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Pedalazos en Colombia y el Mundo
El ciclismo colombiano figura en las nominaciones al Deportista del año de El Espectador
El ciclismo colombiano contará con una destacada representación el próximo 10 de diciembre en la tradicional gala del Deportista del Año de El Espectador, una ceremonia que desde 1960 exalta a las máximas figuras del deporte nacional y que en esta edición suma a Compensar como aliado estratégico. En la disputa por los máximos galardones en la categoría élite figuran el rutero Santiago Buitrago y la pistera Stefany Cuadrado, mientras que Manuela Loaiza competirá en el apartado juvenil; a esta lista de nominados se suma el técnico John Jaime González, quien buscará quedarse con la distinción a mejor entrenador tras una sobresaliente temporada para el pedalismo del país.
Harold Samuel Romero, nuevo refuerzo del Purito Cycling para 2027
Tras superar con éxito una exigente temporada de adaptación en territorio europeo, el joven pedalista Harold Samuel Romero se alista para dar un salto clave en su carrera deportiva al unirse a las filas del Purito Cycling Team el próximo año, donde competirá en la categoría Junior. Romero aterrizó en España el pasado mes de marzo para integrarse al Club Ciclista Torrevieja con el objetivo de medirse ante la élite juvenil; aunque el ajuste a un estilo de carrera distinto representó un reto inicial, el corredor logró transformar el aprendizaje de cada competencia en resultados destacados, consolidando así una progresión que ahora le abre las puertas de una nueva escuadra para seguir demostrando su potencial.
Buga se alista para la gran final de la Copa Valle Paraíso de Todos
El próximo 6 de diciembre, el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, será el escenario de la gran final de la primera Copa de Critérium Valle Paraíso de Todos. Organizada por el Club de Ciclismo Guadalajara Cycling, esta tercera y última válida se disputará en el circuito de la Ciudadela del Sur, prometiendo una jornada cargada de velocidad, estrategia y espectáculo sobre dos ruedas para los aficionados al deporte de las bielas. Con esta cita deportiva, la organización bajará el telón de la edición inaugural de un certamen que ha convocado a los mejores exponentes de la modalidad en la región.
Primeros equipos confirmados para la Vuelta a Costa Rica 2026
La edición número 60 de la Vuelta a Costa Rica 2026 ya comienza a tomar forma y contará con nueve representaciones nacionales: ocho equipos de clubes y la Selección Nacional Tica. Además, la competencia tendrá la presencia de cinco equipos internacionales, cuyos nombres serán anunciados en los prximos días. La carrera centroamericana se disputará del 11 al 20 de diciembre, con diez etapas que recorrerán diferentes regiones del territorio costarricense. Esta edición será especial, pues celebrará seis décadas de historia, tradición y pasión por el ciclismo, bajo el lema: ‘La Vuelta 60 es de todos’.
AlUla le cancela el patrocinio al Team Jayco y suspende la carrera
El equipo australiano de categoría UCI WorldTeam, Jayco, sufre un nuevo revés en su estabilidad institucional tras perder el copatrocinio de AlUla, sumando otra dificultad a los problemas financieros que la formación ha venido arrastrando en los últimos años. La decisión responde al complejo panorama de seguridad en Oriente Medio, una crisis geopolítica que ha terminado por impactar de lleno al pelotón internacional y que, además de dejar a la escuadra oceánica sin uno de sus principales respaldos comerciales, ha obligado a suspender el Tour de AlUla, carrera del calendario UCI que se venía disputando los últimos años al noroeste de Arabia Saudita.
Ruta
Boyacá acogerá el Campeonato Nacional de Ruta 2027
El departamento de Boyacá será el escenario del Campeonato Nacional de Ruta 2027, que se disputará del 3 al 7 de febrero y reunirá a los principales talentos del ciclismo colombiano en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones.
La confirmación de la sede se realizó este viernes, luego de la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el director de Indeportes Boyacá, Fernando López, quienes avanzaron en los aspectos relacionados con la organización del certamen nacional.
