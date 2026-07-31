Tres de tres para el belga Wout van Aert en la Vuelta a Dinamarca 2026

¡Cero y van tres! Wout van Aert lo hizo de nuevo y consiguió su tercera victoria consecutiva en la Vuelta a Dinamarca 2026. El el todoterreno belga volvió a ser el más rápido en la definición, esta vez en la tercera etapa, una jornada llana de 202,9 kilómetros disputada entre la localidad de Fredericia y la ciudad de Vejle.

El corredor del Team Visma | Lease a Bike sacó nuevamente a relucir toda se velocidad para derrotar al eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y su compañero de equipo, el francés Christophe Laporte, quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general individual, el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) reforzó su liderato en la carrera escandinava. El segundo puesto lo ocupa el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets), pero ahora a 20 segundos del líder, a falta de dos etapas para el final.

La carrera danesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la disputa del cuarto capítulo, una jornada ondulada que tendrá un recorrido de 172,6 kilómetros entre las ciudades de Rudkøbing y Faaborg, esta última situada en la isla de Fionia.



Wout van Aert, ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Dinamarca 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Fredericia – Vejle (202,9 km)

1 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 4:55:17 2 Lukas Kubis Unibet Rose Rockets 0:02 3 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike 0:04 4 Henrik Pedersen Uno-X Mobility 0:04 5 Søren Kragh Andersen Lidl-Trek 0:08 6 Francisco Muñoz Team Polti VisitMalta 0:12 7 Pier-André Côté NSN Cycling Team 0:14 8 Tomas Kopecky Unibet Rose Rockets 0:15 9 Matyas Kopecky Unibet Rose Rockets 0:21 10 Alexander Kamp Uno-X Mobility 0:26

Clasificación General Individual