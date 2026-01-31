Connect with us

Ruta

!Grandioso! Jan Christen gana la última etapa del AlUla Tour y se queda con el título; Sergio Higuita subcampeón

Publicado

Hace 13 horas

el

Sergio Higuita, Jan Christen e Igor Arrieta, en el podio del AlUla Tour 2026. (Foto © UAE)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tobias Lund Andresen gana la Cadel Evans Great Ocean Road Race con Santiago Buitrago en el top 20

Publicado

Hace 1 hora

el

1 febrero, 2026

Por

El danés Tobias Lund Andresen ganó la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2026, . (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Sport)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: un repaso a los podios colombianos en el AlUla Tour

Publicado

Hace 2 horas

el

1 febrero, 2026

Por

Davide Formolo, Ruben Guerreiro y Santiago Buitrago, en el podio del Saudí Tour 2023. (Foto Sprint Cycling © Saudí Tour)
Seguir leyendo

Ruta

¡Al rojo vivo! Cristóbal Ramírez gana la etapa reina de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Tomás Contte

Publicado

Hace 3 horas

el

31 enero, 2026

Por

El chileno Cristóbal Ramírez ganó la penúltima etapa de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.