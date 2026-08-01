Robinson López ganó la tercera edición de la Clásica Herrera Sport

El pedalista boyacense Robinson López (GW Erco Sporfitness) se consagró campeón de la tercera edición de la Clásica Herrera Sport y sucedió en el palmarés al bogotano Javier Jamaica, ganador el año pasado. El corredor de Sora, Boyacá, se apoderó el liderato en la última etapa de 75 kilómetros, disputada por carreteras del departamento de Cundinamarca, que concluyó en el Alto del Vino.

Luego de tres días de competencia el podio de la carrera lo completaron Juan Carlos López (GW Erco Sporfifness) y Brandon Vega (GW Erco Sporfitness), quien fue el ganador de la jornada inaugural y primer líder.



Robinson López, ganador de la última etapa de la Clásica Herrera Sport 2026. (Foto © Clásica Herrera Sport)

La última victoria de etapa se la llevó Robinson López (GW Erco Sporfitness), quien ganó por delante de su compañero de equipo Juan Carlos López y de Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki). El top cinco lo cerraron Brandon Vega (GW Erco Sporfitness) 4° y Joel Barón (Bike R.C) 5°.

El excliclista Aldemar Herrera, organizador de la carrera, habló con la Revista Mundo Ciclístico y nos confirmó que esta en conversaciones con la Federación Colombiana de Ciclismo para que el próximo año la prueba haga parte del calendario nacional.

Clásica de Ciclismo Herrera Sport

Resultados – Circuito Final (75 km)

1 Robison López GW Erco Sporfifness 1:44:21″ 2 Juan Carlos López Team Hino One La Red Suzuki 0:06 3 Yesid Pira Team Hino One La Red Suzuki 1:36 4 Brandon Vega GW Erco Sporfifness 2:08 5 Joel Barón Bike R.C. 2:32

Clasificación General Final