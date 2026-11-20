Sogamoso será sede de la última válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones en la modalidad de BMX

La Organización del Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo ‘Boyacá Raza de Campeones’ dispuso que la válida 16 del certamen se disputará en la modalidad de BMX, este domingo 22 de noviembre del año en curso, en la pista de Sogamoso. La cita ciclística que llega a la disputa de la última jornada en esta especialidad del ciclismo, se espera la participación de los bicicrosistas que han competido en las anteriores jornadas y que anhelan ocupar un lugar en el podio en cada una de las categorías.

El Nu Colombia le da el sí al Mex Tour

El equipo ciclista Nu Colombia confirmó su participación en el Mex Tour, ampliando así su calendario de competencias internacionales para la temporada 2027. Con esta incorporación a la ronda mexicana, la escuadra continente colombiana dirigida por Raúl Mesa y su hijo Gabriel Jaime buscará ser protagonista internacionalmente y continuar proyectando el talento nacional en escenarios importantes, sumando otro reto deportivo para su plantilla para el próximo año donde tendrá la dura tarea de defender el título de Rodrigo Contreras en el Tour Colombia.

La Unión acogerá la primera edición de la Clásica del Vino

El próximo 13 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Clásica del Vino en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, una competencia ciclística que contará con un recorrido de 70 kilómetros. Sobre el evento, Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, destacó que la carrera incluirá todas las categorías y ofrecerá una atractiva premiación, recordando además que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre.

El papa León XIV recibirá en el Vaticano a Mariana Pajón y otros campeones del ciclismo

La bicampeona olímpica de BMX en 2012 y 2016 Mariana Pajón hará parte de un encuentro con el papa León XIV, así como con otras leyendas del ciclismo femenino, como Jeannie Longo, Demi Vollering, Annamiek van Vleuten y Elisa Longo Borghini. Asimimo fueron invitados Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Greg LeMond, Mark Cavendish, Christopher Froome, Paul Seixas y Vincenzo Nibali. Todos ellos se darán cita el próximo 23 de noviembre, cuando el Santo Padre reciba en el Vaticano un centenar de campeones y excampeones del ciclismo, además de directivos y representantes de federaciones, que estarán junto con el presidente de la UCI, David Lappartient, quien se refirió al encuentro con el Papa. “Es una ocasión para reforzar el compromiso deportivo del ciclismo en la promoción de la paz y del diálogo intercultural entre los pueblos”.

El club mexicano Arenas TLAX-MEX competirá en la Vuelta al Táchira

La edición 62 de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba inscrita en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y con recorrido oficial ya definido, suma un nuevo protagonista extranjero: el equipo Arenas TLAX-MEX, que confirmó su participación en la competencia por etapas más importante de Venezuela. La escuadra mexicana destaca por su combatividad en las etapas de montaña y su disciplina para el trabajo en bloque, credenciales que la ubican entre las formaciones foráneas a seguir junto con los ya anunciados conjuntos colombianos GW Erco Sportfitness y Team Nativos, además de la filial española Caja Rural-Alea.

Costa Rica se prepara para el Campeonato Panamericano de Gravel 2026

Los mejores exponentes del ciclismo de gravel del continente se darán cita en Costa Rica para Campeonato Panamericano de Gravel 2026, que se disputará el 5 de diciembre en la provincia de Guanacaste, frontera del Pacífico. La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), junto a la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI), apoyan la cita ciclística que no contará con participación colombiana.

Remco Evenepoel le madruga a la temporada 2027

El pedalista belga comenzó a preparar el próximo año, aunque su debut competitivo llegará más tarde que este año. El corredor del Red Bull compartió en Strava su primera salida, de aproximadamente 40 kilómetros, dentro de una planificación que contempla una preparación más larga y cuidadosa para afrontar toda la campaña. Según informó Ciro Scognamiglio, periodista deportivo italiano especializado en ciclismo en La Gazzetta dello Sport, el belga no competirá en enero y retrasará su estreno hasta febrero.