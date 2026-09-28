Ruta
El Valle del Cauca recibirá una nueva edición de la Vuelta del Porvenir y del Tour Femenino Sistecrédito
El departamento del Valle del Cauca se prepara para recibir la edición 42 de la Vuelta del Porvenir y la 22 del Tour Femenino Sistecrédito, una de las competencias más importantes del calendario nacional para las categorías juvenil varones, y élite, Sub-23 y juvenil en damas, que se disputará del 4 al domingo 8 de noviembre, con un recorrido que llevará al pelotón por diferentes municipios y corredores viales de la región.
La competencia llegará al Valle del Cauca en un momento especial para el departamento, con el propósito de acompañar e impulsar la reactivación económica de los municipios y sectores afectados por el terremoto, contribuyendo, a través del deporte, a dinamizar la actividad comercial, turística y de servicios en las zonas que harán parte del recorrido.
Durante cinco días de competencia, los jóvenes talentos del ciclismo nacional afrontarán un trazado de más de 450 kilómetros, con etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, escenarios que permitirán poner a prueba las condiciones de los corredores en diferentes terrenos.
La primera jornada se disputará el miércoles 4 de noviembre, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.
El jueves 5 de noviembre se cumplirá la segunda etapa, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con recorrido Roldanillo – Zarzal – Roldanillo, jornada que tendrá un papel determinante en la clasificación general.
La tercera jornada, programada para el viernes 6 de noviembre, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.
El sábado 7 de noviembre se disputará la cuarta etapa, de 102,7 kilómetros, con salida y llegada en Buga. Los corredores afrontarán el trazado que contempla el paso por Yotoco, Vijes, el sector del Restaurante La Tinaja, El Cerrito, Guacarí y nuevamente Buga, para posteriormente continuar hacia La Habana.
La competencia llegará a su jornada definitiva el domingo 8 de noviembre, con el Circuito La Carbonera, sobre un trazado de 6,7 kilómetros. Los hombres completarán 15 vueltas, para un total de 100,5 kilómetros, mientras que las damas afrontarán 12 vueltas, equivalentes a 80,4 kilómetros.
La presencia de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito en el Valle del Cauca representa también una oportunidad para fortalecer la integración de los territorios a través del ciclismo y generar movimiento en los municipios que recibirán a deportistas, equipos, acompañantes, autoridades, medios de comunicación y aficionados durante los cinco días de competencia.
Con este recorrido, la Federación Colombiana de Ciclismo, junto a la Liga de Ciclismo del Valle y las autoridades y entidades que acompañan la realización del evento, ratifica el compromiso de llevar las grandes competencias del calendario nacional a diferentes regiones del país, utilizando el deporte como escenario de encuentro, promoción territorial y dinamización de las economías locales.
La 42ª Vuelta del Porvenir y 22ª Tour Femenino Sistecrédito 2026 se convertirán así en una nueva oportunidad para que las futuras figuras del ciclismo colombiano compitan por los títulos nacionales y, al mismo tiempo, el Valle del Cauca muestre su capacidad de recibir grandes eventos deportivos y avanzar en su proceso de reactivación.
Recorrido Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026
Etapa 1 – miércoles 4 de noviembre
Cartago- Obando- variante Zarzal – La Paila- La Uribe – regreso- La Paila – variante Zarzal – Cruce La Victoria – regreso – Zarzal – Roldanillo 117.1 km
Etapa 2 – jueves 5 de noviembre
CRI – Roldanillo – Zarzal – Roldanillo – 15.8 km
Etapa 3 – viernes 6 de noviembre
Roldanillo – Zarzal – La paila – Tuluá – Buga – Calima Darién – 114.8 km.
Etapa 4 – sábado 7 de noviembre
Buga – Yotoco – Vijes – Restaurante La Tinaja – Cerrito – Guacarí- Buga – La Habana – 102.7 km
Etapa 5 – domingo 8 de noviembre
Circuito La Carbonera (6.7 km)
15 vueltas para 100.5 km
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal
El ciclismo colombiano vivió una jornada de profunda nostalgia en el Mundial de Ciclismo de Ruta celebrado en Montreal, Canadá. Un día después de haber vestido por última vez la camiseta tricolor, el formidable pedalista boyacense Nairo Quintana conversó en exclusiva con nuestro director Héctor Urrego Caballero. En una charla cargada de sentimiento, el ‘Cóndor de Boyacá’ reflexionó sobre el significado de cerrar este glorioso ciclo con el equipo nacional, tras ser uno de los corredores más ovacionados y queridos por la afición internacional en territorio canadiense.
Aún con las pulsaciones de la alta competencia a flor de piel, el campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 no ocultó el impacto emocional que le produjo representar al país por última vez en un evento de talla mundial. Quintana se mostró profundamente conmovido por las masivas muestras de afecto que recibió a lo largo de todo el circuito mundialista. Para el boyacense, el respaldo del público en las carreteras de Montreal representó un cierre ideal para una trayectoria de 17 temporadas en la que siempre portó el uniforme de Colombia con el máximo orgullo y dignidad.
“Feliz de haber compartido con toda la gente que nos vino a apoyar en esta última competición con la Selección Colombia, muy agradecido siempre con todos por el cariño. Es un deporte lindísimo que une muchísimo”, expresó el formidable ciclista con una sonrisa de gratitud. Sus palabras reafirmaron esa conexión única e inquebrantable que ha mantenido con los aficionados a lo largo de su carrera, un vínculo que transformó con cada una de sus históricas gestas que realizó Europa que paralizaron y unieron a todo un país.
