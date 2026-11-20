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Lima 2027: la gran escala olímpica del ciclismo colombiano rumbo a Los Ángeles 2028
Para los ciclistas colombianos, el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tiene una antesala determinante. Los Juegos Panamericanos Lima 2027 reunirán a los mejores exponentes del continente en una ciudad que ya conoce lo que significa organizar la máxima cita deportiva de América, y donde estarán en juego buena parte de los sueños olímpicos nacionales en el BMX, el mountain bike, el ciclismo de ruta y de pista.
La capital peruana volverá a ser un punto de inflexión para el deporte de las bielas, tal como ocurrió durante el ciclo hacia Tokio 2020, cuando Lima también sirvió como escenario clave en el proceso clasificatorio. Con la experiencia organizativa de hace ocho años, la sede volverá a recibir a la élite de la región en un momento decisivo del calendario internacional.
En esta edición, la relevancia de las justas continental se multiplica. De acuerdo con los criterios establecidos para el ciclo olímpico, Lima 2027 otorgará tiquetes de manera directa en varias disciplinas, mientras que en otras —como es el caso del ciclismo— entregará valiosos puntos para el escalafón internacional o permitirá registrar marcas mínimas exigidas para llegar a suelo estadounidense.
Gracias a este sistema de asignación, la cita peruana se consolida como los Juegos Continentales más importantes y con mayor número de clasificaciones rumbo a Los Ángeles 2028. Para Colombia, potencia histórica sobre la bicicleta en América, la parada en Lima no solo representará la disputa por las medallas panamericanas, sino el paso más firme para asegurar su presencia en la próxima cita olímpica.
*Con Información de Panam Sports
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Pedalazos en Colombia y el Mundo
Sogamoso será sede de la última válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones en la modalidad de BMX
La Organización del Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo ‘Boyacá Raza de Campeones’ dispuso que la válida 16 del certamen se disputará en la modalidad de BMX, este domingo 22 de noviembre del año en curso, en la pista de Sogamoso. La cita ciclística que llega a la disputa de la última jornada en esta especialidad del ciclismo, se espera la participación de los bicicrosistas que han competido en las anteriores jornadas y que anhelan ocupar un lugar en el podio en cada una de las categorías.
El Nu Colombia le da el sí al Mex Tour
El equipo ciclista Nu Colombia confirmó su participación en el Mex Tour, ampliando así su calendario de competencias internacionales para la temporada 2027. Con esta incorporación a la ronda mexicana, la escuadra continente colombiana dirigida por Raúl Mesa y su hijo Gabriel Jaime buscará ser protagonista internacionalmente y continuar proyectando el talento nacional en escenarios importantes, sumando otro reto deportivo para su plantilla para el próximo año donde tendrá la dura tarea de defender el título de Rodrigo Contreras en el Tour Colombia.
La Unión acogerá la primera edición de la Clásica del Vino
El próximo 13 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Clásica del Vino en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, una competencia ciclística que contará con un recorrido de 70 kilómetros. Sobre el evento, Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, destacó que la carrera incluirá todas las categorías y ofrecerá una atractiva premiación, recordando además que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre.
El papa León XIV recibirá en el Vaticano a Mariana Pajón y otros campeones del ciclismo
La bicampeona olímpica de BMX en 2012 y 2016 Mariana Pajón hará parte de un encuentro con el papa León XIV, así como con otras leyendas del ciclismo femenino, como Jeannie Longo, Demi Vollering, Annamiek van Vleuten y Elisa Longo Borghini. Asimimo fueron invitados Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Greg LeMond, Mark Cavendish, Christopher Froome, Paul Seixas y Vincenzo Nibali. Todos ellos se darán cita el próximo 23 de noviembre, cuando el Santo Padre reciba en el Vaticano un centenar de campeones y excampeones del ciclismo, además de directivos y representantes de federaciones, que estarán junto con el presidente de la UCI, David Lappartient, quien se refirió al encuentro con el Papa. “Es una ocasión para reforzar el compromiso deportivo del ciclismo en la promoción de la paz y del diálogo intercultural entre los pueblos”.
El club mexicano Arenas TLAX-MEX competirá en la Vuelta al Táchira
La edición 62 de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba inscrita en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y con recorrido oficial ya definido, suma un nuevo protagonista extranjero: el equipo Arenas TLAX-MEX, que confirmó su participación en la competencia por etapas más importante de Venezuela. La escuadra mexicana destaca por su combatividad en las etapas de montaña y su disciplina para el trabajo en bloque, credenciales que la ubican entre las formaciones foráneas a seguir junto con los ya anunciados conjuntos colombianos GW Erco Sportfitness y Team Nativos, además de la filial española Caja Rural-Alea.
