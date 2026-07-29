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Ya son quince los boyacenses que salieron campeones en cincuenta y nueve ediciones de la Vuelta de la Juventud
Luego de la edición 2026 de la Vuelta de la Juventud ganada por Robert Andrés Plazas, el de Duitama, logró el título número 16 para Boyacá en la carrera más importante del calendario nacional en la categoría sub-23, que se disputa desde 1968.
Es importante resaltar, que después de dos años un boyacense vuelve a lo más alto del podio, pues en 2024 el umbitano Héctor Ferney Molina fue el mejor de los pedalistas del giro nacional.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los 15 boyacenses que han logrado levantar los brazos y coronarse como campeones de la ronda colombiana para menores de 23 años.
1970 Rafael Antonio Niño
1976 Faustino Cristancho
1978 Rafael Tolosa
1979 Fabio Enrique Parra
1983 Eduardo Acevedo
1986 José Vicente Díaz
1989 Oliverio Rincón
1995 Iván Ramiro Parra
1997 Iván Ramiro Parra
2004 Mauricio Soler
2010 Javier Gómez
2014 Miguel Ángel López
2018 Luis Fernando Jiménez
2020 Diego Andrés Camargo
2024 Héctor Ferney Molina
2026 Robert Andrés Plazas
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Wout van Aert se queda con el duelo de sprinters en el inicio de la Vuelta a Dinamarca 2026
En un final para velocistas, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) se quedó con la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca, una larga jornada llana de 187,2 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad portuaria de Aalborg, capital de la región de Jutlandia Septentrional. En esta edición la carrera del calendario UCI no cuenta con participación colombiana.
El todoterreno belga derrotó en la definicón al checo Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) y al danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día la protagonizaron tres corredores escandinavos: Mads Andersen (Swatt Club), Matias Malmberg (Swatt Club) y Sebastian Nielsen (Team ColoQuick), sin embargo, sobre el final los aventureros fueron arropados por el pelotón.
Este jueves se correrá la segunda etapa de la ronda danesa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 182,9 kilómetros que se disputará entre las localidades Glyngøre y Skive.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Aalborg – Aalborg (197,2 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:10:49
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:01
|5
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:01
|6
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|7
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:02
|8
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|0:02
|9
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|0:17
|10
|Anders Foldager
|Selección de Dinamarca
|0:17
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Arlenis Sierra, incluida en la nómina del Movistar Team para el Tour de Francia Femenino
El Movistar Team definió el equipo con el que afrontará el Tour de Francia Femenino 2026, la prueba más prestigiosa del calendario, que arrancará este sábado en Lausana (Suiza) y reunirá a las mejores corredoras del mundo a lo largo de nueve etapas.
En la nómina de la formación telefónica aparece la cubana Arlenis Sierra, quien será una de las gregarias de lujo de la suiza Marlen Reusser, jefe de filas del equipo español, que también tendrá a Sara Martín, Francesca Barale, Tota Magalhães, Liane Lippert y Paula Ostiz.
El conjunto presenta una alineación equilibrada para afrontar una carrera que exigirá rendir al máximo en todo tipo de terrenos. Reusser será la gran referencia del equipo, mientras que Lippert, Barale, Martín, Magalhães y Sierra aportarán solidez en los diferentes perfiles de etapa. Por su parte, Ostiz debutará en la ronda francesa, dando un nuevo paso en su progresión dentro del ciclismo de élite.
El Tour de Francia Femenino volverá a ofrecer un recorrido exigente, con oportunidades para las corredoras más completas y un desenlace decisivo en la alta montaña, con la llegada al mítico Mont Ventoux como el momento clave de la carrera. Durante nueve días, el pelotón recorrerá Francia en busca de uno de los títulos más codiciados del calendario internacional en la rama femenina.
*Con Información Prensa Movistar Team
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Tour de l’Ain: Markel Beloki se adjudica la segunda etapa y se pone líder
En un final lleno de emociones, Markel Beloki (EF Education-EasyPost) se alzó con la victoria en la segunda etapa del Tour de l’Ain 2026. El español se escapó del grupo de cabeza y ganó en solitario, convirtiéndose en el nuevo líder de la prueba francesa.
La segunda jornada contó con 162 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Vulbas y Lagnieu e incluyó dos puertos de montaña categorizados. Si bien los primeros tramos del trayecto fueron llanos, la segunda parte presentó dos veces la subida al puerto de montaña Col de Portes, de segunda categoría (14,6 km; 5,4%).
La escapada del día la integraron cuatro ciclistas: Jason Tesson (TotalEnergies), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix), Maximilien Juillard (Vélo Club Villefranche Beaujolais) y Morné Van Niekerk (St Michel – Preference Home – Auber93). La escapada consiguió una ventaja de unos minutos sobre el pelotón.
El equipo Unibet Rose Rockets marcó el ritmo del pelotón y cuando omenzaron a ascender el puerto de segunda categoría el grupo principal alcanzó a la escapada e inmediamente después el líder de la carrera, Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), se descolgó del pelotón.
En la parte final, el joven español Markel Beloki (EF Education-EasyPost) lanzó una ataque demoledor que le sirvió para llevarse la victoria, la primera como profesional. Con el resultado obtenido, Beloki también se apoderó del liderato que defenderá en la jornada final.
La carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este jueves con otra etapa rompe-piernas de 131,5 kilómetros entre Oyonnax y Lélex Monts-Jura, donde conoceremos al sucesor del belga Cian Uijtdebroeks, campeón del año pasado.
Tour de l’Ain (2.1)
Resultados Etapa 2 | Saint-Vulbas – Lagnieu (161,9 km)
|1
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|3:52:39
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|0:54
|3
|Nicola Conci
|XDS Astana Team
|0:54
|4
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:54
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Team
|+ 54
|6
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:54
|7
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:54
|8
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|9
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|10
|Geoffrey Bouchard
|Team TotalEnergies
|+ 54
|11
|Said Cisneros
|Soudal Quick-Step
|0:54
|12
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:54
Clasificación General Individual
|1
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|7:19:45
|2
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:50
|3
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|0:54
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:54
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:54
|6
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:54
|7
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Team
|0:54
|8
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|9
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:54
|10
|Nicola Conci
|XDS Astana Team
|0:54