Durante la entrevista, el diálogo tomó un tinte más melancólico cuando se abordó la cruda realidad del ‘día después’. Al despertar y asimilar que ya no volverá a portar el uniforme de la Selección en una cita mundialista, Quintana dejó claro lo que le produce este cambio de etapa en su vida. La nostalgia de abandonar el protagonismo activo en el pelotón de los mejores del planeta se mezcló con la paz de saber que lo entregó todo en cada kilómetro recorrido.
“Son cosas que no vas a volver a vivir, y que ya toca de aquí en adelante desde la barrera, pero eso sí, seguiremos apoyando y les daremos mucho ánimo a los que nos sigan representando”, manifestó con madurez. Con esta declaración, Nairo dejó en claro que su romance con el ciclismo colombiano no termina con su retiro de las carreteras, sino que mutará hacia un rol de mentor y espectador de lujo, dispuesto a heredar su experiencia a las nuevas generaciones de escarabajos.
Con la mítica camiseta tricolor guardada en el baúl de los recuerdos más preciados, Nairo Quintana se alista ahora para sus últimos compromisos profesionales con el Movistar Team en territorio europeo antes del adiós definitivo. Sin embargo, su emotivo paso por el Mundial de Montreal quedará grabado en la historia como el testamento de un atleta excepcional que no solo conquistó las cumbres más altas del mundo, sino que unió los corazones de millones de compatriotas bajo una misma bandera.
“Termino mi ciclo como profesional el día 3 de octubre en Italia, en una de las primeras carreras que gané en Europa en 2012, recuerdo que fue una victoria espectacular y me despediré con un público amante de la bicicleta, en un escenario muy lindo”, concluyó el boyacense.
Ruta
Tour de Langkawi: Lennart Jasch conquista el Monte Jerai y gana la primera etapa montañosa con Martín Herreño 12°
El ciclista alemán Lennart Jasch se impuso con autoridad en la primera jornada de alta montaña del Tour de Langkawi 2026, una exigente etapa de 145,6 kilómetros disputada entre la localidad de Taiping y la mítica cima del Monte Jerai. Jasch demostró una gran fortaleza en las rampas finales de la jornada para marcar la diferencia frente a sus rivales directos y adjudicarse un triunfo categórico que sacudió la clasificación general de la ronda malaya.
Detrás del pedalista teutón arribó la dupla española del equipo Caja Rural – Seguros RGA, conformada por Abel Balderstone y Jan Castellón, quienes cruzaron la línea de meta en la segunda y tercera posición, respectivamente. Los ibéricos intentaron contrarrestar el fuerte ritmo impuesto por el corredor alemán en el ascenso definitivo, pero tuvieron que conformarse con escoltarlo en el podio, firmando de igual manera una notable actuación colectiva para la escuadra española.
Por el lado de los colombianos, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) firmó la actuación más destacada de la jornada al finalizar en la casilla 12° a 2:11 del ganador. Herreño supo regular sus fuerzas en la dura escalada al Monte Jerai y se mantuvo cerca del grupo de favoritos, consolidándose como la principal carta de su equipo para las etapas venideras.
El balance para el resto de los nacionales que completaron la exigente fracción se dio de la siguiente manera: Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en el puesto 37°, mientras que Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) ocupó la posición 51°. Finalmente, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó 98° a más de 21 minutos de Jasch.
La prestigiosa carrera asiática continuará este martes con la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada con poca montaña, que se disputará entre la localidad de Sungai Petani y la ciuad de Kuala Kangsar, con un recorrido de 189,7 kilómetros, que incluye un puerto categorizado en la fase inicial.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Taiping – Gunung Jerai (145,6 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|3:37:21
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:16
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:32
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:04
|5
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:05
|6
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:06
|7
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|1:13
|8
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:26
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:31
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:36
|12
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|2:11
|37
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|7:24
|51
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:43
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|21:54
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|7:44:04
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:20
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:38
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:14
|5
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:15
|6
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:16
|7
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|1:23
|8
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:36
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:41
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:46
|11
|Robin Donzé
|Tudor Pro Cycling Team
|2:12
|12
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:21
|37
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|7:34
|51
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:53
|91
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|22:00
Ruta
Victoria de Michal Pomorski en la novena etapa del Tour del Lago Poyang; Agustín Durán mejora en la general
La novena etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó Michal Pomorski (ATT Investments). El polaco fue él más fuerte en la jornada rompe-piernas y logró adjudicarse una gran victoria, luego de recorrer 107,6 kilómetros por los alrededores del distrito urbano de Wanli, en la costa rocosa al norte de Taiwán.
Pomorski, de 23 años, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, le ganó el duelo en la definición al líder, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) y al eritreo Yoel Habteab (Bike AID), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, el mejor clasificado fue el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) en el puesto 21°, lo que le valió para mejorar en la general, que sigue comandada por el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team). El segundo puesto lo ocupa el polaco Michal Pomorski (ATT Investments) a solo 5 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este martes con la décima y última etapa, que tendrá un recorrido de 94 kilómetros por los alrededores del condado de Pengze, donde conoceremos al sucesor del ruso Petr Rikunov, ganador de las últimas dos ediciones.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 9 | Wanli – Wanli (107,9 km)
|1
|Michal Pomorski
|ATT Investments
|2:45:41
|2
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|3
|Yoel Habteab
|Bike AID
|m.t.
|4
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|5
|Filip Reha
|ATT Investments
|m.t.
|6
|Even Yemane
|Bike AID
|m.t.
|7
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|m.t.
|8
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|9
|Simone Lucca
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|10
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|21
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|3:16
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|23:07:24
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:05
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:16
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:25
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:27
|6
|Filip Řeha
|ATT Investments
|0:36
|7
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:38
|8
|Yoel Habteab
|Bike AID
|0:41
|9
|Victor Vidal
|Bike AID
|1:58
|10
|Even Yemane
|BIKE AID
|2:52
|18
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|10:20