Costa Rica se prepara para el Campeonato Panamericano de Gravel 2026
Los mejores exponentes del ciclismo de gravel del continente se darán cita en Costa Rica para Campeonato Panamericano de Gravel 2026, que se disputará el 5 de diciembre en la provincia de Guanacaste, frontera del Pacífico. La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), junto a la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI), apoyan la cita ciclística que no contará con participación colombiana.
Remco Evenepoel le madruga a la temporada 2027
El pedalista belga comenzó a preparar el próximo año, aunque su debut competitivo llegará más tarde que este año. El corredor del Red Bull compartió en Strava su primera salida, de aproximadamente 40 kilómetros, dentro de una planificación que contempla una preparación más larga y cuidadosa para afrontar toda la campaña. Según informó Ciro Scognamiglio, periodista deportivo italiano especializado en ciclismo en La Gazzetta dello Sport, el belga no competirá en enero y retrasará su estreno hasta febrero.
Ruta
Richard Carapaz se inclina ligeramente por correr el Giro de Italia en 2027
La superestrella ecuatoriana Richard Carapaz afrontará en 2027 un nuevo desafío en su carrera profesional. Tras dejar las filas del EF Education-Easy Post y firmar con el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta, el ecuatoriano le concedió una entrevista al comentarista español Javier Ares, donde habló de su próxima temporada.
“Por el momento, me inclino ligeramente por el Giro, pero esperaremos un poco para ver cómo transcurre la primera parte de la temporada. No conozco mi calendario al detalle, pero espero regresar allí”, dijo Carapaz.
Su gran deseo para el próximo año es regresar a la Corsa Rosa, carrera que le ha dado las mayores alegrías de su trayectoria deportiva. En 2019, con el equipo Movistar Team, se consagró campeón, mientras que fue segundo en 2022 y tercero en 2025. Este año, no pudo acudir por culpa de una lesión.
“En el Tour sabemos que hay tres o cuatro corredores capaces de pelear por la victoria y Pogacar está claramente por encima de los demás. En el Giro, creo que la batalla será más equilibrada”, añadió el pedalista ecuatoriano.
Asimismo, el corredor suramericano no descartó la posibilidad de participar en dos Grandes Vueltas. “El equipo obviamente desea que participe en el Tour de Francia al más alto nivel. Si tengo la oportunidad, sin duda la aprovecharé. Al igual que hice este año, ya sea luchando por estar entre los 10 primeros, vistiendo el maillot de lunares o intentando ganar etapas. Lo daré todo, al 100%”, concluyó Carapaz.
Pista
Ranking UCI: Juan José Calderón aparece en el top 10 del escalafón mundial júnior de la velocidad
El ciclismo de pista colombiano suma un nuevo motivo de orgullo tras confirmarse el ingreso de Juan José Calderón al selecto grupo de los diez mejores velocistas juveniles del planeta. De acuerdo con la más reciente actualización del escalafón de la Unión Ciclística Internacional (UCI), el corredor antioqueño logró consolidarse en la élite de su categoría, ratificando el buen momento que atraviesa el ciclismo de pista juvenil del país.
Este importante ascenso en el ranking de la UCI se concretó gracias a su sobresaliente actuación en la Copa Internacional de Pista, certamen disputado recientemente en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá. En la capital colombiana, Calderón sumó puntos fundamentales frente a rivales de primer nivel, lo que le permitió escalar posiciones y situarse actualmente a 1.080 unidades del líder mundial, el alemán Til Krüger.
La presencia del joven deportista paisa en la parte alta del escalafón no es producto de la casualidad, sino el reflejo de una temporada llena de éxitos deportivos. Durante este año, Calderón ya había demostrado su hegemonía en el continente al consagrarse campeón panamericano en Veracruz, México, título al que sumó también la corona como líder absoluto del ranking juvenil de velocidad.
Con estos resultados, Juan José Calderón cierra un ciclo competitivo brillante y se proyecta como una de las cartas más fuertes de Colombia para el futuro de la velocidad. Su regularidad tanto en pistas nacionales como internacionales lo perfila como un serio aspirante al podio en los próximos compromisos mundialistas de la categoría.
RANKING JUNIOR UCI DE LA VELOCIDAD