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¡Reyes del crono! Benjamín Noval y Alejandra Neira reinan en la contrarreloj europea de los junior

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Los españoles Benjamín Noval y Alejandra Neira conquistaron los títulos europeos junior de contrarreloj. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)
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La caldense Diana Peñuela tambien ganó la primera etapa en línea de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral en la rama femenina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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