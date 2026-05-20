Laurence Pithie, dueño de la jornada inaugural de los Cuatro Días de Dunkerque

La primera etapa de los Cuatro Días de Dunkerque quedó en manos del neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe). El corredor oceánico fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 177,3 kilómetros entre Lagny-le-Sec y Laon.

Pithie, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al francés Bryan Coquard (Cofidis) y al británico Askey Lewis (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team) se clasificó 119° a más de nueve minutos del ganador.

La edición 70 de los 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.Pro) continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada de 187,4 kilómetros entre la comuna de Glisy y la ciudad de Liévin.

4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Lagny-le-Sec – Laon (177,3 km)