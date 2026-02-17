Remco Evenepoel impone su ley en la crono del UAE Tour y se pone líder; Harold Tejada el mejor latinoamericano

Cumpliendo con los pronósticos, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) ganó la segunda etapa del UAE Tour 2026, una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros, disputada en Hudayriyat Island.

El especialista contra el cronómetro firmó el triunfo con un tiempo de 13:03” a una velocidad media de 56,09 km / h., superando al británico Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) por 6 segundos y al francés Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) por 9”, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor latinoamericano de la jornada al cronómtero fue el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), quien se ubicó en la casilla 21° a 39 segundos del ganador, superando al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) por 3 segundos.

En cuanto al resto de nacionales se clasificaron así: Sergio Higuita (XDS Astana Team) 81°, Nairo Quintana (Movistar Team) 110° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 119°.

Para la tercera jornada Evenepoel saldrá con el maillot de líder con una ventaja de 6 segundos con Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) y de 12 segundos con Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) .

La octava edición de la carrera de los Emiratos Árabes continuará este miércoles con la disputa de la tercera jornada, la llamada etapa reina de 183 kilómetros con salida desde Umm al Quwain y llegada Jebel Mobrah, en un final picando hacia arriba.

UAE Tour (2.UWT)

Resultados Etapa 2 (ITT) | Hudayriyat Island – Hudayriyat Island (12,2 km)

1 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 13:03 2 Joshua Tarling INEOS Grenadiers 0:06 3 Rémi Cavagna Groupama – FDJ United 0:12 4 Ethan Hayter Soudal Quick-Step 0:25 5 Daan Hoole Decathlon CMA CGM Team 0:26 6 Luke Plapp Team Jayco AlUla ,, 7 Artem Shmidt INEOS Grenadiers 0:29 8 Florian Vermeersch UAE Team Emirates – XRG 0:30 9 Stefan Bissegger Decathlon CMA CGM Team 0:31 10 Rune Herregodts UAE Team Emirates – XRG 0:33

21 Harold Tejada XDS Astana Team 0:39 81 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:14 110 Nairo Quintana Movistar Team 1:30 119 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 1:34



Remco Evenepoel, nuevo líder del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

Clasificación General Individual