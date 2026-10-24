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Cristian Rico le da el segundo triunfo consecutivo al Nu Colombia en la Vuelta a Guatemala 2026
El equipo continental Nu Colombia ratificó su dominio en la Vuelta a Guatemala 2026 tras conquistar la segunda etapa de la competencia gracias a una destacada actuación del boyacense Cristian Rico. El escarabajo se coronó en solitario en la localidad de San Antonio La Paz luego de completar un extenuante recorrido de 212 kilómetros desde Morales, Izabal. Rico demostró gran solidez en el tramo final para imponerse frente al costarricense Alejandro Granados (Colono Bikestation Kölbi), quien cruzó la meta en la segunda posición encabezando la persecución.
La jornada estuvo marcada por una intensa fuga que logró consolidar la ventaja necesaria sobre el lote principal. Tras asegurar el triunfo, el ciclista boyacense expresó su satisfacción por el resultado: “He contado con buenas piernas y el gran trabajo de mis compañeros. Muy contento por la labor realizada y muy feliz por esta victoria que me reconforta”, declaró Rico al finalizar la fracción.
A pesar del éxito del Nu Colombia en el día, la clasificación general sufrió una importante sacudida. El colombiano Johan Rubio, quien había vestido la camiseta de líder tras ganar la jornada inaugural, no pudo retener el liderato y cedió la punta de la competencia. El nuevo líder es el ciclista local José David Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo), quien pasa a comandar la carrera ante el entusiasmo de la afición chapina.
La prestigiosa carrera centroamericana continuará su curso este domingo con la disputa de la tercera etapa, la cual promete mantener las emociones en alto. El pelotón tomará la salida en la histórica ciudad de Antigua y se dirigirá hacia el municipio de Coatepeque, completando un exigente trazado de 196,5 kilómetros donde se esperan nuevos movimientos tácticos entre los favoritos al título. El recorrido tendrá tres metas volantes y dos premios de montaña.
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Adrián Bustamante gana la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito y Javier Jamaica acaricia el título
El boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) se impuso en la octava y penúltima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, una exigente jornada montañosa que se disputó sobre un trazado de 136 kilómetros entre los municipios antioqueños de Bello y Santo Domingo.
Detrás del vencedor del día cruzaron la línea de meta el corredor Michael Moreno (EBSA), quien se reportó en la segunda posición, y Rodrigo Contreras (NU Colombia), quien ocupó la tercera plaza. Los tres pedalistas, que protagonizaron un emocionante cierre, llegaron distanciados del grupo principal.
En lo referente a la clasificación general individual, la situación en la parte alta no sufrió modificaciones de consideración y todo siguió igual tras el esfuerzo. El liderato de la carrera se mantiene bajo el control absoluto de Javier Jamaica (NU Colombia), quien es escoltado en el segundo lugar por su compañero de equipo Camilo Ardila, mientras que Kevin Castillo (Orgullo Paisa) permanece firme en la tercer cajón del podio.
La tradicional carrera, popularmente conocida en el ámbito deportivo como el ‘Duelo de Titanes’, finalizará este domingo con la disputa de su novena y última etapa. La jornada definitiva consistirá en una contrarreloj individual de 17,2 kilómetros que partirá desde el Edificio Inteligente de EPM en Medellín y culminará en el mítico Alto de Las Palmas, una cronoescalada decisiva donde finalmente se conocerá al sucesor de Diego Camargo, el campeón de la edición del año pasado.
Resultados Octava Etapa – Clásico RCN Sistecrédito 2026
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Jonathan Caicedo, cada vez más cerca de ganar el Tour de Guizhou 2026
El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo del Wheeltop Rotor Chengdu, sigue líder del Tour de Guizhou 2026, luego de defender el liderato tras disputarse la séptima etapa.
Caicedo, de 33 años, que ganó el segundo capítulo, sigue escoltado en la clasificación general por sus compañeros de equipo, los rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov.
La antepenúltima fracción quedó en manos del ruso, Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu), que entró por delante del danés Noah Morell (Edinburgh Bike Fitting RT).
La carrera asiática, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la penúltima jornada que tendrá una distancia de 167 kilómetros.
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La Vuelta del Porvenir evoluciona y presenta su nueva identidad como Vuelta Juvenil Sistecrédito
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó la nueva identidad gráfica de la Vuelta Juvenil & Tour Femenino Sistecrédito, una renovación que marca una nueva etapa para dos de las competencias más representativas del calendario nacional de ruta y que reúne, bajo una misma imagen, el desarrollo del talento juvenil y el crecimiento del ciclismo femenino colombiano.
Como parte de esta actualización, la tradicional Vuelta del Porvenir pasa a denominarse Vuelta Juvenil Sistecrédito, un nombre que identifica de manera directa la categoría protagonista de la competencia masculina y refuerza su propósito de impulsar a las nuevas generaciones de ciclistas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.
El cambio de denominación llega en un año especial para la historia de ambas carreras: la Vuelta Juvenil celebrará su 42.ª edición, mientras que el Tour Femenino Sistecrédito disputará su 22.ª edición, consolidando la continuidad de dos eventos fundamentales para el desarrollo y la proyección del ciclismo colombiano.
La nueva imagen integra los nombres de las dos competencias en una propuesta gráfica compartida, que conserva la identidad de Sistecrédito como patrocinador principal y fortalece la presentación conjunta de estos eventos dentro del calendario nacional.
Más allá de una renovación visual, esta actualización busca proyectar una identidad clara y unificada para dos carreras que cumplen un papel importante en la formación deportiva, la competencia y la identificación de nuevos talentos, tanto en la rama masculina juvenil como en las categorías femeninas élite, Sub-23 y juvenil.
En 2026, la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino Sistecrédito se disputarán del 4 al 8 de noviembre en el Valle del Cauca, con cinco jornadas de competencia que recorrerán diferentes municipios del departamento. La programación contempla etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, en un recorrido que reunirá a las futuras figuras del ciclismo nacional.
Con esta nueva identidad, la Federación Colombiana de Ciclismo reafirma su compromiso con la promoción del ciclismo juvenil y femenino, la consolidación de sus competencias nacionales y la construcción de escenarios para el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.
*Con Información de Fedeciclismo