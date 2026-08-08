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Kasia Niewiadoma estalla contra FDJ tras ceder el amarillo: “Perdí todo el respeto por ellas”

Publicado

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Kasia Niewiadoma le cedió este sábado la camiseta amarilla de líder a Demi Vollering por solo 8 segundos (Foto © A.S.O/Gaetan Flamme)
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Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Wilmar Paredes gana en Pitalito la jornada inaugural y es el primer líder

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El antioqueño Wilmar Paredes ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Juan Diego Quintero pasó por el GW Erco Sportfitness y ahora llega al equipo de desarrollo del Ineos. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Vuelta a Portugal: Leangel Linarez sale victorioso en la tercera etapa con Tomás Contte 3° y Santiago Mesa 7°

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8 agosto, 2026

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El venezolano Leangel Linarez ganó la tercera etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)
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