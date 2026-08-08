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Tour de Polonia: Louis Barré se lleva la sexta etapa con Juan Guillermo Martínez en el top 15
La sexta y penúltima etapa del Tour de Polonia 2026 la ganó sorprendentemente Louis Barré. El pedalista francés del Team Visma | Lease a Bike fue el más fuerte en la definición y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 125,5 kilómetros entre Bukovina Resort y Bukowina Tatrzańska.
El corredor galo, que alcanzó su primera victoria como profesional, entró a la meta en solitario 10 segundos por delante del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y del alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los dos colombianos en competencia, el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) entró en el puesto 13° a 26 segundos y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en la casilla 26° a más de un minuto del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el neerlandés Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), quien perdió la camiseta amarilla de líder y bajó al segundo lugar. El líder es el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y el podio parcial lo completa el Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike).
La ronda polaca finalizará este domingo con una contrarreloj individual de 12,5 kilómetros en la localidad de Wieliczka, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Brandon McNulty, campeón del año pasado.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska (125,5 km)
|1
|Barré Louis
|Team Visma | Lease a Bike
|3:09:03
|2
|Scaroni Christian
|XDS Astana Team
|0:10
|3
|Brenner Marco
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|4
|Dversnes Fredrik
|Uno-X Mobility
|0:10
|5
|Laurance Axel
|Netcompany INEOS Cycling Team
|+ 10
|6
|Lapeira Paul
|Decathlon CMA CGM Team
|0:10
|7
|Schachmann Max
|Soudal Quick-Step
|0:10
|8
|Fisher-Black Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|9
|Kron Andreas
|Uno-X Mobility
|0:10
|10
|Romeo Iván
|Movistar Team
|0:10
|11
|Christen Jan
|UAE Team Emirates-XRG
|0:15
|13
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|0:15
|26
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:23
Clasificación General Individual
|1
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|24:19:02
|2
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:03
|3
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|4
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|0:11
|5
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:23
|6
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:28
|7
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|8
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:32
|9
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:32
|10
|Iván Romeo
|Movistar Team
|0:33
|16
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|0:55
|25
|Vlasov Aleksandr
|Bahrain – Victorious
|2:04
Ruta
Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Wilmar Paredes gana en Pitalito la jornada inaugural y es el primer líder
En un final a pura velocidad, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se llevó este sábado la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2026, que se disputó entre Neiva y Pitalito con un trayecto de 187 kilómetros.
El pedalista antioqueño le ganó con solvencia al risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y al bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La carrera más importante del calendario nacional arrancó con 150 pedalistas, quienes tomaron la salida en la capital del departamento del Huila. En los primeros compases el grupo permaneció compacto hasta que se presentaron los primeros ataques antes de llegar al municipio de Garzón.
La primera fuga de la carrera la animaron Jimmy Montenegro (Best PC), Fredd Matute (4WD Rentacar), Jhon Fredy Ávila (Fuerzas Armadas), Emmanuel Perez (FTB Celucambio), David Vásquez (FTB Celucambio), Diego Benavides (Gobernación Putumayo), Bernardo Bermeo (Gobernación del Putumayo), Jhonatan Restrepo (Orgullo Paisa) y Edwin Patiño (EBSA), pero pasando entrando en la fase final todos fueron neutralizados.
La ronda colombiana vivirá su segunda jornada este domingo desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 1 | Neiva – Pitalito (187 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:52:52
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|4
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|6
|Sebastián Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|m.t.
|7
|Carlos Alberto Gutierrez
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Juan Pablo Restrepo
|EBSA
|m.t.
|10
|Luis Monteros
|Best PC Ecuador
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:52:42
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:04
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:06
|4
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|0:10
|5
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:10
|6
|Sebastián Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|0:10
|7
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:10
|8
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:10
|9
|Juan Pablo Restrepo
|EBSA
|0:10
|10
|Luis Monteros
|Best PC Ecuador
|0:10
RESULTADOS COMPLETOS
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Kasia Niewiadoma estalla contra FDJ tras ceder el amarillo: “Perdí todo el respeto por ellas”
La polémica se tomó la llegada a Niza. Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) acusó a la escuadra de Demi Vollering de recurrir a «tácticas infantiles» para arrebatarle el maillot amarillo en la octava etapa del Tour de Francia Femenino, señalando directamente a su compañera Célia Gery.
Según la polaca, Gery la cerró deliberadamente contra las vallas en el tramo previo al ataque decisivo, obligándola a dejar de pedalear en un momento clave de la carrera. «Perdí todo el respeto por ellas por eso», declaró Niewiadoma tras cruzar la meta.
El incidente se dio a falta de 6,3 kilómetros, justo antes de que Vollering lanzara el ataque que le devolvería el liderato de la general. Niewiadoma incluso buscó a Gery ya en zona de prensa para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido.
Desde FDJ United-Suez, Vollering salió en defensa de su compañera y restó dramatismo al episodio, calificándolo simplemente como parte de la dureza propia del ciclismo de alto nivel. Las imágenes de televisión disponibles no muestran de forma clara una maniobra irregular.
El caso quedará en manos de los comisarios de carrera, aunque hasta el momento no se ha anunciado ninguna sanción. Con la general reducida a solo 8 segundos entre Vollering y Niewiadoma antes de la última etapa, la polémica añade un capítulo más a uno de los Tours Femeninos más disputados de los últimos años.
