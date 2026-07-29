Connect with us

Ruta

Ya son quince los boyacenses que salieron campeones en cincuenta y nueve ediciones de la Vuelta de la Juventud

Publicado

Hace 10 horas

el

Iván Ramiro Parra, el único boyacense en ganar la Vuelta de la Juventud en dos oportuindades. (Foto © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Wout van Aert se queda con el duelo de sprinters en el inicio de la Vuelta a Dinamarca 2026

Publicado

Hace 32 mins

el

29 julio, 2026

Por

El belga Wout van Aert ganó la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca 2026. (Foto Archivo © Team Visma | Lease a Bike)
Seguir leyendo

Ruta

Arlenis Sierra, incluida en la nómina del Movistar Team para el Tour de Francia Femenino

Publicado

Hace 2 horas

el

29 julio, 2026

Por

La cubana Arlenis Sierra correrá por segunda vez el Tour de Francia Femenino 2026. (Foto © Movistar Team)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de l’Ain: Markel Beloki se adjudica la segunda etapa y se pone líder

Publicado

Hace 2 horas

el

29 julio, 2026

Por

El español Markel Beloki ganó la segunda etapa del Tour de l'Ain 2026. (Foto © EF Pro Cycling)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.