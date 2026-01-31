Ruta
Remco Evenepoel sigue imparable y conquista el Trofeo Andratx – Pollença; Diego Pescador en el top 10
Cumpliendo con los pronósticos, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) se volvió a llevar la victoria en solitario, esta vez el Trofeo Andratx – Pollença, cuarta prueba de la Challenge de Mallorca, luego de recorrer 121,5 kilómetros. Gran actuación de Diego Pescador (Movistar Team) que finalizó en el top 10.
La estrella belga, que alcanzó su segunda victoria consecutiva, mostró su intenciones desde el comienzo y tras soltar a todos sus rivales en el asenso al Mirador d’Es Colomer llegó solo a la meta con 19 de ventaja sobre su más inmediato rival, el francés Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).
La lucha por el restante lugar del podio se definió al sprint, donde el belga Maxim Van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe) estuvo brillante y terminó en tercer lugar, superado por poco al portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), quien se tuvo que conformar con el 4° puesto.
Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), reportándose en el puesto 11° a 3.29 de Evenepoel, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) ingresó en la casilla 37° y el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó 43°, ambos cediendo más de cuatro minutos.
Resultados Trofeo Andratx – Pollença (1.1)
Andratx – Mirador d’Es Colomer (121,5 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:58:34
|2
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|3
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:44
|4
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:47
|6
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|1:50
|7
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|1:55
|8
|Iván Romeo
|Movistar Team
|1:59
|9
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:28
|10
|Jelle Johannink
|Unibet Rose Rockets
|3:29
|11
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|3:29
|37
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|4:46
|43
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:56
|60
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|5:28
Ruta
Tobias Lund Andresen gana la Cadel Evans Great Ocean Road Race con Santiago Buitrago en el top 20
En un final a pura velocidad, el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se impuso en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, prueba del calendario UCI World Tour que se corre en homenaje al gran campeón australiano de la Grand Bouclé 2011. La prueba se disputó en carreteras de Victoria, estado natal de Evans, sobre un recorrido de 182,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Geelong, al suroeste de Melbourne.
El joven sprinter escandinavo sorprendió a todos los favoritos y ganó el embalaje por delante del británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) y del australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, completando el podio de la carrera oceánica.
La tradicional prueba australiana, que contó con presencia colombiana, tuvo al bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) como uno de los grandes animadores, terminando como el suramericano más destacado en el top 20, entrando con el mismo tiempo del ganador, además de coronarse en los premios de montaña.
Andresen sucedió en el palmarés de la prueba al suizo Mauro Schmid, ganador del año pasado. El calendario World Tour volverá a ver acción en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour), que se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero.
Resultados Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (1.UWT)
Geelong – Geelong (182,3 km)
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|4:15:25
|2
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|m.t.
|6
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|7
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Gal Glivar
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Francesco Busatto
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|10
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|m.t.
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a los podios colombianos en el AlUla Tour
La carrera árabe del calendario UCI, el AlUla Tour, cuenta con buenas actuaciones de los escarabajos en las últimas temporadas, quienes han logrado colarse tres veces entre los puestos de honor. El primero fue Santiago Buitrago al ser subcampeón en 2022 y tercero en 2023.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas nacionales en la prestigiosa prueba emiratí, antes conocida como el Saudí Tour, que se corrió por primera vez en 1999 bajo ese nombre.
2022 🥇 Maxim Van Gils – 🥈 Santiago Buitrago – 🥉 Rui Costa
2023 🥇 Ruben Guerreiro – 🥈 Davide Formolo – 🥉 Santiago Buitrago
2026 🥇 Jan Christen – 🥈 Sergio Higuita – 🥉 Igor Arrieta
Ruta
¡Al rojo vivo! Cristóbal Ramírez gana la etapa reina de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Tomás Contte
El chileno Cristóbal Ramírez, integrante del seleccionado austral, ganó la etapa reina y le arrebató el liderato al argentino Tomás Contte (Municipalidad de Pocito), quien arribó en la segunda posición. Con este resultado, la general quedó al rojo vivo: con solo nueve segundos de diferencia entre los dos a un día del final.
El podio de la jornada lo completó el brasilero Pedro Rossi (Localiza Meoo/Swift Pro Cycling), mientras que el top 5 lo cerraron el chileno Cristóbal Baeza (Plus Racing Cycles) y el costarricense Joseph Ramírez, perteneciente al equipo colombiano HYF Liro Recovery.
La subida al Alto Colorado volvió a ser definitiva para el desenlace final de la ronda sanjuanina. La penúltima jornada, marcada por la dureza del recorrido y más de tres horas y media de esfuerzo continuo, terminó siendo determinante en la pelea por el título. La etapa contó con un recorrido de 139,5 kilómetros de gran desnivel, ascendiendo a 2.626 metros sobre el nivel del mar.
La definición de la carrera gaucha será este domingo con el tradicional circuito en San Juan, donde los ciclistas deberán completar nueve giros completos al anillo capitalino para cerrar un recorrido total de 144,6 kilómetros, en una jornada que definirá sucesor del argentino Nicolas Tivani, campeón del año pasado.
CLASIFICACIONES