Ruta
Juan Diego Quintero inicia un nuevo capítulo en su carrera deportiva
Hay momentos en la carrera de un ciclista que marcan un antes y un después. Para Juan Diego Quintero, uno de ellos llega ahora, con una nueva oportunidad para seguir construyendo el sueño que comenzó hace cerca de nueve años y que hoy lo lleva a formar parte del Racing Academy, el equipo de desarrollo de la estructura británica Netcompany INEOS.
A sus 19 años, el corredor colombiano, nacido en Buga, afronta este nuevo desafío después de una temporada 2026 de grandes aprendizajes, marcada por su paso por Europa, importantes resultados y también momentos difíciles tras el cierre de Petrolike por problemas económicos.
Pero antes de mirar hacia adelante, hay una historia que merece ser recordada: la etapa que vivió en 2025 junto al GW Erco Sportfitness, un periodo determinante en su crecimiento deportivo y que le permitió dar sus primeros pasos en el ciclismo europeo.
Durante 2025, Juan Diego hizo parte del GW Erco Sportfitness y fue precisamente con el equipo donde tuvo la oportunidad de afrontar por primera vez un calendario internacional de gran exigencia. El equipo apostó por su talento y lo llevó a competir en Europa, permitiéndole conocer de cerca el ciclismo del viejo continente y enfrentarse a escenarios que serían fundamentales para su formación.
Entre las competencias que disputó estuvieron la Copa de Naciones de Polonia, la Copa de Naciones de República Checa, la Ronde de l’Isard, el Giro Next Gen, carreras que, más allá de los resultados, representaron para el joven corredor una experiencia fundamental para adquirir madurez, conocer nuevas dinámicas de competencia y entender las exigencias del ciclismo internacional.
Ese proceso también se reflejó en Colombia. Juan Diego cerró la Vuelta de la Juventud con un destacado cuarto lugar en la clasificación general, resultado que confirmó las condiciones de un corredor que comenzaba a proyectarse hacia el alto nivel. Su paso por el GW Erco Sportfitness no solo significó kilómetros y resultados. Fue una etapa de formación en la que el corredor pudo adquirir herramientas y experiencias que posteriormente serían determinantes para continuar su carrera en Europa.
El siguiente paso llegó gracias también a la gestión realizada por Luis Alfonso Cely, quien, aprovechando la relación construida con diferentes estructuras internacionales y especialmente con Petrolike, trabajó para que Juan Diego pudiera continuar su proceso de formación en Europa. La gestión permitió que el corredor llegara a Petrolike y tuviera durante 2026 la oportunidad de afrontar un calendario internacional mucho más amplio, compitiendo contra algunos de los mejores corredores jóvenes del continente.
Así comenzó una nueva etapa para Juan Diego, esta vez instalado en Europa y con mayores responsabilidades deportivas. En el Giro del Belvedere, una de las pruebas más importantes para corredores de su categoría, terminó en un destacado cuarto lugar. Posteriormente fue octavo en el GP Palio del Recioto y cerró la Settimana Internazionale Coppi e Bartali en la 19.ª posición de la clasificación general.
En Colombia también volvió a mostrar su nivel. Fue segundo en la contrarreloj del Campeonato Nacional y cuarto en la prueba de ruta, mientras que en la Clásica Rubén Darío Gómez consiguió el tercer lugar de la clasificación general. Resultados que fueron construyendo, carrera tras carrera, el perfil de un corredor con proyección internacional.
La temporada también tuvo momentos difíciles. El cierre de Petrolike por problemas económicos obligó al joven escarabajo a buscar un nuevo camino en medio del año, pero aquella situación terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad.
El corredor colombiano recibió la confianza del Netcompany Ineos Cycling Team, donde continuará su proceso de formación y tendrá la posibilidad de seguir creciendo dentro de una estructura con camino hacia el máximo nivel del ciclismo mundial.
“Llevo aproximadamente nueve años construyendo este sueño y estoy muy orgulloso, súper feliz de poder compartir esta información”, dijo Quintero al anunciar su llegada que iniciará este 9 de agosto, cuando dispute su primera carrera con el equipo en el Gran Premio Sportivi di Poggiana. El corredor ya completa varios días de concentración junto a su nueva estructura, preparándose para los objetivos que vienen.
La llegada de Juan Diego al Ineos también representa una satisfacción especial para el GW Erco Sportfitness, que fue parte de una etapa fundamental en su formación y que desde 2025 apostó por llevarlo a escenarios internacionales. El equipo no solo acompañó su crecimiento deportivo en Colombia, sino que le permitió vivir sus primeras experiencias en Europa, competir en importantes carreras internacionales y adquirir la madurez necesaria para afrontar los siguientes desafíos de su carrera.
Además, la gestión realizada por el director deportivo Luis Alfonso Cely permitió que esa experiencia tuviera continuidad con su llegada a Petrolike, donde Juan Diego pudo ampliar su calendario europeo y seguir desarrollando su potencial. Hoy, ese proceso comienza a dar nuevos frutos.
Desde el GW Erco Sportfitness le agradecieron a Juan Diego por todo lo entregado durante su paso por el equipo, por su compromiso, disciplina y por haber sido parte de una etapa que hoy comienza a escribir un nuevo capítulo.
“Nos llena de orgullo verlo dar este paso y saber que parte de su camino hacia la élite también fue construido defendiendo nuestros colores. Juan Diego, gracias por haber sido parte de nuestra historia. Te deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo de tu carrera”, expresó el GW Erco Sportfitness.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness