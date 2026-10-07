Hegemonía del Euskaltel-Euskadi en el Grand Prix El Djazaïr: con Iker Mintegi de campeón y Paul Hennequin ganando última etapa

El equipo español Euskaltel-Euskadi cerró con broche de oro su participación en el Grand Prix El Djazaïr, carrera disputada en Argelia, que se estrenó en el calendario UCI. El español Iker Mintegi se consagró campeón y el francés Paul Hennequin ganó la tercera y última etapa.

El podio de la novel carrera africana, que no contó con participación colombiana, lo completaron El polaco Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y el belga Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El equipo naranja dominó la competencia de principio a fin. El polaco Axel van der Tuuk se impuso en la jornada inaugural, con Mintegi segundo; el español tomó el relevo de su compañero al frente del liderato en el segundo capítulo y hoy Hennequin remató la gran faena de la escuadra vasca, que el próximo año contará en sus filas con Mikel Landa.

En la jornada final disputada en un circuito en Sidi Abdella, de 113,2 kilómetros de recorrido, el Euskaltel-Euskadi redondeó su gran actuación. Hennequin fue el más rápido en la llegada masiva y Mintegi se aseguró el primero puesto en la clasificación general al entrar en el pelotón.



Paul Hennequin ganó la tercera y última etapa del Grand Prix El Djazaïr2026. (Foto © Euskaltel-Euskadi)

Grand Prix El Djazaïr (2.2)

Resultados Etapa 3 | Sidi Abdella – Sidi Abdella (113,2 km)

1 Paul Hennequin Euskaltel-Euskadi 2:39:32 2 Timothy Dupont Tarteletto-Isorex m.t. 3 Yacine Hamza Madar Pro Cycling Team m.t. 4 Nadjib Assal Madar Pro Cycling Team m.t. 5 Jonathan Kerkhofs Universe Cycling Team + 00 6 Martin Haluska Dukla Banská Bystrica m.t. 7 Arne Santy Tarteletto-Isorex m.t. 8 Nicolas Alustiza Euskaltel-Euskadi m.t. 9 Thijmen van der Giessen Universe Cycling Team m.t. 10 Anes Riahi Madar Pro Cycling Team m.t.



Iker Mintegi, campeón de la primera edición del Grand Prix El Djazaïr2026. (Foto © Euskaltel-Euskadi)

Clasificación General Final