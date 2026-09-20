Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

Desde Montreal, donde se cumple el Campeonato Mundial de Ciclismo, Revista Mundo Ciclístico pudo establecer en diálogo con Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, que el Tour Colombia volverá en 2027. El máximo certamen ciclístico del país se realizará en la última semana de enero del próximo año, en lo que representa el regreso de una carrera que alcanzó gran prestigio internacional y que volverá a poner a Colombia en el mapa del calendario mundial.

“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó Galeano en conversación sostenida durante la cita orbital en Canadá. El dirigente señaló además que el regreso de la carrera será posible gracias al concurso de la empresa privada y de entidades gubernamentales, que vienen trabajando para garantizar las condiciones organizativas, deportivas y logísticas del evento.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la carrera deberá aparecer el próximo martes en el calendario mundial de la UCI, antes del congreso anual del máximo organismo rector del ciclismo. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, indicó Galeano, destacando la importancia de recuperar una prueba que ya supo reunir en el país a grandes figuras del pelotón mundial y a los principales escarabajos colombianos.



El Tour Colombia regresará en 2027 tras dos años de ausencia y lo hará en conjunto con la Vuelta a México que apunta a disputarse 15 días antes para atraer a los grandes equipos del World Tour (Foto©Dario Belingheri/BettiniPhoto©2020)

La novedad no llega sola. El regreso del Tour Colombia estará articulado con la Vuelta a México, en una coordinación entre la Federación Colombiana de Ciclismo y la Federación Mexicana de Ciclismo, presidida por Bernardo de la Garza, con quien también tuvimos la oportunidad de dialogar en Montreal. La idea es construir un bloque latinoamericano atractivo para los equipos internacionales al inicio de la temporada.

Según explicó el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputará dos semanas antes del Tour Colombia, con el objetivo de facilitar que los mismos equipos WorldTour puedan tomar parte en las dos competencias. Esta coordinación permitiría optimizar desplazamientos, logística y planificación deportiva, abriendo una nueva posibilidad para que América Latina vuelva a ser protagonista dentro del calendario internacional de ruta.



Las grandes figuras del pelotón nacional e internacional regresarían a nuestro país para el Tour Colombia a partir del 2027 (Foto©Anderson Bonilla / Revista Mundo Ciclístico)

Con esta noticia, Colombia apunta al relanzamiento de un certamen de bien ganado prestigio, mientras México busca recuperar una carrera con historia y tradición. El regreso del Tour Colombia 2027, unido al impulso de la Vuelta a México, representa una apuesta continental: atraer equipos de primer nivel, proyectar a los talentos latinoamericanos y devolverle fuerza a dos países que han construido una profunda identidad alrededor del ciclismo.