hemos tenido pendiente otros años pero donde creo que vamos a ganar fiabilidad por el crecimiento de Jan Castellon, Balderstone o Berwick. Además, hemos incorporado a Gaviria y Oldani como velocistas, sobre todo Fernando, que deben marcar la diferencia junto a Iúri Leitao.
En cuanto al calendario, tener asegurado todo el circuito ProSeries nos da una estabilidad brutal y mucha tranquilidad respecto a otros años. Ahora sabemos gran parte del calendario de toda la temporada e incluso podemos elegir. Nos queda por conocer qué pasará con varias carreras WorldTour de las que estamos pendientes y la confirmación de una Gran Vuelta. Nosotros soñamos siempre con estar en la Vuelta a España y ojalá pueda darse”.
*Con Información Prensa Caja Rural