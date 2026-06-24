Ruta
Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos
Justo una semana antes del inicio del Tour de Francia, como es costumbre en los últimos años, poco a poco se van disputando en la mayoría de los países europeos los títulos nacionales de contrarreloj y ruta.
A medida que se vayan presentado los resultados la Revista Mundo Ciclístico irá actualizando la lista de los diferentes ganadores de la categoría élite en la rama masculina y femenina de los campeonatos nacionales más importantes del territorio europeo.
Kazajistán
Hombres (30,8 km)
🥇 Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team)
🥈 Nicolás Vinokurov (XDS Astana Team)
🥉 Anton Kuzmin (XDS Astana Team)
Mujeres (25 km)
🥇 Rinata Sultanova (UAE Development Team)
🥈 Akpeiil Ossim (XDS China Women Team)
🥉 Faina Potapova
Hungría
Hombres (38 km)
🥇 Barnabas Peak (MBH Bank Ballan Telecom Fort)
🥈 Janos Pelikan (Team United Shipping)
🥉 Attila Valter (Bahrain Victorious)
Mujeres (19 km)
🥇 Petra Zsanko (Aromitalia Vaiano)
🥈 Adél Horváth
🥉 Fanni Hajdu
Lituania
Hombres (27 km)
🥇 Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team)
🥈 Rokas Kmieliauskas (Energus Cycling Team)
🥉 Aironas Gerdauskas (Energus Cycling Team)
Mujeres (27 km)
🥇 Olivija Baleišytė (Dubai Police Cycling Team)
🥈 Skaistė Mikašauskaitė
🥉 Neimantė Laužikaitė
Letonia
Hombres (34 km)
🥇 Kristians Belohvosciks (Bike AID)
🥈 Karlis Klismets (Energus Cycling Team)
🥉 Kristers Kovgers
Mujeres (17 km)
🥇 Dana Rozlapa (Keukens Redant Cycling Team)
🥈 Kitija Siltumēna (KDM-Pack Cycling Team)
🥉 Madara Āboma
Rumania
Hombres (40 km)
🥇 Cristian Raileanu (Li Ning Star)
🥈 Văidian Iustin-Ioan (MENtoRISE Teem CCN)
🥉 Buta Catalin (MENtoRISE Teem CCN)
Mujeres (17 km)
🥇 Catalina-Andreea Catineanu (Keukens Redant Cycling Team)
Ruta
Tobias Halland Johannessen, liderará a los vikingos del Uno-X Mobility en el Tour de Francia 2026
La formación escandinava del Uno-X Mobility confirmó a los ocho ciclistas que estarán en la 113ª edición del Tour de Francia, al que acudirán con un sólido líder, el noruego Tobias Halland Johannessen, quien finalizó sexto el año pasado.
“El objetivo es repetir o mejorar lo que hicimos en 2025. Y puede que sea incluso más difícil que el anterior, porque ahora lo hemos dicho abiertamente. El objetivo es quedar entre los cinco primeros con Tobias, y es la gran meta del equipo”, dijo el director deportivo Gabriel Rasch, en declaraciones recogidas por el equipo.
Con 26 años, Johannessen será el gran referente del equipo noruego tras un buen inicio de temporada, que incluye tres top 5 en importantes carreras del calendarios UCI: 5° en el Tour Auvergne – Rhône-Alpes, 3° en la Vuelta al País Vasco -Itzulia y 4° en la Tirreno-Adriático.
“Este año, la presión es mayor desde el principio, y las expectativas sin duda son más altas”, agregó Rasch, quien reconoció que la selección del equipo para ronda francesa no fue fácil dado el alto nivel con el que cuenta la plantilla, que dejó fuera de la alineación a Andreas Leknessund y a Anders Halland Johannessen.
La nómina de la escuadra vikinga la completan el danés Magnus Cort, quien suma dos victorias en el Tour de Francia y nueve teniendo en cuanta las tres grandes vueltas, asimismo estarán Søren Wærenskjold, Jonas Abrahamsen, Andreas Kron, Anders Skaarseth, Anthon Charmig y Torstein Træen, quien se destacó el año pasado en la Vuelta a España.
Ruta
Ranking UCI: así quedó el ranking UCI tras nueva actualización con Isaac del Toro firme en el 3° puesto
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial de ciclismo de ruta esta semana, luego de finalizar las últimas carreras de preparación antes del Tour de Francia, la segunda grande de la temporada.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.593 de puntaje.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369), que se mantuvo inamovible en el 2° puesto con 8.625 puntos, mientras que el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 31°. Le siguen Harold Tejada en la posición 80° y Santiago Buitrago en el puesto 81°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 21.003 puntos, por delante de Dinamarca 2° (18.729), Francia 3° (17.259), Eslovenia 4° (15.275) e Italia 5° (13.864). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.390 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
¡Blindado! Jhonatan Narváez se queda en el UAE Team Emirates-XRG tres años más
Al pedalista ecuatoriano Jhonatan Narváez el UAE Team Emirates-XRG le renovó el contrato hasta final de la temporada 2029. El corredor suramericano, de 29 años, acababa su vinculación esta temporada 2026, y hace un par de meses los rumores le situaban fuera de la escuadra emiratí.
“Estoy muy contento de extender mi contrato con el UAE Team Emirates-XRG. Desde el momento en que llegué, sentí la confianza del equipo y rápidamente supe que este era el lugar correcto para mí. Tenemos un grupo increíble de corredores y personal, y cada día hay un verdadero deseo de mejorar y ganar juntos”, dijo Narváez en declaraciones recogidas por su equipo.
El ecuatoriano, que sumó tres victorias de etapa en el pasado Giro de Italia, seguirá corriendo tres años más en la formación árabe, a la que llegó en 2025 y con la que ya suma ocho triunfos. En total acumula 19 victorias como profesional.
“Las dos últimas temporadas han sido de las mejores de mi carrera y creo que puedo seguir creciendo aquí. Ya hemos logrado mucho juntos, pero siento que aún hay mucho más por venir. Estoy emocionado de continuar este camino y seguir contribuyendo al éxito de este equipo en los próximos años”, concluyó Narváez.