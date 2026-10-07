Diana Peñuela repite victoria y blinda su liderato en la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral 2026

La experimentada ciclista caldense Diana Peñuela ratificó su condición de favorita al adjudicarse con autoridad la primera etapa en línea de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral 2026. La corredora del Team Sistecrédito impuso sus condiciones en el trazado que recorrió el Oriente antioqueño, superando a sus rivales con la solvencia que caracteriza su destacada trayectoria profesional en el pelotón nacional.

Con este triunfo consecutivo, la pedalista nacida en Manizales reforzó de manera contundente el liderato que había asumido desde la jornada de apertura. Peñuela venía de propinar el primer golpe de autoridad al adjudicarse la contrarreloj individual inicial,. Con su victoria Peñuela ampliósu ventaja en la clasificación general.

La competencia, conocida tradicionalmente por la afición ciclística como la ‘Grande de Antioquia’, ha visto cómo la escuadra del Sistecrédito ha ejercido un gran dominio en las carreteras antioqueñas. El rendimiento de la caldense, actual referente del ciclismo de ruta en el país, deja claro que su preparación apunta a lo más alto del podio definitivo de esta prestigiosa cita del ciclismo paisa.

El pelotón femenino no tendrá tregua, ya que la carrera continuará este jueves con la disputa de la esperada etapa reina. Las ciclistas afrontarán una jornada marcada por la alta montaña que tomará salida en el municipio de El Carmen de Viboral y finalizará en el exigente ascenso a Abejorral, un terreno propicio para que las escaladoras intenten romper el sólido dominio impuesto por la líder.

Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Rama Femenina

Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (39,2 km)

1 Diana Peñuela Team Sistecrédito 58:01″ 2 María Paula Latriglia Team Sistecrédito m.t. 3 Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa m.t. 4 Jessenia Meneses Orgullo Paisa m.t. 5 Natalia Garzón Team Sistecrédito m.t.

Clasificación General Individual