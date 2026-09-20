Ruta
Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México
Desde Montreal, donde se cumple el Campeonato Mundial de Ciclismo, Revista Mundo Ciclístico pudo establecer en diálogo con Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, que el Tour Colombia volverá en 2027. El máximo certamen ciclístico del país se realizará en la última semana de enero del próximo año, en lo que representa el regreso de una carrera que alcanzó gran prestigio internacional y que volverá a poner a Colombia en el mapa del calendario mundial.
“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó Galeano en conversación sostenida durante la cita orbital en Canadá. El dirigente señaló además que el regreso de la carrera será posible gracias al concurso de la empresa privada y de entidades gubernamentales, que vienen trabajando para garantizar las condiciones organizativas, deportivas y logísticas del evento.
De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la carrera deberá aparecer el próximo martes en el calendario mundial de la UCI, antes del congreso anual del máximo organismo rector del ciclismo. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, indicó Galeano, destacando la importancia de recuperar una prueba que ya supo reunir en el país a grandes figuras del pelotón mundial y a los principales escarabajos colombianos.
La novedad no llega sola. El regreso del Tour Colombia estará articulado con la Vuelta a México, en una coordinación entre la Federación Colombiana de Ciclismo y la Federación Mexicana de Ciclismo, presidida por Bernardo de la Garza, con quien también tuvimos la oportunidad de dialogar en Montreal. La idea es construir un bloque latinoamericano atractivo para los equipos internacionales al inicio de la temporada.
Según explicó el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputará dos semanas antes del Tour Colombia, con el objetivo de facilitar que los mismos equipos WorldTour puedan tomar parte en las dos competencias. Esta coordinación permitiría optimizar desplazamientos, logística y planificación deportiva, abriendo una nueva posibilidad para que América Latina vuelva a ser protagonista dentro del calendario internacional de ruta.
Con esta noticia, Colombia apunta al relanzamiento de un certamen de bien ganado prestigio, mientras México busca recuperar una carrera con historia y tradición. El regreso del Tour Colombia 2027, unido al impulso de la Vuelta a México, representa una apuesta continental: atraer equipos de primer nivel, proyectar a los talentos latinoamericanos y devolverle fuerza a dos países que han construido una profunda identidad alrededor del ciclismo.
Ruta
Remco Evenepoel hace historia en Montreal: a un paso del Olimpo con su cuarto título Mundial consecutivo en la crono
El ciclismo mundial presenció un hito sin precedentes. Remco Evenepoel, el prodigio belga de 26 años, se coronó una vez más como campeón de la crono en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal, Canadá, un triunfo histórico tras sumar su cuarto título consecutivo en el ejercicio contra el cronómetro, que lo dejó a un paso del Olimpo.
Con la confirmación de los pronósticos en el exigente circuito canadiense, Evenepoel consiguió una nueva medalla de oro para sus nutridas vitrinas, y además igualó en lo más alto del palmarés histórico a dos colosos de las pruebas cronometradas: el suizo Fabian Cancellara y el alemán Tony Martin, ambos con cuatro títulos mundiales.
Sin embargo, el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe logró algo que ninguno de ellos pudo conseguir: ser el primero en la historia en encadenar las cuatro coronas de forma consecutiva (2023, 2024, 2025 y 2026). El ciclista de Flandes llegó a esta cita en un estado de forma excepcional, respaldado por una temporada soberbia en la que ya cosechó el segundo puesto en el Tour de Francia y victorias de prestigio en las clásicas.
El podio de la contrarreloj lo completaron el italiano Filippo Ganna y el francés Paul Seixas, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente, mientras que el mexicano Isaac del Toro fue el mejor latinoamericano en una meritoria 6° posición.
