Ruta
Laurence Pithie, dueño de la jornada inaugural de los Cuatro Días de Dunkerque
La primera etapa de los Cuatro Días de Dunkerque quedó en manos del neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe). El corredor oceánico fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 177,3 kilómetros entre Lagny-le-Sec y Laon.
Pithie, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al francés Bryan Coquard (Cofidis) y al británico Askey Lewis (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team) se clasificó 119° a más de nueve minutos del ganador.
La edición 70 de los 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.Pro) continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada de 187,4 kilómetros entre la comuna de Glisy y la ciudad de Liévin.
4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Lagny-le-Sec – Laon (177,3 km)
|1
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:54:20
|2
|Bryan Coquard
|Cofidis
|,,
|3
|Askey Lewis
|NSN Cycling Team
|,,
|4
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|,,
|5
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|6
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|,,
|7
|Marijn van den Berg
|EF Education – EasyPost
|,,
|8
|Carlos Canal
|Movistar Team
|,,
|9
|Rasmus Tiller
|Uno-X Mobility
|,,
|10
|Matys Grisel
|Lotto Intermarché
|,,
|118
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team
|9:36
Ruta
Jessenia Meneses gana la cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026
La cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026 la ganó Jessenia Meneses (Orgullo Paisa). La antioqueña demostró ser el más fuerte para la distancia de 6,4 kilómetros entre Quebrajacho y Camino Real.
La corredora paisa firmó el triunfo con un tiempo de 17:27” a una velocidad media de 22,01 km / h., superando a Zara lamprea (MX-Celucambio-CMA) por 11 segundos y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es Para Vivirla) por 19”, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Una vibrante batalla se vivió en territorio cundinamarqués, donde las pedalistas de la escuadra antioqueña fueron las grandes dominadoras de la jornada contra el cronómetro, metiendo a cinco corredoras en el top 10.
La ronda fusagasugueña continuará este jueves con la etapa reina que se correrá entre Tocaima y Fusagasugá. La carrera finalizará el viernes con un circuito por las calles de la ‘Ciudad Jardín’.
Resultados Clásica de Girardot
*Cronoescalada | Quebrajacho – Camino Real (6,4 km)
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|17:27
|2
|Zara Lamprea
|MX-Celucambio-CMA
|0:11
|3
|Lesly Aguirre
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:19
|4
|Luciana Osorio
|Orgullo Paisa
|0:40
|5
|Lina Marcela Hernéndez
|Orgullo Paisa
|0:49
|6
|Leslie Mejía
|Indeportes Cundinamarca
|1:07
|7
|Estefanía Herrera
|Orgullo Paisa
|1:13
|8
|Mayerly Córdoba
|Team Boyacá es para Vivirla
|1:18
|9
|Carolina Rojas
|Team Boyacá es para Vivirla
|1:18
|10
|Sara Juliana Moreno
|Orgullo Paisa
|1:26
Ruta
Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: confirmados siete equipos internacionales
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la participación de los siete equipos internacionales que harán parte del pelotón en la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se disputará del 2 al 7 de junio por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda.
Para esta nueva edición de la carrera, tres equipos internacionales estarán haciendo su debut en la carrera más importante del calendario nacional femenino y una de las de mayor reputación en América: Project Chaos, de Estados Unidos; Toscana Orasi, de Ecuador, y Bravetta, de México, consolidan el carácter internacional de la competencia y fortalecen el intercambio deportivo entre procesos de formación, desarrollo y alto rendimiento del ciclismo femenino.
Junto a ellas estarán el Eneicat CM Team de España, que regresa a la carrera tras su última participación en 2024; además del Patobike BMC (México), Best PC (Ecuador) y Pío Rico (Bolivia), que estuvieron en la última edición y llegan con el objetivo de ser protagonistas en las distintas etapas y de disputar la clasificación general e individual, así como los premios especiales.
Con este anuncio, la Federación continúa avanzando en la consolidación de un evento que promueve el crecimiento del ciclismo femenino en la región y proyecta al país como sede de competencias de carácter internacional.
En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los equipos nacionales participantes.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas / 118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
* Con Información de Fedeciclismo
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Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15