Las competencias recorrerán diferentes municipios del departamento, entre ellos Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivata, Paipa y el Pantano de Vargas, además de Tunja, que también hará parte del trazado de esta edición del campeonato.
De esta manera, Boyacá volverá a convertirse en punto de encuentro del ciclismo nacional, con un evento que reunirá a corredores de distintas generaciones y regiones del país, en una cita que permitirá disputar los títulos nacionales de ruta y exhibir el talento de las nuevas promesas de esta disciplina.
Durante cinco jornadas, los ciclistas colombianos competirán por las medallas y los títulos nacionales en las diferentes categorías y modalidades programadas.
Con esta designación, la Federación Colombiana de Ciclismo y las autoridades departamentales comienzan el camino hacia una nueva edición del Campeonato Nacional de Ruta, que tendrá como protagonista a Boyacá, una región de amplia tradición y reconocimiento dentro de la historia del ciclismo colombiano, que recibió este certamen por última vez en la temporada 2024.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: El NSN Cycling Team asegura su presencia
El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 continúa fortaleciendo su nómina internacional con la confirmación del NSN Cycling Team, escuadra que tendrá como uno de sus principales referentes al colombiano Santiago Buitrago, reciente incorporación del conjunto suizo y uno de los escaladores más destacados del pelotón internacional.
Buitrago, quien llega procedente del Bahrain Victorious después de siete temporadas, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva con una formación que ha apostado por reforzar significativamente su plantilla para 2027. El bogotano viene de una destacada temporada internacional, en la que consiguió el título de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las carreteras europeas.
Su presencia en el Tour Colombia representará uno de los principales atractivos para los aficionados nacionales, que tendrán la oportunidad de acompañar a uno de sus referentes en una competencia que reunirá nuevamente a importantes figuras del ciclismo mundial.
La confirmación también despierta un interés especial por la conformación de la plantilla del NSN Cycling Team para la temporada 2027, en la que aparecen figuras de reconocimiento internacional como el eritreo Biniam Girmay, uno de los velocistas más destacados del pelotón mundial, y las recientes incorporaciones del esloveno Primoz Roglic, campeón de la Vuelta a España (2019, 2020, 2021 y 2024) y el Giro de Italia 2023 y el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019 y subcampeón del Tour de Francia y el Tour Colombia en 2024.
Aunque todavía no se conoce la nómina definitiva que presentará la escuadra suiza en el Tour Colombia, la presencia de estos corredores en su plantilla abre un interesante panorama y alimenta la expectativa de los aficionados frente a las figuras internacionales que podrían llegar a las carreteras colombianas.
La cuenta regresiva para el regreso de la carrera continúa y la confirmación de nuevas escuadras internacionales promete elevar la expectativa por uno de los acontecimientos más importantes del calendario ciclístico colombiano en 2027.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026: bicicrosistas colombianos clasificados a las finales
Los bicicrosistas colombianos tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026, tras disputarse las rondas clasificatorias femenina y masculina en el Bike Park del Parque Estadio Nacional, en Santiago de Chile.
La jornada, que contó con la participación de 29 deportistas de distintos países del continente, dejó muy bien posicionados a los deportistas nacionales. En la rama femenina, la vallecaucana Queen Saray Villegas registró 57,00 puntos para quedarse con el segundo puesto sólo detrás de la chilena Macarena Pérez, quien obtuvo el primer lugar de la clasificación con un promedio de 72,58 puntos. La argentina Analía Zacarías, con 54,17 completó el podio.
Enntre los varones, el primer lugar fue para el argentino Manuel Turone, con un promedio de 87,17 puntos, seguido por el bogotano Juan Camilo Caicedo y el palmireño Sebastián Cuéllar, quienes ocuparon la segunda y tercera posición con 86 y 84 puntos, respecticvamente.
Las finales se disputarán hoy en el Bike Park del Parque Estadio Nacional de Chile, instancia en la que se definirán los títulos panamericanos 2026 de BMX Freestyle, en todas sus modalidades.