En cuanto a los dos colombianos, Walter Vargas se clasificó en el puesto 37° a 3:48 del ganador y Brandon Rivera finalizó en la casilla 45° a 5:53 de Remco.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Masculina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (39,2 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Bélgica
|44:53
|2
|Filippo Ganna
|Italia
|0:57
|3
|Paul Seixas
|Francia
|1:13
|4
|Brandon McNulty
|Estados Unidos
|1:25
|5
|Jakob Söderqvist
|Suecia
|1:26
|6
|Isaac del Toro
|México
|1:38
|7
|Stefan Küng
|Suiza
|1:44
|8
|Kasper Asgreen
|Dinamarca
|1:48
|9
|Daan Hoole
|Países Bajos
|2:02
|10
|Callum Thornley
|Gran Bretaña
|2:02
|37
|Walter Vargas
|Colombia
|3:48
|45
|Brandon Rivera
|Colombia
|5:53
Ruta
Marlen Reusser revalida su corona mundial de contrarreloj con una exhibición en Montreal
¡Lo hizo de nuevo! Marlen Reusser se coronó campeona mundial de contrarreloj por segundo año consecutivo en el Mundial de Ciclismo en Ruta. La pedalista helvética celebró su cumpleaños 35 de la mejor manera posible en Montreal, defendiendo con éxito el maillot arcoíris que ya había conquistado el año pasado en Kigali 2025. Reusser completó el exigente recorrido de 39,2 kilómetros con un tiempo de 50:24, y terminó siendo la mejor, por mucho, en el ejercicio al cronómetro.
La victoria de la corredora del Movistar Team no estuvo exenta de drama, ya que tuvo que remontar una desventaja inicial de 10 segundos en los primeros puntos de control. Con una impresionante demostración de fuerza de menos a más, la suiza impuso un ritmo demoledor en la segunda mitad del trazado para terminar superando por 40 segundos a la británica Zoe Bäckstedt, quien se quedó con la medalla de plata. El podio lo completó la alemana Franziska Koch, adjudicándose el bronce a 45 segundos de la ganadora.
Por los lados de las ciclistas latinoamericanas, la experimentada pedalista colombiana Diana Peñuela ffinalizó en la posición 30°. La caldense completó la exigente prueba a una diferencia de 5 minutos y 56 segundos respecto al tiempo de Reusser, manteniéndose competitiva frente a las mejores especialistas del planeta en una jornada de altísimo nivel técnico y físico en territorio canadiense.
Con este bicampeonato, Reusser reafirmó su dominio absoluto en la lucha contra el cronómetro y escribió una nueva página dorada en su palmarés profesional. El Campeonato Mundial de Ciclismo en Montreal continúa su curso este domingo con los hombres, dejando el listón muy alto tras una exhibición femenina que combinó estrategia, potencia pura y la celebración perfecta para la cumpleañera y dueña de la camiseta arcoíris.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (39,2 km)
|1
|Marlen Reusser
|Suiza
|50:24
|2
|Zoe Bäckstedt
|Gran Bretaña
|0:40
|3
|Franziska Koch
|Alemania
|0:45
|4
|Elisa Longo Borghini
|Italia
|0:50
|5
|Cédrine Kerbaol
|Fracia
|1:10
|6
|Antonia Niedermaier
|Bélgica
|1:47
|7
|Lotte Kopecky
|Alemania
|1:49
|8
|Demi Vollering
|Países Bajos
|1:49
|9
|Dominika Włodarczyk
|Polonia
|1:59
|10
|Vittoria Guazzini
|Italia
|2:05
|30
|Diana Peñuela
|Colombia
|5:56
Ruta
Tour de Eslovaquia: Lennert Van Eetvelt se corona campeón con Henrique Bravo 2°
El pedalista belga Lennert Van Eetvelt, que defendió con gallardía su liderato, se consagró campeón del Tour de Eslovaquia 2026 tras ganar la última etapa, que tuvo un final montañoso en Kráľova hoľa, con una subida súper exigente de 12,9 kilómetros.
El podio de la carrera eslovaca, que no contó con participación colombiana, lo completaron el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) y el francés Maxime Decomble (Groupama-FDJ United), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro latinoamericano en competencia, el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step) terminó en el puesto 14° a más de dos minutos del ganador.
Van Eetvelt, que sucedió en el palmarés de la carrera eslovaca al británico Paul Double, campeón el año pasado, se convirtió en el segundo belga en ganar la competencia, tras el título conseguido por su compatriota Yves Lampaert en 2019.
Clasificación General Final
|1
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|21:07:29
|2
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:19
|3
|Maxime Decomble
|Groupama-FDJ United
|0:29
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:30
|5
|Rainer Kepplinger
|Bahrain Victorious Development Team
|0:49
|6
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United
|1:12
|7
|Richard Riska
|Hrinkow Advarics
|1:31
|8
|Riccardo Zoidl
|Hrinkow Advarics
|1:43
|9
|Giacomo Rosato
|Bahrain Victorious Development Team
|1:49
|10
|Georg Martinsen
|Team Drali-Repsol
|2:05