Ruta
Hegemonía del Euskaltel-Euskadi en el Grand Prix El Djazaïr: con Iker Mintegi de campeón y Paul Hennequin ganando última etapa
El equipo español Euskaltel-Euskadi cerró con broche de oro su participación en el Grand Prix El Djazaïr, carrera disputada en Argelia, que se estrenó en el calendario UCI. El español Iker Mintegi se consagró campeón y el francés Paul Hennequin ganó la tercera y última etapa.
El podio de la novel carrera africana, que no contó con participación colombiana, lo completaron El polaco Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y el belga Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El equipo naranja dominó la competencia de principio a fin. El polaco Axel van der Tuuk se impuso en la jornada inaugural, con Mintegi segundo; el español tomó el relevo de su compañero al frente del liderato en el segundo capítulo y hoy Hennequin remató la gran faena de la escuadra vasca, que el próximo año contará en sus filas con Mikel Landa.
En la jornada final disputada en un circuito en Sidi Abdella, de 113,2 kilómetros de recorrido, el Euskaltel-Euskadi redondeó su gran actuación. Hennequin fue el más rápido en la llegada masiva y Mintegi se aseguró el primero puesto en la clasificación general al entrar en el pelotón.
Grand Prix El Djazaïr (2.2)
Resultados Etapa 3 | Sidi Abdella – Sidi Abdella (113,2 km)
|1
|Paul Hennequin
|Euskaltel-Euskadi
|2:39:32
|2
|Timothy Dupont
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|3
|Yacine Hamza
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Nadjib Assal
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Jonathan Kerkhofs
|Universe Cycling Team
|+ 00
|6
|Martin Haluska
|Dukla Banská Bystrica
|m.t.
|7
|Arne Santy
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|8
|Nicolas Alustiza
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|9
|Thijmen van der Giessen
|Universe Cycling Team
|m.t.
|10
|Anes Riahi
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Final
|Iker Mintegi
|Euskaltel – Euskadi
|7:43:23
|2
|Danny van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|3
|Gianni Marchand
|Tarteletto – Isorex
|0:05
|4
|Anes Riahi
|Madar Pro Cycling Team
|0:35
|5
|Arne Santy
|Tarteletto – Isorex
|0:35
|6
|Nicolás Alustiza
|Euskaltel – Euskadi
|0:35
|7
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|0:35
|8
|Lukáš Panacek
|Dukla Banska Bystrica
|0:35
|9
|Ali Zakaria Sahiri
|Selección de Algeria
|0:40
|10
|Oussama Mimouni
|Madar Pro Cycling Team
|0:40
Ruta
Diana Peñuela repite victoria y blinda su liderato en la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral 2026
La experimentada ciclista caldense Diana Peñuela ratificó su condición de favorita al adjudicarse con autoridad la primera etapa en línea de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral 2026. La corredora del Team Sistecrédito impuso sus condiciones en el trazado que recorrió el Oriente antioqueño, superando a sus rivales con la solvencia que caracteriza su destacada trayectoria profesional en el pelotón nacional.
Con este triunfo consecutivo, la pedalista nacida en Manizales reforzó de manera contundente el liderato que había asumido desde la jornada de apertura. Peñuela venía de propinar el primer golpe de autoridad al adjudicarse la contrarreloj individual inicial,. Con su victoria Peñuela ampliósu ventaja en la clasificación general.
La competencia, conocida tradicionalmente por la afición ciclística como la ‘Grande de Antioquia’, ha visto cómo la escuadra del Sistecrédito ha ejercido un gran dominio en las carreteras antioqueñas. El rendimiento de la caldense, actual referente del ciclismo de ruta en el país, deja claro que su preparación apunta a lo más alto del podio definitivo de esta prestigiosa cita del ciclismo paisa.
