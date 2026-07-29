Ya son quince los boyacenses que salieron campeones en cincuenta y nueve ediciones de la Vuelta de la Juventud

Luego de la edición 2026 de la Vuelta de la Juventud ganada por Robert Andrés Plazas, el de Duitama, logró el título número 16 para Boyacá en la carrera más importante del calendario nacional en la categoría sub-23, que se disputa desde 1968.

Es importante resaltar, que después de dos años un boyacense vuelve a lo más alto del podio, pues en 2024 el umbitano Héctor Ferney Molina fue el mejor de los pedalistas del giro nacional.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los 15 boyacenses que han logrado levantar los brazos y coronarse como campeones de la ronda colombiana para menores de 23 años.



Rafael Antonio Niño, el primer boyacense en ganar la Vuelta de la Juventud en 1970. (Foto © RMC)

1970 Rafael Antonio Niño

1976 Faustino Cristancho

1978 Rafael Tolosa

1979 Fabio Enrique Parra



El sogamoseño Fabio Parra ganó la Vuelta de la Juventud en 1979. (Foto © RMC)

1983 Eduardo Acevedo

1986 José Vicente Díaz

1989 Oliverio Rincón



El duitamense Oliverio Rincón en el año de 1989 ganó la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia. (Foto © RMC)

1995 Iván Ramiro Parra

1997 Iván Ramiro Parra

2004 Mauricio Soler

2010 Javier Gómez

2014 Miguel Ángel López



El pescano Miguel Ángel López, el mejor corredor de la Vuelta de la Juventud 2014. (Foto © RMC)

2018 Luis Fernando Jiménez

2020 Diego Andrés Camargo

2024 Héctor Ferney Molina

2026 Robert Andrés Plazas