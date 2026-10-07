¡Reyes del crono! Benjamín Noval y Alejandra Neira reinan en la contrarreloj europea de los junior

El futuro del ciclismo español deslumbra con fuerza gracias al talento de los jóvenes corredores Benjamín Noval y Alejandra Neira, quienes se consagraron campeones de Europa en la modalidad de contrarreloj. Los dos ciclistas de la categoría júnior no solo dominaron en Eslovenia, sino que también brillaron con luz propia en el reciente Mundial de Montreal, ratificando que el gran momento de la cantera española.

La exhibición comenzó con la impecable actuación de Alejandra Neira, quien dominó la prueba de las mujeres. Poco después, Benjamín Noval completó la hazaña en la rama masculina, luciéndose ambos sobre el exigente recorrido de 22 kilómetros diseñado en la localidad de Šenčur.

En la competencia femenina Alejandra Neira ratificó su condición de favorita con un ritmo implacable frente al cronómetro y se impuso con autoridad para colgarse la medalla de oro, cruzando la línea de meta por delante de la belga Laura Fivé, quien se quedó con la presea de plata, y de la lituana Augustė Mikutytė, encargada de asegurar el metal de bronce en una jornada memorable para el deporte ibérico.

Por su parte, en una definición no apta para cardíacos, Benjamín Noval se llevó la victoria y la medalla de oro con un registro oficial de 29 minutos y 46 segundos. El español aventajó por apenas 3 centésimas al danés Malthe Risbjerg, mientras que el podio lo completó el belga Vic de Smet. Este triunfo posee un valor histórico incalculable, ya que es la primera vez en la historia de los campeonatos europeos que un español gana una medalla contra el reloj en la categoría júnior masculina.



Laura Five, Alejandra Neira y Auguste Mikutyte, en el podio de la CRI Junior femenina. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)

Resultados Rama Femenina Categoría Junior – CRI – Campeonato Europeo

1 Alejandra Neira España 35:45 2 Laura Five Bélgica 0:03 3 Auguste Mikutyte Lituania 0:11 4 Klara Dworatzek Alemania 0:17 5 Thaïs Poirier Francia 0:31



Malthe Risbjerg, Benjamín Noval y Vic De Smet, en el podio de la CRI Junior masculina. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)

Resultados Rama Masculina Categoría Junior – CRI – Campeonato Europeo