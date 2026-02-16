MountainBike
Iván Felipe López, ganador del cross country olímpico en la primera válida de la Copa Nacional de MTB
El cundinamarqués Iván Felipe López (Russi Bikes Performance) fue el ganador de la competencia élite en el cross country olímpico (XCO), en la primera válida de la Copa Nacional de MTB, que se disputó en Calarcá, Quindío.
El campeón nacional de XCO fue el mejor en la prueba élite masculina, luego de terminar el recorrido en una hora, 17 minutos y 2 segundos, para superar a Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) y Juan Fernando Monroy (Scott Shimano), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
“Creo que es un gran inicio, obviamente el resultado lo dice todo. Las cosas salieron bien, realmente me alegra muchísimo que iniciamos con el pie derecho y vamos a seguirlo haciendo”, dijo López, en declaraciones recogidas por el periodista William Marulanda.
En la categoría élite femenina, Gloria Garzón (Club Bendito Bicio), que también ganó en el Short Track (XCC), se quedó con el primer lugar superando a Angie Milena Lara (Scott Shimano) y a Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla).
Podio Élite Masculino
🏆 Iván López (Russi Bikes Performance) – 1:17:02
🥈 Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) – 1:18:38 (+1:36)
🥉 Juan Fernando Monroy (Scott Shimano) – 1:19:11 (+2:09)
Podio Élite Femenina
🏆 Gloria Garzón (Club Bendito Bicio) – 1:22:20
🥈 Angie Milena Lara (Scott Shimano) – 1:24:23 (+2:03)
🥉 Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla) – 1:26:56 (+4:36)
Resultados Completos
MountainBike
“Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”: Sebastián Holguín tras ganar en Valparaíso
El extraordinario biker colombiano Sebastián Holguín se consagró este domingo por primera vez campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la tradicional competencia de descenso urbano que se disputa en la ciudad portuaria chilena.
“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”, dijo el vallecaucano tras ganar una de las competencias de downhill urbano más extremas del mundo.
El deportista de 21 años se impuso en la vigésima segunda edición de la clásica de descenso urbano, superando al francés Adrien Loron y al chileno Felipe Agurto en una reñida final.
“La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”, concluyó Holguín.
*Con Información Prensa Red Bull MTB
MountainBike
Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín conquista Valparaíso y se corona ‘Rey del Puerto’
Con una bajada impecable de 2 minutos,15 segundos y 43 centésimas, el colombiano Sebastián Holguín ganó la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 y le devolvió el título a Colombia tras 13 años.
Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con la victoria, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.
Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.
La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.
Ganadores de las últimas versiones de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
2026: Sebastián Holguín (Colombia)
2025: Tomáš Slavík (República Checa)
2024: Lucas Borba (Brasil)
2023: Tomáš Slavík (República Checa)
2022: Pedro Ferreira (Chile)
*Con Información Prensa Red Bull MTB
MountainBike
Mads Würtz Schmidt conquista la Santa Vall de Gravel con Romain Bardet 2°; Leonardo Páez en posiciones intermedias
Arrancó oficialmente el calendario internacional de gravel 2026 con la Santa Vall que fue ganada por el danés Mads Würtz Schmidt, quien se consagró campeón tras dos días de competencia en territorio catalán. El podio lo completaron el francés Romain Bardet (Factor Racing RCC) y el sudafricano Matthew Beers (Specialized Off-Road).
El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez, que inició oficialmente su programa de carreras con el equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing, terminó en la casilla 50° a más de 18 minutos del ganador.
El otro colombiano en competencia, Juan Diego Cárdenas del equipo Vraivelo concluyó en la casilla 126°, cediendo casi una hora con el escandinavo Mads Würtz Schmidt.
La Santa Vall finalizó este domingo en Girona con la segunda y última etapa, una jornada ganada por el alemán Tim Wollenberg (BIXS Race Team), que contó un recorrido de 85 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo.
RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA
|1
|Tim Wollenberg
|BIXS Race Team
|2:21:43
|2
|Leon Reinhard Kaiser
|Modus Offroad
|3
|Jan Stöckli
|Tudor Gravel Team
|4
|Michael Garrison
|SpeedStudio p/b Basso
|5
|Würtz Schmidt Mads
|Specialized Off-Road
|6
|Bardet Romain
|Factor Racing RCC
|7
|Voss Paul
|AUT’said
|8
|Roth Joel
|BIXS Race Team
|9
|Brun Nils
|3T Privateer
|10
|Chaptal Yann
|Scott Creuse Oxygène
|86
|Leonardo Páez
|Leecougan Basso Factory Team
|153
|Juan Diego Cárdenas
|Vraivelo
Clasificación General Final
|1
|Mads Würtz Schmidt
|Specialized Off-Road
|5:57:01
|2
|Romain Bardet
|Factor Racing RCC
|3
|Matthew Beers
|Specialized Off-Road
|4
|Wout Alleman
|BUFF BH Team
|5
|Leon Reinhard Kaiser
|Modus Offroad
|6
|Andreas Stokbro Nielsen
|Swatt Club Gravel Racing Team
|7
|Yann Chaptal
|Scott Creuse Oxygène
|8
|Hugo Drechou
|Gravel Nation
|9
|Jonas Lindberg
|Willing Able Racing
|10
|Anton Stensby
|Individual
|50
|Leonardo Páez
|Leecougan Basso Factory Team
|126
|Juan Diego Cárdenas
|Vraivelo