El pelotón femenino no tendrá tregua, ya que la carrera continuará este jueves con la disputa de la esperada etapa reina. Las ciclistas afrontarán una jornada marcada por la alta montaña que tomará salida en el municipio de El Carmen de Viboral y finalizará en el exigente ascenso a Abejorral, un terreno propicio para que las escaladoras intenten romper el sólido dominio impuesto por la líder.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Rama Femenina
Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (39,2 km)
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|58:01″
|2
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|m.t.
|4
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|1:25:17″
|2
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|0:33
|3
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:43
|4
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:45
|5
|Estefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:47
Ruta
Primoz Roglic vuela en casa y se corona campeón de Europa en la contrarreloj
El experimentado pedalista esloveno Primoz Roglic fue profeta en su tierra y conquistó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual del Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta 2026, disputada en su tierra natal.
El veterano corredor de 36 años detuvo el cronómetro en un tiempo de 28 minutos y 16 segundos, una marca inalcanzable que le permitió vestirse con el maillot europeo por primera vez en su exitosa carrera deportiva profesional.
La competencia, celebrada sobre un exigente circuito de 22,1 kilómetros con salida y llegada en Šenčur, Eslovenia, estuvo marcada por un trazado quebrado que favoreció las condiciones de escalador de Roglic, quien cimentó su victoria principalmente en el tramo de ascenso hacia Možjanca, donde registró el mejor tiempo intermedio, ventaja que supo administrar con solidez hasta el final.
El podio continental de la categoría élite masculina lo completaron dos franceses, cuyos representantes ofrecieron una batalla sumamente reñida. La medalla de plata quedó en manos del francés Bruno Armirail, quien culminó a solo 7 segundos del ganador, mientras que su compatriota Maxime Decomble se adjudicó la medalla de bronce al finalizar la prueba a 29 segundos de la punta.
Campeonato Europeo de Ruta – Resultados CRI *Categoría Élite
|1
|Primoz Roglic
|Eslovenia
|28:16
|2
|Bruno Armirail
|Francia
|0:07
|3
|Maxime Decomble
|Francia
|0:29
|4
|Ilan Van Wilder
|Bélgica
|0:33
|5
|Stefan Küng
|Suiza
|0:35
|6
|Kasper Asgreen
|Dinamarca
|0:45
|7
|Marco Frigo
|Italia
|0:55
|8
|Jakob Söderqvist
|Suecia
|0:56
|9
|Callum Thornley
|Gran Bretaña
|0:56
|10
|Iván Romeo
|España
|0:58
Ruta
Adrián Bustamante, refuerzo de lujo del GW Erco Sportfitness para el cierre de temporada
El pedalista boyacense Adrián Bustamante vuelve a vestir los colores del GW Erco Sportfitness para afrontar el cierre de la temporada 2026. El ciclista, quien viene de cumplir una temporada en Europa con el GI Group Holding – Simoldes – UDO, se reincorpora a la formación colombiana.
Luego de finalizar su calendario europeo a comienzos de septiembre, Bustamante recibió la oportunidad de regresar al equipo y sumar más días de competencia en Colombia. Su primera cita será la Vuelta a Nariño, carrera que servirá como preparación de cara al Clásico RCN.
“Me encontraba en Europa este año, haciendo la temporada 2026 con el equipo, pero allí se termina rápido, terminó los primeros días de septiembre y quería hacer unos días más de carrera. Tenía aquí la oportunidad con el profe de venir a hacer principalmente el Clásico y ahora estamos aquí en Tumaco para hacer una previa preparatoria a lo que será el Clásico en esta Vuelta a Nariño”, señaló Adrián Bustamante.
El corredor llega con el objetivo de aportar su experiencia y respaldo a los principales hombres del GW Erco Sportfitness, especialmente a Santiago Garzón, quien será una de las cartas del equipo para disputar la clasificación general del Clásico RCN.
“Venimos con ganas, estamos muy positivos, de intentar hacer buenos resultados para el equipo, apoyar primeramente a los líderes que están ahí, a Garzón que es el hombre principal a disputar la general del Clásico RCN y espero estar ahí con ellos para acompañarlos, para brindarles mi conocimiento e intentar hacer lo mejor por el equipo”, agregó Bustamante.
Con su reincorporación, el equipo dirigido por Luis Alfonso Cely suma una pieza de experiencia para afrontar las últimas competencias del calendario nacional, comenzando con la Vuelta a Nariño y con la mirada puesta en el Clásico RCN.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness